сегодня, 14:02
Липчанам предлагают выбрать гимн города
Жителям города предлагают выбрать лучшую композицию, подготовленную местными авторами. Народное голосование открыто на сайте департамента культуры и туризма администрации города.
Свои варианты гимна представили композиторы и поэты, музыкальные творческие коллективы, студии и союзы. Среди них как люди, занимающиеся творчеством профессионально, так и любители. Всего на конкурс подана 21 заявка (музыкальные произведения и тексты). По итогам первого этапа отобрали 5 вариантов гимна.
Лучший определят сами липчане. Народное голосование на сайте департамента культуры и туризма администрации Липецка продлится до конца января 2019 года. Композиция-победитель будет направлена в Липецкий городской Совет депутатов на рассмотрение и утверждение в качестве Гимна города.
Рок Злой
28
Сергей Борисович
абсолютный слух
Владимир
Прямая речь
Предлагаю
МестныйЯ
МестныйЯ
МестныйЯ