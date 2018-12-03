Общество
10 минут назад
Управление по делам молодежной политики возглавит москвичка
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Но у девушки липецкие корни
Как сообщили GOROD48 в администрации Липецкой области, скоро вакантное место Управления молодежной политики займет Светлана Карелина.
Как сообщил источник GOROD48, у Светланы липецкие корни, сейчас она живет в Москве и занимается молодежной политикой, молодежными движениями.
В Липецке девушку ожидают уже на днях. Именно при ней пройдет реорганизация управления молодежной политики в бюджетное учреждение.
Напомним, прежний руководитель управления молодежной политики Ольга Решитько оставила свой пост в начале ноября.
Как сообщил источник GOROD48, у Светланы липецкие корни, сейчас она живет в Москве и занимается молодежной политикой, молодежными движениями.
В Липецке девушку ожидают уже на днях. Именно при ней пройдет реорганизация управления молодежной политики в бюджетное учреждение.
Напомним, прежний руководитель управления молодежной политики Ольга Решитько оставила свой пост в начале ноября.
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