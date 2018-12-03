Общество

10 минут назад

Управление по делам молодежной политики возглавит москвичка

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#назначения
Управление по делам молодежной политики возглавит москвичка

Но у девушки липецкие корни

Как сообщили GOROD48  в администрации Липецкой области, скоро вакантное место Управления молодежной политики займет Светлана Карелина.

Как сообщил источник GOROD48, у Светланы липецкие корни, сейчас она живет в Москве и занимается молодежной политикой, молодежными движениями.

В Липецке девушку ожидают уже на днях. Именно при ней пройдет реорганизация управления молодежной политики в бюджетное учреждение. 

Напомним, прежний руководитель управления молодежной политики Ольга Решитько оставила свой пост в начале ноября.
126
#назначения

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