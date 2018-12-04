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Липецк собирается купить спецтехнику для уборки города на 20 миллионов рублей

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#благоустройство #коммунальная техника
Липецк собирается купить спецтехнику для уборки города на 20 миллионов рублей

Управлением муниципального заказа администрации Липецка объявлены торги на закупку новой спецтехники для уборки городских территорий. Общая стоимость лотов – около 20 ммиллионов рублей. 

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, лоты будут разыграны в середине декабря. В том числе автопарк муниципального управления благоустройства пополнят шесть машин. Среди них комбинированная дорожная машина с двумя комплектами оборудования, погрузчик, два малых снегоуборщика для очистки появившегося в этом году нового общественного пространства «Городище» и других территорий, обустроенных в рамках программы «Формирование современной городской среды».

Для предприятий «Горсвет» и «Зеленхоз» приобретут две автовышки, которые заменят старое, выработавшее свой ресурс оборудование. Также в перечне средства малой механизации.

С помощью новой техники коммунальные службы города намерены решить поставленную мэром задачупо снижению интервала очистки улиц во время снегопадов с нынешних 8-9 часов до 5-ти. 
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#благоустройство #коммунальная техника

Комментарии (3)

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Хер с гор

15 минут назад
Да ну на...уй! Ну них...я!
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Хер с гор

15 минут назад
Да ну на...уй! Ну них...я!
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гостья

50 минут назад
эвакуаторы сначала купите, тк техника не проедет в следующем году совсем)))
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