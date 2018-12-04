сегодня, 12:36
Липецк собирается купить спецтехнику для уборки города на 20 миллионов рублей
Управлением муниципального заказа администрации Липецка объявлены торги на закупку новой спецтехники для уборки городских территорий. Общая стоимость лотов – около 20 ммиллионов рублей.
Для предприятий «Горсвет» и «Зеленхоз» приобретут две автовышки, которые заменят старое, выработавшее свой ресурс оборудование. Также в перечне средства малой механизации.
С помощью новой техники коммунальные службы города намерены решить поставленную мэром задачупо снижению интервала очистки улиц во время снегопадов с нынешних 8-9 часов до 5-ти.
Хер с гор
Хер с гор
гостья