Общество

сегодня, 11:18

Почти треть липчан зарабатывают менее 15 000 рублей в месяц

17 1524
#зарплата #рейтинг
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Почти треть липчан зарабатывают менее 15 000 рублей в месяц

Зато 13 человек из 1000 получат свыше 100 000 рублей.

Эксперты РИА Рейтинг провели исследование и выяснили средний уровень зарплат в регионах России. Аналитики особо отметили самые распространенные зарплаты (указанные суммы получают порядка 50% населения региона) и долю тех, кто получает менее 15 000 рублей в месяц.

В Липецкой области до 15 000 рублей — привычная зарплата для 27,5% живущих в регионе. Примерно половина липчан получают от 14 000 до 33 000 рублей в месяц. Свыше 100 000 рублей в месяц в Липецкой области зарабатывают только 1,33% населения.

Липецкая область заняла в рейтинге зарплат 49 место, уступив одну позицию воронежцам. Там чуть больше богатых и чуть меньше тех, кто получает менее 15 000 рублей. Тамбовская область оказалась на 79 строчке списка (34,5% получают до 15 000 рублей, средняя зарплата — 13 до 27 тысяч рублей). Курская область заняла 64 позицию, а Белгородская — 57.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ и Ненецкий автономный округ. В регионах-лидерах примерно каждый пятый житель зарабатывает более 100 000 рублей. Аутсайдеры списка — Псковская область, Кабардино-Балкария и Адыгея. Здесь зарплата менее 15 000 рублей — суровая реальность для 4 из 10 человек.
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#зарплата #рейтинг
1

Комментарии (17)

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Липецкий житель

11 минут назад
не кто не когда не занизит цены. и не повысит зарплаты. бензин дороже и все дорожает так как все что есть возится на машинах. ну а правительству мы помогаем, они не могут воровать и обманывать людей. ТОЛЬКО МЫ ВОРЫ кому жить не на что. И НАРУШИТЕЛИ налоги если не платим.
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Макс

23 минуты назад
а как же постоянные вопли Путина и Медведева о том, что россияне все богатеют и богатеют?!
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САН.МЕЧТА

23 минуты назад
Медсестра 11 с копейками.
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Гость

32 минуты назад
Цены надо снижать, зайдёшь в магазин с тыщей и нет тыщи.. А что купил? Ничего не купил!
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Как они рассчитывают вашу среднюю зарплату)))

34 минуты назад
Сейчас я вам объясню как рассчитывают вашу среднюю зарплату. Берут 9 работяг с зарплатой тыщ по 15 и одного ЖИРНОГО депутата или чиновника с зарплатой 300 000р. Вот и выходят что для них т. е. для 9-и работяг и одного жирного чиновника средняя зарплата 33000 рублей на брата)))))))))) И пох что 9 из десяти живут за гранью бедности, а один ездит на лексусах и коттеджи имеет как многоквартирный дом, ска есть же уроды.
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А как * ... де. шь Королева???

42 минуты назад
Когда он года 3 назад у Путина на докладе был он плёл что по Липецку СРЕДНЯЯ зарплата 35 000 рублей..... Ска только красиво надо * .. д.ить уметь что-ли...? Народ с завода посакращали, зарплаты урезали до немогу, в экономических зонах зарплаты тоже нищенские, а всем ПОХ мы бл. . ть бордюры и плитку укладывать будем, надо же бюджет осваивать. А народ да ПОХ на народ смотри бл. какую мы тебе народ ёлочку наряд ли на новый нищий год...
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ВВП

49 минут назад
Пох сколько они получают главное что бы налоги платили.
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777

50 минут назад
Если не больше теневой сектор не учитывается а такие посредние как Правильные Люди Работа Просто и т д обваливают уровень зарплат.
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город

57 минут назад
назовите организации где платят 30+
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паша

58 минут назад
как не крути мало.... а чтобы больше получать надо с коррупцией бороться и более эффективно работать
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