С начала год липецкие воры и взяточники нанесли государству ущерб на 25 000 000 рублей

Каждое седьмое уголовное дело, расследуемое региональным Следственным управлением, является делом о коррупционном преступлении.



9 декабря по инициативе ООН отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Ровно 15 лет назад была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции, принятая Генеральной ассамблеей ООН. Документ обязывает подписавшие его государства объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов.



Конвенция — первый документ такого рода. Он особенно важен для стран, где коррумпированность всех структур наносит ущерб национальному благосостоянию. Только в Липецкой области за последние 9 месяцев в результате коррупционных преступлений государству причинен ущерб на сумму более 25 миллионов рублей. Задачи следователей СКР принять меры к его возмещению и привлечь коррупционеров к установленной законом ответственности. Так на стадии предварительного следствия более 50% от общего размера ущерба возмещено, на имущество коррупционеров наложен арест на сумму более 4,5 миллиона рублей. 40 фигурантов уголовных дел коррупционной направленности предстали перед судом.

С начала года почти на 8% увеличилось количество поступивших в следственное управление СК России по Липецкой области сообщений о преступлениях коррупционной направленности. По результатам проверок 114 таких сообщений возбуждено 87 уголовных дел. Большая часть из них о получении или даче взятки и злоупотреблениях должностными полномочиями.



Коррупционеров от наказания не спасает ни должность, ни авторитет. Пример тому обвинительный приговор бывшему заместителю начальника исправительной колонии. За получение взятки в 170 тысяч рублей он приговорен к 7 годам колонии строгого режима. Крупная сумма денег ему предназначалась за общее покровительство при отбывании заключенным наказания в казенном учреждении.



Поплатились своими должностями и репутацией бывший следователь полиции и его экс-руководитель, намеревавшиеся незаконно обогатиться за счет фигуранта уголовного дела о незаконном обороте наркотиков. За 300 тысяч рублей они были готовы закрыть глаза на преступление и прекратить уголовное преследование. В итоге оба приговорены к штрафам в общей сумме более 1,3 миллиона рублей с запретом занимать должности в правоохранительных органах в течение 2 и 5 лет соответственно.

В рамках расследования уголовных дел принимаются меры для выявления причин и условий, которые способствовали совершению преступлений. В адрес различных должностных лиц вносятся представления об устранении таких условий. Кроме того, сотрудниками следственного управления по региону систематически проводятся совещания по вопросам противодействия коррупции, раскрытия и расследования преступлений коррупционной направленности.



Сотрудники следственных подразделений СУ СКР на подведомственных им территориях систематически проводят работу по антикоррупционному просвещению населения в целях недопустимости совершения подобного рода преступлений. О всех фактах коррупции можно сообщать в следственное управление по телефону горячей линии «Остановим коррупцию»: короткий номер 123, +7(4742) 35-88-05.

