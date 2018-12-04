сегодня, 14:05
В Липецкой области судят многодетную мать по обвинению в убийстве новорожденной дочери
Следственными органами СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).
В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления женщина признала, назвав причиной своего поступка материальные трудности. Не желая иметь четвертого ребенка, она скрывала беременность, на учете в женской консультации не состояла и за медицинской помощью не обращалась. Эксперты признали её вменяемой и не нуждающейся в принудительных мерах медицинского характера. В момент совершения преступления она осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить материалы уголовного дела в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.
Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 5 лет.
Кроме этого, в ходе расследования уголовного дела следователем внесены представления в адрес должностных лиц системы профилактики с целью усиления контроля многодетных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и принятия комплекса мер для предупреждения преступлений в отношении детей.
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А кто то
гость
Михаил
Гость
.
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Липчанин