С 3 декабря департамент экономического развития администрации Липецка возглавила Ольга Герасименко.

Соответствующее распоряжение подписал глава города Сергей Иванов. Как известно, должность оставалась вакантной с 24 октября после назначения вице-мэром прежнего руководителя ведомства Екатерины Белокопытовой.

Ольга Николаевна Герасименко родилась в феврале 1983 года в Тбилиси в семье военного. Практически сразу семья переехала в Липецк. В 2005 году окончила Липецкий государственный технический университет по специальности «менеджмент организации». В 2009 году защитила кандидатскую диссертацию в Санкт-Петербургском госуниверситете финансов и экономики по теме «Оценка маркетингового потенциала территории на примере Липецкой области с помощью методов нечёткой алгебры»

Трудовую деятельность Ольга Герасименко начала в 2004 году в федеральном казначействе по Липецкой области. С 2005 по 2008 годы работала финансовым аналитиком в ОАО «Липецкмясопром» (входит холдинг группы Черкизово), с 2008 по 2011-й – начальником финансовой службы предприятия. В этот период здесь были успешно введены и реализованы программы бюджетирования и планирования.

С 2011 года занимала должность финансового директора в компании, занимающейся промышленным строительством и производством деревянных конструкций.

Воспитывает дочь, увлекается горными лыжами и сноубордом, сообщает пресс-служба администрации Липецка.



