Общество

41 минуту назад

В Липецке заметно подорожало авиационное топливо

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#керосин #топливо
В Липецке заметно подорожало авиационное топливо

Цена всего за месяц прибавила свыше 6 %.

Среди регионов Центрального Черноземья заметнее всего цена на авиационный керосин изменилась в Липецке. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного отчета Росавиации.

По данным ведомства стоимость авиатоплива в Липецке в ноябре увеличилась на 6,2% и составила 49 000 рублей за тонну. На 4,3-4,6% стоимость керосина выросла в Воронеже и достигла значений в 48 800 — 49 000 рублей. Также рост цены авиатоплива зафиксирован в Тамбове. Подорожание на 3,7% привело к стоимости тонны топлива в 52 542 рубля. В аэропортах Белгорода и Курска цена не изменилась.

Напомним, авиатопливо резко подорожало в аэропорту «Липецк» в ноябре 2017-го года. Сразу на 31%. За месяц стоимость керосина выросла на 9 852 рубля и составила 41 631 рубль.
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#керосин #топливо

Комментарии (2)

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Юрок Алтушок.

9 минут назад
А то что за заправках через день дорожает бензин и солярка это незаметно.
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Липчанин

16 минут назад
У нас аэропорт ОГКП (областное государственное казенное предприятие). (Хомут на шее бюджета областного). А в Москве вон Внуково там всякие, Шереметьево - частные. На пора ли наш акционировать?
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