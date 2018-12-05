Общество
41 минуту назад
В Липецке заметно подорожало авиационное топливо
Цена всего за месяц прибавила свыше 6 %.
Среди регионов Центрального Черноземья заметнее всего цена на авиационный керосин изменилась в Липецке. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного отчета Росавиации.
По данным ведомства стоимость авиатоплива в Липецке в ноябре увеличилась на 6,2% и составила 49 000 рублей за тонну. На 4,3-4,6% стоимость керосина выросла в Воронеже и достигла значений в 48 800 — 49 000 рублей. Также рост цены авиатоплива зафиксирован в Тамбове. Подорожание на 3,7% привело к стоимости тонны топлива в 52 542 рубля. В аэропортах Белгорода и Курска цена не изменилась.
Напомним, авиатопливо резко подорожало в аэропорту «Липецк» в ноябре 2017-го года. Сразу на 31%. За месяц стоимость керосина выросла на 9 852 рубля и составила 41 631 рубль.
По данным ведомства стоимость авиатоплива в Липецке в ноябре увеличилась на 6,2% и составила 49 000 рублей за тонну. На 4,3-4,6% стоимость керосина выросла в Воронеже и достигла значений в 48 800 — 49 000 рублей. Также рост цены авиатоплива зафиксирован в Тамбове. Подорожание на 3,7% привело к стоимости тонны топлива в 52 542 рубля. В аэропортах Белгорода и Курска цена не изменилась.
Напомним, авиатопливо резко подорожало в аэропорту «Липецк» в ноябре 2017-го года. Сразу на 31%. За месяц стоимость керосина выросла на 9 852 рубля и составила 41 631 рубль.
Юрок Алтушок.
Липчанин