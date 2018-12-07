Дело о забитом до смерти мальчике будут рассматривать присяжные

В Липецком областном суде идет формирования состава присяжных для начала рассмотрения уголовного дела об умершем от побоев отчима двухлетнем мальчике. Как только состав присяжных будет утвержден, начнется слушание дела.





Напомним, 30 октября 2017 года в Липецке двухлетнего мальчика доставили в больницу без сознания, он был в коме. Ребенка привезли к врачам только через четыре дня после того, как его избил отчим. 1 ноября



Сожитель матери малыша сразу пришел с повинной в полицию. Удалось выяснить, что 24-летний мужчина два месяца жил с женщиной, у которой двое детей — мальчики двух лет и семи лет. Мужчина не работал и сидел дома с детьми, пока его сожительница трудилась почтальоном. Отчим признался полиции, что систематически воспитывал мальчиков кулаками. Один из таких воспитательных процессов закончился трагедией: отчим умышленно ударил ребенка кулаком в голову, отчего тот упал, ударившись об пол. Впрочем, медики обнаружили на теле ребенка не один, а множество синяков. По данным GOROD48, это может произойти уже сегодня. Вместе с этим в областном суде решат — будет ли процесс открыт для прессы. Дело в том, что уголовное дело связано с интересами ребенка. В большинстве случаев такие суды идут в закрытом режиме.Напомним, 30 октября 2017 года в Липецке двухлетнего мальчика доставили в больницу без сознания, он был в коме. Ребенка привезли к врачам только через четыре дня после того, как его избил отчим. 1 ноября мальчик умер в реанимационном отделении областной детской больницы.Сожитель матери малыша сразу пришел с повинной в полицию. Удалось выяснить, что 24-летний мужчина два месяца жил с женщиной, у которой двое детей — мальчики двух лет и семи лет. Мужчина не работал и сидел дома с детьми, пока его сожительница трудилась почтальоном. Отчим признался полиции, что систематически воспитывал мальчиков кулаками. Один из таких воспитательных процессов закончился трагедией: отчим умышленно ударил ребенка кулаком в голову, отчего тот упал, ударившись об пол. Впрочем, медики обнаружили на теле ребенка не один, а множество синяков.