Игорь Артамонов назначил начальника областного управления молодежной политики

Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов назначил Светлану Карелину начальником регионального управления молодежной политики. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

Напомним, что предстоящем назначении Карелиной GOROD48 сообщал 3 декабря .

Светлана Карелина родилась в 1991 году в Липецке. В 2013-м окончила Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начала в 2012 году, стажировалась в ООО «Сибур». В 2013-2014 годах работала специалистом 1 категории в Центре энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС (Москва). Затем работала главным специалистом департамента корпоративного управления в ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». С мая 2016 года до настоящего назначения руководила отделом корпоративного развития Группы компаний НП РТС.

фото пресс-службы администрации Липецкой области.