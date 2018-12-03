Политика

46 минут назад

Департамент экономического развития администрации Липецка возглавила Ольга Герасименко

23 1463
#назначения
Департамент экономического развития администрации Липецка возглавила Ольга Герасименко

С 3 декабря департамент экономического развития администрации Липецка возглавила Ольга Герасименко. 

Соответствующее распоряжение подписал глава города Сергей Иванов. Как известно, должность оставалась вакантной с 24 октября после назначения вице-мэром прежнего руководителя ведомства Екатерины Белокопытовой.

Ольга Николаевна Герасименко родилась в феврале 1983 года в Тбилиси в семье военного. Практически сразу семья переехала в Липецк. В 2005 году окончила Липецкий государственный технический университет по специальности «менеджмент организации». В 2009 году защитила кандидатскую диссертацию в Санкт-Петербургском госуниверситете финансов и экономики по теме «Оценка маркетингового потенциала территории на примере Липецкой области с помощью методов нечёткой алгебры»

Трудовую деятельность Ольга Герасименко начала в 2004 году в федеральном казначействе по Липецкой области. С 2005 по 2008 годы работала финансовым аналитиком в ОАО «Липецкмясопром» (входит холдинг группы Черкизово), с 2008 по 2011-й – начальником финансовой службы предприятия. В этот период здесь были успешно введены и реализованы программы бюджетирования и планирования.

С 2011 года занимала должность финансового директора в компании, занимающейся промышленным строительством и производством деревянных конструкций.

Воспитывает дочь, увлекается горными лыжами и сноубордом, сообщает пресс-служба администрации Липецка.

 

 


23 1463
#назначения

Комментарии (24)

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Мэр Иванов

27 секунд назад
Повторяет все за врио Артамоновым. Хорошо Ивлева по совместительству не назначил-прогресс)))
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))))

7 минут назад
А куда ещё идти таким страшненьким? Только руководить... Других - то развлечений в жизни нету.
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Фсе

8 минут назад
Пиши пропало
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злоба , желчь и зависть

9 минут назад
Ойц, это лишь поверхностный взгляд , например , создание благоприятных условий для бизнеса , поиск площадок , идей , путей развития ! С огромным опытом , что есть у Ольги , и тем огромным заделом , что оставила в наследство Екатерина , Липецк ожидает бесконечный золотой дождь !
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Литрович

13 минут назад
Вакансия для своих. Опять кумовство.
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Всем равную зарплату!!!

16 минут назад
Почему у чиновников зарплата выше во столько раз? Кто-нибудь знает ответ? Они что там так трудятся и пыхтят что аж потом обливаются, вкалывают как на заводе или в шахте? Че б им з/п не сократить до среднего заработка, пускай з/п будет у них от 25 до 40 без вычета ндфл. Может тогда и лезть не будут в администрацию, в бизнес обратно пойдут...
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Лида

17 минут назад
Все равно ничего делать не будет,туда хоть кухарку поставь
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Ойц

18 минут назад
Вопрос один: какой экономикой управляют а администрации города? Все предприятия в частных руках. Это просто контора, собирающая статистику, не более. Зато создали целый департамент. Ну, и начальницу достойную нашли, конечно. Теперь за экономику можно не волноваться.
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ИНТЕРЕСНО ТО КАК

19 минут назад
Липецкмяспром занимается почему-то не производством колбасы и мясопродуктами, а вот производством деревяных конструкций.
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Гость

20 минут назад
Все должности своим.
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