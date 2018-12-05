У Игоря Тинькова нет губернаторских амбиций

Спикер Липецкого горсовета не прочь пригодиться Игорю Артамонову.





Сегодня на пресс-конференции председателя Липецкого городского Совета депутатов Игорь Тиньков ответил на вопрос GOROD48 о том, не будет ли он в следующем году выдвигаться кандидатом в главы областной администрации? Тем более, что в некоторых опросах в соцсетях он фигурирует как кандидат в губернаторы?



- Нет. Не собираюсь. Я - человек команды. Я не подхожу эмоционально к каким-то решениям. Областью руководит не человек, а команда. Но мне приятно, что люди у нас не инфантильны. Поэтому если буду полезен в команде Игоря Артамонова, то мне будет приятно.



- Вас пугает история с неудачным для вас участием в выборах главы Ельца, на которые вы пошли в 2010 году самовыдвиженцем, чем нарушили партийную дисциплину, ведь тогда вы могли перебежать дорогу "единороссу" Сергею Панову, ставленнику губернатора Олега Королева?



- Меня ничего не пугает. Я все делал осознанно всегда. Даже на выборы главы Ельца пошёл осознанно, предполагая, чем это для меня закончится. Возвращаясь к вопросу о выборах губернатора, хочу сказать, что у Игоря Артамонова все получится. Он пришёл из Сбербанка, а в нем - одна из лучших команд управленцев. Поэтому давайте поможем врио губернатора решить те проблемы, которые скопились в регионе за 20 последних лет. Очень хочется перевернуть эту страницу нашей с вами общей истории.