Общество
сегодня, 09:27
Липецкие врачи получили премию за снижение смертности от рака
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Лучшие практики назвали в Росздравнадзоре.
Управление здравоохранения Липецкой области стало лауреатом премии «За качество и безопасность медицинской деятельности» в номинации «Снижение смертности от злокачественных новообразований», сообщает Росздравнадзор. Диплом был вручен руководителю регионального управления здравоохранения Юрию Шуршукову в Москве, в рамках Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медицина и качество - 2018»
Стоит напомнить, что по данным за первое полугодие 2018 года на учет по онкозаболеваниям в области было поставлено 2399 человек, из них в Липецке - 1283 больных. В итоге если по России в целом уровень заболеваемости раком составил в январе-июне этого года 408 человек на 100 000 человек населения, то в Липецке - 520 человек (в поликлинику при онкодиспансере в прошлом году обратились 164 750 человек - на 22% больше, чем в 2016-м). А с 2008 года уровень заболеваемости раком вырос в Липецке на 22,5%, в то время как по России в целом - на 18,3%.
Смертность от рака в Липецке, впрочем, меньше общероссийских показателей. Так, если по стране в целом в 2017 году умерли 201,6 человека на 100 000 населения, то в Липецке - 186 человек. Впрочем, только за первые шесть месяцев этого года в Липецке от рака умерло 493 жителя, - если разбросать это количество на 100 000 населения, то получится 192,5 человека.
Фото: http://www.roszdravnadzor.ru/
Стоит напомнить, что по данным за первое полугодие 2018 года на учет по онкозаболеваниям в области было поставлено 2399 человек, из них в Липецке - 1283 больных. В итоге если по России в целом уровень заболеваемости раком составил в январе-июне этого года 408 человек на 100 000 человек населения, то в Липецке - 520 человек (в поликлинику при онкодиспансере в прошлом году обратились 164 750 человек - на 22% больше, чем в 2016-м). А с 2008 года уровень заболеваемости раком вырос в Липецке на 22,5%, в то время как по России в целом - на 18,3%.
Смертность от рака в Липецке, впрочем, меньше общероссийских показателей. Так, если по стране в целом в 2017 году умерли 201,6 человека на 100 000 населения, то в Липецке - 186 человек. Впрочем, только за первые шесть месяцев этого года в Липецке от рака умерло 493 жителя, - если разбросать это количество на 100 000 населения, то получится 192,5 человека.
Фото: http://www.roszdravnadzor.ru/
24 1076
Петровский мост
гость
007
Консультант Иванова УЗО
Однако
липчанка
житель
не в курсах
Хааа
РАК