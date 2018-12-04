Общество
сегодня, 13:44
В Липецке кладут в снег тротуарную плитку
19 1222
В мэрии не видят в этом криминала.
На улице Пушкина в Липецке начали делать тротуар. Как раз вовремя - в снег и морозы!
- Нам нужно было сделать нормальный тротуар! Там же люди спотыкались о корни деревьев, о вздыбленный асфальт и падали! - так прокомментировал GOROD48 эту нелепую ситуацию председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Алексей Бахтин.
В связи с этим вспоминается Остап Бендер. Помните это заседание тайного клуба «Союз меча и орала», где сын турецкоподданого собирал взносы на «помощь беспризорным»?
- Граждане! - сказал Остап, открывая заседание. - Жизнь диктует свои законы, свои жестокие законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания - она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. И те и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми одеялами. Одни лишь маленькие дети, беспризорные, находятся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем.
Итак, мэрия решила несмотря на неподходящие погодные условия помочь спотыкающимся старушкам, пересекающим улицу Пушкина. Но такие варианты мы уже проходили. Вспомним, например, «пьяный тротуар» на улице Меркулова: плитку на нем уложили в морозы, а весной вся она поплыла. Не случится ли такого казуса и на улице Пушкина?
- Все может быть. Но если строители допустят брак, они же его и устранят весной за свой счет, - ответил чиновник.
Кстати, Алексей Бахтин, по его словам, не может указать ни цену объекта, ни объемы работ.
- Нам нужно было сделать нормальный тротуар! Там же люди спотыкались о корни деревьев, о вздыбленный асфальт и падали! - так прокомментировал GOROD48 эту нелепую ситуацию председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Алексей Бахтин.
В связи с этим вспоминается Остап Бендер. Помните это заседание тайного клуба «Союз меча и орала», где сын турецкоподданого собирал взносы на «помощь беспризорным»?
- Граждане! - сказал Остап, открывая заседание. - Жизнь диктует свои законы, свои жестокие законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания - она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. И те и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми одеялами. Одни лишь маленькие дети, беспризорные, находятся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем.
Итак, мэрия решила несмотря на неподходящие погодные условия помочь спотыкающимся старушкам, пересекающим улицу Пушкина. Но такие варианты мы уже проходили. Вспомним, например, «пьяный тротуар» на улице Меркулова: плитку на нем уложили в морозы, а весной вся она поплыла. Не случится ли такого казуса и на улице Пушкина?
- Все может быть. Но если строители допустят брак, они же его и устранят весной за свой счет, - ответил чиновник.
Кстати, Алексей Бахтин, по его словам, не может указать ни цену объекта, ни объемы работ.
19 1222
Да фигня
Мимоходом
Липчанин
Странные вы
Что тут не ясно?
*
Гостья
Маруся
Читатель
/А. Г./