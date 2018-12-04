Общество

47 минут назад

Возле Дворца бракосочетания установят памятник Петру и Февронии

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#памятники #семья
Возле Дворца бракосочетания установят памятник Петру и Февронии

Сегодня на заседании постоянной комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии Липецкого городского Совета депутатам рассказали о реализации социальных проектов, направленных на пропаганду семейных ценностей и повышение престижа института семьи.

Как сообщает пресс-служба Липецкого городского Совета, по словам вице-мэра Евгения Павлова, в следующем году в городе будет действовать муниципальный проект «Семья».

- Мы все-таки реализуем проект по установке памятника Петру и Февронии недалеко от ЗАГСа. В планах у нас поменять и аллею за ЗАГСом, чтобы превратить ее в такой уголок семейного счастья для молодоженов, - рассказал Евгений Павлов.

Председатель постоянной комиссии Вера Дронова попросила принять меры по повышению культуры новоиспеченных молодоженов. 

- Выходят молодые, выпивают в кустах шампанское, тут же выбрасывают мусор. Это не убирается и превращается в свалку. Я была в Воронежской области, совершенно противоположная картина: чисто и у ЗАГСа порядок. Нужно как-то решать и эту проблему. Может, стоит привлечь бизнес, как-то облагородить территорию, - предложила Вера Дронова.

Депутат Игорь Марчуков призвал обратить внимание на благоустройство территорий не только центрального ЗАГСа на улице Ленина, но и в округах. 

Представители мэрии отметили, что эти проблемные моменты находятся под контролем, и по мере возможностей их будут устранять.  


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#памятники #семья

Комментарии (1)

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Портал неравнодушных

37 минут назад
Необходимо принятие закона,запрещающего липчанам бракосочетаться и размножаться.
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