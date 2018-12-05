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Игорь Артамонов назначил начальника областного управления молодежной политики

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Игорь Артамонов назначил начальника областного управления молодежной политики

Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов назначил Светлану Карелину начальником регионального управления молодежной политики. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

Напомним, что предстоящем назначении Карелиной GOROD48 сообщал 3 декабря.

Светлана Карелина родилась в 1991 году в Липецке. В 2013-м окончила Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начала в 2012 году, стажировалась в ООО «Сибур». В 2013-2014 годах работала специалистом 1 категории в Центре энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС (Москва). Затем работала главным специалистом департамента корпоративного управления в ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». С мая 2016 года до настоящего назначения руководила отделом корпоративного развития Группы компаний НП РТС.

фото пресс-службы администрации Липецкой области.

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Комментарии (66)

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Жители Липецкой области

1 минуту назад
123, с каких пор в анкете по трудоустройству на госслужбу и на руководящую должность достаточно написать: "Я хороший человек"? Вроде там всегда должны выполнятся условия, как стаж, опыт работы и знание своего дела, то есть профессиональные качества. Может теперь достаточно в анкете указать кто твой родственник или кто твоя волосатая рука, и дополнить все это просто замечательный человек?
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Придет время

1 минуту назад
Да уймись,всех уймем.
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Депутат Трофименков

2 минуты назад
Прокурору липецкой области, получил ответ из прокуратуры. Всё нормально! Пусть работает! Всей ЕДИРАСТНЕЙ поддержим единогласно!!!
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Фубля

3 минуты назад
Прокурору Липецкой области, дружище, у нас все сильные мира сиго, прокуроры, генералы всех мастей, мэры, губернаторы, и вся остальная мразота, паряться в одной сауне и шпилят одних б..ей. А мож и друг друга. Как они буду друг друга вламливать?
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2

3 минуты назад
2 дебила это сила,то КОРОЛЕВ И ГУЛЯ БЫЛИ, ТЕПЕРЬ ЗАМЕНА АРТАМОН И ИВАНОВ. ОДНИХ БЛАТНЫХ ПРОСТИТУТОК НАБИРАЮТ БЕЗ ОПЫТА,ЗАТО НАШИХ ПРОСТЫХ ДЕТЕЙ БЕЗ ОПЫТА С КРАСНЫМ ДИПЛОМОМ НИ ГДЕ В ЛИПЕЦКЕ НЕ БЕРУТ!
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Препод

4 минуты назад
Имея профильное образование, без знакомых и родственников никуда на нормальную должность невозьмут, это факт,,,,а вы все нищие зарабатывать не умеете,,,,, цитата
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Кто то

5 минут назад
Да, родственница начальника с НЛМК соколова племянница. Шлюшка.
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Ник

5 минут назад
Молодым везде дорога, но не в этом случае образование несоответствует ее должности да и опыта в этом направлении нет. В банковской сфере идут глобальные сокращения, так, что с кадрами у нас проблем теперь небудет )))
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Депутат Трофименков

5 минут назад
Прокурору липецкой области, обязательно направляю свой депутатский запрос!!
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Да

8 минут назад
Интересно чья она родственница, что в таком юном возрасте такую должность занять? И что она наруководит в итоге?
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