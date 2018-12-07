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Липецкие врачи получили премию за снижение смертности от рака

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#онкология #рак #премия
Липецкие врачи получили премию за снижение смертности от рака

Лучшие практики назвали в Росздравнадзоре.

Управление здравоохранения Липецкой области стало лауреатом премии «За качество и безопасность медицинской деятельности» в номинации «Снижение смертности от злокачественных новообразований», сообщает Росздравнадзор. Диплом был вручен руководителю регионального управления здравоохранения Юрию Шуршукову в Москве, в рамках Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медицина и качество - 2018»

Стоит напомнить, что по данным за первое полугодие 2018 года на учет по онкозаболеваниям в области было поставлено 2399 человек, из них в Липецке - 1283 больных. В итоге если по России в целом уровень заболеваемости раком составил в январе-июне этого года 408 человек на 100 000 человек населения, то в Липецке - 520 человек (в поликлинику при онкодиспансере в прошлом году обратились 164 750 человек - на 22% больше, чем в 2016-м). А с 2008 года уровень заболеваемости раком вырос в Липецке на 22,5%, в то время как по России в целом - на 18,3%.

Смертность от рака в Липецке, впрочем, меньше общероссийских показателей. Так, если по стране в целом в 2017 году умерли 201,6 человека на 100 000 населения, то в Липецке - 186 человек. Впрочем, только за первые шесть месяцев этого года в Липецке от рака умерло 493 жителя, - если разбросать это количество на 100 000 населения, то получится 192,5 человека.

Фото: http://www.roszdravnadzor.ru/

24 1076
#онкология #рак #премия

Комментарии (24)

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Петровский мост

5 минут назад
Шуржуков импотент,ему место н зоне
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гость

7 минут назад
и добавьте еще премий "за полную победу над геморроем", "за успешное увеличение сисек" и далее по списку. Люди мрут тысячями по всей стане , а в Липецке опять всех победили, цифирки намулевали и вперед за премиями, бред какой то.
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007

10 минут назад
позорище сами себе раздают игрушечки и радуются как дети
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Консультант Иванова УЗО

11 минут назад
Перестали умирать,так как все передохли уже,некому умирать,стоит лыбится с красной рожей
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Однако

16 минут назад
Волосы дыбом встают,когда чуть в каждой квартире от него стали умирать. Да и как можно бороться с раком возле коптильных труб с отравой наших клмн и индезитов? Ну-ну.
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липчанка

16 минут назад
ничего наверное в нашей стране к сожалению не изменится 32 года уже меняем меняем а все не меняется уже и жизнь прошла а света в конце тоннеля не видно . нет я конечно имею в виду основную массу
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житель

19 минут назад
Да вы не в состоянии организовать подьезд к диспансеру . Еле ноги ворочают идут вереницей к диспансеру , а это так тяжело . А такси дорого.
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не в курсах

20 минут назад
сколько можно людей держать за глупеньких детишек которые всему верят .как то противно .а веть онитоже земляне они же не с марса
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Хааа

22 минуты назад
Самим не стыдно от такой награды? Позор да и только
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РАК

23 минуты назад
Ежегодно партия и правительство объявляют то программу уменьшения смертности кардиобольных, теперь вот с онкологией начали бороться. В данном случае единственным критерием может быть только продолжительность жизни после установления диагноза. А пока партия и правительство для получения премии как и раньше издало директиву причину смерти сердечная недостаточность - НЕЛЬЗЯ УКАЗЫВАТЬ! причину смерти онкология - НЕЛЬЗЯ УКАЗЫВАТЬ!
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