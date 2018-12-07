Происшествия

39 минут назад

Дело о забитом до смерти мальчике будут рассматривать присяжные

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#суд #присяжные
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Дело о забитом до смерти мальчике будут рассматривать присяжные

В Липецком областном суде идет формирования состава присяжных для начала рассмотрения уголовного дела об умершем от побоев отчима двухлетнем мальчике. Как только состав присяжных будет утвержден, начнется слушание дела.

По данным GOROD48, это может произойти уже сегодня. Вместе с этим в областном суде решат — будет ли процесс открыт для прессы. Дело в том, что уголовное дело связано с интересами ребенка. В большинстве случаев такие суды идут в закрытом режиме.

Напомним, 30 октября 2017 года в Липецке двухлетнего мальчика доставили в больницу без сознания, он был в коме. Ребенка привезли к врачам только через четыре дня после того, как его избил отчим. 1 ноября мальчик умер в реанимационном отделении областной детской больницы.

Сожитель матери малыша сразу пришел с повинной в полицию. Удалось выяснить, что 24-летний мужчина два месяца жил с женщиной, у которой двое детей — мальчики двух лет и семи лет. Мужчина не работал и сидел дома с детьми, пока его сожительница трудилась почтальоном. Отчим признался полиции, что систематически воспитывал мальчиков кулаками. Один из таких воспитательных процессов закончился трагедией: отчим умышленно ударил ребенка кулаком в голову, отчего тот упал, ударившись об пол. Впрочем, медики обнаружили на теле ребенка не один, а множество синяков.
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#суд #присяжные
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Комментарии (10)

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Ваня

5 минут назад
Пи...дец ему в колонии! Даже боюсь представить чё там с ним будут делать. Не, не надо смертную казнь - это для него слишком лёгкая учесть, вот в тюрьме у него начнётся настоящий АД
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CветЛана

5 минут назад
Однозначно такого надо казнить!!! Люди озверели!
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Отчепушитель

6 минут назад
я за отпетушение перед казнью
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Знайте

10 минут назад
я за казнь
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Липчанин.

18 минут назад
112, она прикрывала сожителя до последнего.
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Мотя

18 минут назад
На очереди дело, когда мать 3 из Добринского района утопила четвертую дочь в туалете недавно. Зверство!
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Милая Оксана

25 минут назад
Верните советский союз ! Верните власть народу , землю крестьянам , заводы фабрики рабочим
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112

25 минут назад
Однозначно наказать. А где же мать была? Идиотка ребенка на растерзание отдала.
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Гость

32 минуты назад
Верните смертную казнь!
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Мотя

34 минуты назад
Такое могло случиться только в Липецком болоте. Болото настолько глухое, что ни один ВРИО не вытащит область, доставшуюся от Королева
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