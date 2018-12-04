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В Липецке кладут в снег тротуарную плитку

19 1222
#благоустройство
2
В Липецке кладут в снег тротуарную плитку

В мэрии не видят в этом криминала.

На улице Пушкина в Липецке начали делать тротуар. Как раз вовремя - в снег и морозы!

- Нам нужно было сделать нормальный тротуар! Там же люди спотыкались о корни деревьев, о вздыбленный асфальт и падали! - так прокомментировал GOROD48 эту нелепую ситуацию председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Алексей Бахтин.

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В связи с этим вспоминается Остап Бендер. Помните это заседание тайного клуба «Союз меча и орала», где сын турецкоподданого собирал взносы на «помощь беспризорным»?

- Граждане! - сказал Остап, открывая заседание. - Жизнь диктует свои законы, свои жестокие законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания - она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. И те и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми одеялами. Одни лишь маленькие дети, беспризорные, находятся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем.

Итак, мэрия решила несмотря на неподходящие погодные условия помочь спотыкающимся старушкам, пересекающим улицу Пушкина. Но такие варианты мы уже проходили. Вспомним, например, «пьяный тротуар» на улице Меркулова: плитку на нем уложили в морозы, а весной вся она поплыла. Не случится ли такого казуса и на улице Пушкина?

- Все может быть. Но если строители допустят брак, они же его и устранят весной за свой счет, - ответил чиновник.

Кстати, Алексей Бахтин, по его словам, не может указать ни цену объекта, ни объемы работ. 
19 1222
#благоустройство
2

Комментарии (19)

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Да фигня

10 минут назад
На следующий год переделаем. И бордюры новые на очень новые поменяем.
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Мимоходом

13 минут назад
Умом Россию не понять, Аршином общим не измерить: У ней особенная стать - В Россию можно только верить. Федор Тютчев
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Липчанин

22 минуты назад
А что в ноябре времени не хватило? Все было брошено, никто не работал. Артамонова на них, от Иванова толку нет!
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Странные вы

31 минуту назад
Асфальт в снег класть в Пипецке традиция,а плитку что нельзя?
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Что тут не ясно?

36 минут назад
Просто конец года и надо выработать все деньги и подписать все процентовки иначе в следующем году урежут. Вот и стараются.
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*

39 минут назад
Всем уже понятно, что в этой стране обычным людям остается одно-сдохнуть
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Гостья

40 минут назад
Маразм полнейший
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Маруся

41 минуту назад
да что вы не понимаете? Подходит год к концу, надо за бюджет отчитаться...А где бабки? Как где....вон они... в снег укатали... видать, стали горемычные * с кредитом сводить, а койкакая суммочка белой бумажкой не обналичена. А тут такой удобный случай - старушки, мать их, падают, надо помочь...И все так чинно-благородно. Артамонов, зацени свое окружение! Еще не все освоили
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Читатель

45 минут назад
Вчера на проезде Строителей асфальт укладывали, тоже самое время
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/А. Г./

45 минут назад
Город непуганых идиотов!!!)))
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