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Липчанам предлагают выбрать гимн города

16 457
#гимн
Липчанам предлагают выбрать гимн города

Жителям города предлагают выбрать лучшую композицию, подготовленную местными авторами. Народное голосование открыто на сайте департамента культуры и туризма администрации города.  

В преддверии 315-летия Липецка мэрия объявила конкурс на лучший проект гимна о городе. Заявки принимались с июля по сентябрь. Работы оценивала специальная конкурсная комиссия, в состав которой вошли сотрудники администрации областного центра, депутаты муниципального парламента, общественные деятели, представители творческой интеллигенции. При отборе первоочередное внимание уделялось поэтическому уровню текста, отражению в нем истории города, его индивидуальности и запоминаемости. 

Свои варианты гимна представили композиторы и поэты, музыкальные творческие коллективы, студии и союзы. Среди них как люди, занимающиеся творчеством профессионально, так и любители. Всего на конкурс подана 21 заявка (музыкальные произведения и тексты). По итогам первого этапа отобрали 5 вариантов гимна.  

Лучший определят сами липчане. Народное голосование на сайте департамента культуры и туризма администрации Липецка продлится до конца января 2019 года. Композиция-победитель будет направлена в Липецкий городской Совет депутатов на рассмотрение и утверждение в качестве Гимна города. 










16 457
#гимн

Комментарии (16)

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Рок Злой

9 минут назад
Я так понимаю, писали местные специалисты по корпоративным гимнам? Заметно... А аккомпанемент на стандартных "ямаховских" стилях - это было обязательное условие? В качестве звукового сопровождения в парках на день города - некоторые сойдут, но в качестве гимна... Увы.
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28

9 минут назад
Гимн Липецка? Из "Сектора газа" что-нибудь надо.
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Сергей Борисович

15 минут назад
А с чего вдруг Липецку нарисовали 315 лет??? Типичная фальсификация истории
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абсолютный слух

19 минут назад
кровь из ушей от такого «творчества»
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Владимир

22 минуты назад
Наш гимн " интернационал". А всех остальных черти будут в огне жарить пока не покраснеют!
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Прямая речь

24 минуты назад
Красиво как поют в 4 варианте. Но гимн должен быть величавый, торжественный, мне кажется. Второй вариант подходит
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Предлагаю

33 минуты назад
"Город невезения"
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МестныйЯ

33 минуты назад
ни одного путного варианта. Несколько лет назад все считали неофициальным гимном города песню Вiктора Павлiла "Город зеленого цвета", но после тотального освобождения города от этой самой зелени, песня неактуальна. А жаль...
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МестныйЯ

37 минут назад
Группа ПЛЕХАНОВО, был город Тракторостроителей и Металлургов, потом стали городом Металлургов и Тракторостроителей, затем просто городом Металлургов. А благодаря нетрезвой и щедрой руке Литровича - тупо "Жемчужиной Черноземья", ибо сказать конкретно, ЧТО у нас в городе хорошего - нечего...
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МестныйЯ

40 минут назад
пусть мэрия дружно поёт: "Мы раз!-ого!-разбойники! Хвать-хвать, и дольщики-бездооомники, хвать-хвать, и все дорожники-дорожники-дорожники асфальт зароют в снег, асфальт зароют в снег! И как известно, мы народ горячий, в обещанном метро будем возить народ телячий...."
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