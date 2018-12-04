Общество

29 минут назад

Игорю Артамонову бросили перчатку

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#выборы
Игорю Артамонову бросили перчатку

Координатор регионального отделения ЛДПР заявил о выставлении партией своего кандидата на губернаторские выборы следующего года.

В своем интервью от 30 ноября одной из областных телекомпаний координатор липецкого реготделения ЛДПР Анатолий Емельянов сообщил, что партия будет представлена своим кандидатом на губернаторских выборах следующего года, и что рассчитывает на хороший результат. Имени соперника врио главы региона Игоря Артамонова (который сразу же после того, как сменил Олега Королева, сообщил, что осенью следующего года будет участвовать в выборах) названо не было. Но, как считают действующие и бывшие члены липецкого отделения ЛДПР, перчатку бывшему банкиру, саксофонисту, горнолыжнику и бадминтонисту бросит награжденный орденом Мужества за военные действия в Чечне десантник, капитан запаса, незадачливый фермер-должник, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин (в графе «профессия» Википедия указывает: тракторист, юрист).

Житель Рязани Александр Шерин курирует Липецкую область по линии ЛДПР, так как партии не удалось провести в Госдуму последнего созыва своего регионального представителя. У нас 41-летний депутат Госдумы бывает ежемесячно. Судя по фотоотчету на областном сайте ЛДПР, во время своего последнего визита 30 ноября Шерин побывал у начальника облздрава Юрия Шуршукова и встретился с обманутыми дольщиками (на протестных акциях ЛДПР заявляет, что все положительные подвижки в решении вопросов вовремя не получивших своего жилья липчан - исключительно заслуга партии), а 1 декабря провел прием граждан.

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- Кандидатура того, кто пойдет от ЛДПР на выборы губернатора региона, пока не согласована. Возможно, это будет Александр Шерин, возможно, я, возможно, кто-то другой. Как показали последние выборы в России, любой из кандидатов в губернаторы от ЛДПР может выстрелить. Поэтому не надо недооценивать наши кадры, - прокомментировал свое заявление в телеэфире о губернаторских амбициях партии координатор липецкого реготделения ЛДПР Анатолий Емельянов.

А вот Александр Шерин был более словоохотлив.

- Пока у меня нет такого плана - избираться в губернаторы Липецкой области. Но я же офицер. Десантник. В «договорняки» с действующей властью не играю. Если мне поставят такую задачу - идти на выборы - выполню ее достойно. Сейчас в Госдуме по возможности представляю интересы липчан.

В той же Википедии о Шерине, кстати, сказано следующее: «За 2017 год задекларировал доход в размере 4 с половиной миллионов рублей, один земельный участок площадью 3 000 м², один жилой дом и две квартиры. При этом задолжал более 35 миллионов рублей в качестве кредитов на развитие птицефермы ООО «Белые камни», сгоревшей в 2014 году, после чего на погашение долга начали удерживать 50 % его депутатской зарплаты». А газета «Ведомости» назвала депутата Госдумы РФ от Рязанской области формальным должником-рекордсменом среди депутатов и сенаторов.

- Если партия назначит вас своим кандидатом на выборах главы администрации Липецкой области, не боитесь, что ваши конкуренты поставят вам в вину как ваши долговые обязательства, так и то, что вы - алиментщик? - поинтересовался GOROD48 у Александра Шерина.

И тут первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне дал волю и чувствам, и словам.

Александр Шерин сказал, что, как политик, понимает, что его соперники не преминут воспользоваться всей имеющейся в свободном доступе компрометирующей его информацией, и рад сразу же разъяснить, как он стал должником и алиментщиком.

- Я всегда был неугоден действующей власти, так как я прям в суждениях и оценках, и никому моя правда не нравится. Так, когда я пошел от ЛДПР на выборах в Рязанскую гордуму 2008 года сожгли мой автомобиль «Хундай Санта-Фе». Машину сожгли в декабре, а купил я ее в кредит весной. Соответственно, поджигателей даже не искали. Так я оказался должником перед банком на 250 тысяч рублей. Когда я переизбрался весной 2010 года в депутаты Рязанской областной думы и стал в ней руководителем фракции ЛДПР, меня лишили платной ставки. Я был вынужден уйти в бизнес. Построил перепелиную ферму на 40 тысяч голов, но когда объект находился в стадии оформления страховки, ее сожгли. И опять никто даже и не искал поджигателей. Так у меня образовалась задолженность на 35 миллионов рублей перед моими деловыми партнерами, и по исполнительным листам я стал должником. Будучи уже членом Госдумы, я принял решение оставлять часть своей депутатской зарплаты семье - жене и троим детям - через выплату им алиментов. И сейчас 50 процентов моего заработка остается семье, а остальные средства идут на погашение моих долгов кредиторам. Я делаю все, что должен, в рамках действующего законодательства. Кстати, в 2016 году меня даже пытались сделать фигурантом уголовного дела, обвиняли в каких-то неприглядных действиях, а я всего-то хотел взять в банке кредит и закрыть этой фирме долги за одно юрлицо как поручитель, - рассказывает о своих злоключениях Александр Шерин.

Депутат Госдумы очень обижен на тех, кто пытается обвинить его в супружеской неверности. В частности, более всего он недоволен деятельностью в соцсетях своего бывшего однопартийца, депутата Липецкого областного Совета Олега Хомутинникова.

- Он пишет, что я плачу алименты кому-то на сторону! Это не так! Мы с супругой не расторгали брак! Я - ветеран боевых действий! Я выполнил свой долг перед Родиной и уж точно не Хомутинникову давать мне оценки. Если он такой принципиальный, пусть вместе со мной решает, например, проблемы обманутых липецких дольщиков, - говорит депутат Госдумы.

А что думает о губернаторских амбициях своих бывших однопартийцев депутат областного Совета Максим Халимончук, бывший координатор ЛРО ЛДПР Максим Халимончук?

- Своего кандидата в губернаторы ЛДПР нужно будет провести через муниципальный фильтр, то есть получить поддержку части муниципальных депутатов. В свое время мне это удалось сделать, а получиться ли это у ЛДПР - посмотрим. Скорее всего, конкурентом от ЛДПР Игорю Артамонову станет Александр Шерин. Он сейчас активен в области. Встречается с руководителями правоохранительных органов, исполнительной вестви власти. Но Шерин, по моему мнению, обычный рядовой член партии. Пехота. Надеюсь, что к тому времени он рассчитается со своими долгами перед банками и кредиторами, а то как-то не комильфо должнику идти в губернаторы! А что касается Анатолия Емельянова… Он - цифра после «пяти». Безвольный, безынициативный. Куда его пошлют - туда и пойдет. Пошлют в губернаторы - пойдет в губернаторы. Пошлют куда подальше - пойдет и туда, - сказал депутат областного Совета.

P.S. У Александра Шерина, кстати, есть опыт борьбы за губернаторское кресло. Так, в октябре 2012 года он участвовал в выборах губернатора Рязанской области, набрал 9,01 % голосов и занял третье место после действующего губернатора Олега Ковалева («ЕР»).

фото: duma.gov.ru

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#выборы

Комментарии (8)

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« Мама русская папа юрист»

1 минуту назад
ЛДПР папа псих сынок чмо кто при памяти быдет голосовать за энто дерьмо .
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Липчанин

4 минуты назад
Очень удачное фото кандидата в губернаторы
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сыч

8 минут назад
одни тунеядцы.на завод бы так шли,больше пользы было.
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Василий

8 минут назад
Жан Петухайрединов, Слышь, вошь подзолупная , угомонись , пока не угомонили. Человек , награждённый орденом Мужества за Чечню , уже вызывает уважение. Не за лысого ставленника лживого Путина голосовать в самом деле. Да и Рязань по менталитету нам ближе чем зачуханный Будёновск.
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Шмель Басаев

11 минут назад
а правда что этот Шерин воевал на стороне боевиков?
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Липчанин

12 минут назад
Нормальный чел, по телеку постоянно по теме балакает
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Жан Петухайрединов

12 минут назад
когда эта вся перхоть угомонится! все эти толстомордые емельяновы и прочие! на кол всех или в камеру
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Гость

16 минут назад
Только Кпрф, только токарев и точка
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