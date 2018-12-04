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В Липецкой области судят многодетную мать по обвинению в убийстве новорожденной дочери

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#убийство новорожденного
В Липецкой области судят многодетную мать по обвинению в убийстве новорожденной дочери

Следственными органами СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, по данным следствия, обвиняемая, тщательно скрывавшая свою беременность от близких, в марте 2018 года почувствовала признаки родов. Не сообщив мужу об истинной причине своего состояния, отправила его на улицу встречать бригаду «скорой медицинской помощи». В отсутствии супруга мать троих детей над биотуалетом родила четвертого ребенка. Новорожденная девочка упала в ведро вниз головой и захлебнулась содержимым. Прибывший по вызову мужа фельдшер констатировала смерть младенца. Согласно выводам экспертов, девочка родилась здоровой и доношенной, а её смерть наступила в результате утопления.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления женщина признала, назвав причиной своего поступка материальные трудности. Не желая иметь четвертого ребенка, она скрывала беременность, на учете в женской консультации не состояла и за медицинской помощью не обращалась. Эксперты признали её вменяемой и не нуждающейся в принудительных мерах медицинского характера. В момент совершения преступления она осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить материалы уголовного дела в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.
Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 5 лет.

Кроме этого, в ходе расследования уголовного дела следователем внесены представления в адрес должностных лиц системы профилактики с целью усиления контроля многодетных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и принятия комплекса мер для предупреждения преступлений в отношении детей.
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#убийство новорожденного

Комментарии (12)

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Как гость
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28

8 минут назад
гость, почему у меня проблемы? Потому что призываю предохраняться, а не выграсывать детей в выгребную яму?
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А кто то

20 минут назад
Годами не может забеременеть.У каких только врачей не лечаться
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гость

22 минуты назад
28, а у тебя с мозгами проблемы однако!
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Михаил

41 минуту назад
Не сказать мужу о беременности. Столько времени скрывать. Он че убил бы ее?! Или там такие отношения с муженьком, что в аду живет. Троих зато нарожала. Семью хранит , как мудрая женщина. Овца просто!
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Гость

42 минуты назад
Однако странно. Вызвали скорую помощь и тут же убила?????
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.

49 минут назад
Ее в камере бы в говно головой окунули бы.
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По стране

52 минуты назад
Новорожденных выкидывают из вагонов поездов, бросают в мусорные баки, топят. Годовалые летают из окон, когда мешают бухать родокам с гостями. А сколько абортов, лучше не начинать.
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28

55 минут назад
АБОРТЫ есть такая вещь. А после трех детей - перевязка труб еще, стерилизация. Не, не слышали? Ну вот и получайте плоды поповской пропаганды.
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28

57 минут назад
Липчанин, бухают от этого, думаешь?
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Липчанин

сегодня, 14:28
Вот еще жертвы экономического геноцида народа России...
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