Почти треть липчан зарабатывают менее 15 000 рублей в месяц

Зато 13 человек из 1000 получат свыше 100 000 рублей.

Эксперты РИА Рейтинг провели исследование и выяснили средний уровень зарплат в регионах России. Аналитики особо отметили самые распространенные зарплаты (указанные суммы получают порядка 50% населения региона) и долю тех, кто получает менее 15 000 рублей в месяц.



В Липецкой области до 15 000 рублей — привычная зарплата для 27,5% живущих в регионе. Примерно половина липчан получают от 14 000 до 33 000 рублей в месяц. Свыше 100 000 рублей в месяц в Липецкой области зарабатывают только 1,33% населения.



Липецкая область заняла в рейтинге зарплат 49 место, уступив одну позицию воронежцам. Там чуть больше богатых и чуть меньше тех, кто получает менее 15 000 рублей. Тамбовская область оказалась на 79 строчке списка (34,5% получают до 15 000 рублей, средняя зарплата — 13 до 27 тысяч рублей). Курская область заняла 64 позицию, а Белгородская — 57.



Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ и Ненецкий автономный округ. В регионах-лидерах примерно каждый пятый житель зарабатывает более 100 000 рублей. Аутсайдеры списка — Псковская область, Кабардино-Балкария и Адыгея. Здесь зарплата менее 15 000 рублей — суровая реальность для 4 из 10 человек.