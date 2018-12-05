Общество

сегодня, 13:11

У Игоря Тинькова нет губернаторских амбиций

8 693
#выборы
2
У Игоря Тинькова нет губернаторских амбиций

Спикер Липецкого горсовета не прочь пригодиться Игорю Артамонову.

Сегодня на пресс-конференции председателя Липецкого городского Совета депутатов Игорь Тиньков ответил на вопрос GOROD48 о том, не будет ли он в следующем году выдвигаться кандидатом в главы областной администрации? Тем более, что в некоторых опросах в соцсетях он фигурирует как кандидат в губернаторы?

- Нет. Не собираюсь. Я - человек команды. Я не подхожу эмоционально к каким-то решениям. Областью руководит не человек, а команда. Но мне приятно, что люди у нас не инфантильны. Поэтому если буду полезен в команде Игоря Артамонова, то мне будет приятно.

- Вас пугает история с неудачным для вас участием в выборах главы Ельца, на которые вы пошли в 2010 году самовыдвиженцем, чем нарушили партийную дисциплину, ведь тогда вы могли перебежать дорогу "единороссу" Сергею Панову, ставленнику губернатора Олега Королева?

- Меня ничего не пугает. Я все делал осознанно всегда. Даже на выборы главы Ельца пошёл осознанно, предполагая, чем это для меня закончится. Возвращаясь к вопросу о выборах  губернатора, хочу сказать, что у Игоря Артамонова все получится. Он пришёл из Сбербанка, а в нем - одна из лучших команд управленцев. Поэтому давайте поможем врио губернатора решить те проблемы, которые скопились в регионе за 20 последних лет. Очень хочется перевернуть эту страницу нашей с вами общей истории.
8 693
#выборы
2

Комментарии (8)

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Уж что

1 минуту назад
А в гор. Совете из состава, единственный человек который может связать много слов. В отличие от некоторых.
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Внимание!

17 минут назад
Тиньков признал, что из-за Королева за 20 лет скопились проблемы.
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Animal planet.

18 минут назад
Смешно ему что в Липецке нет приюта для животных,и что многие животные умирают от холода и голода,или не дождавшись помощи.
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какие амбиции?

21 минуту назад
он двух слов связать не может!!!!
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Евгений

23 минуты назад
Тинькова мэром надо ставить, он на одуванчики не так рьяно реагирует
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563

28 минут назад
Какой из тебя Губернатор сначала с собачьеми будками зарберись утром днем и вечером душиловка в №324 и №346
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У литровича

30 минут назад
Тоже не было сенаторских амбиций,сам говорил, так во как жисть повернулась то. Не хотел, но пошёл таки в эти сенаторы.
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липчанка

35 минут назад
А ну давай переворачивать страницу нашей истории
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