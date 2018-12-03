Липецкая поликлиника открыла чат с пациентами

Непривычный формат обратной связи пробуют в поликлинике №4.

Посетители поликлиники №4 в Липецке могли заметить в холле первого этажа необычный элемент. Администрация лечебного учреждения установила там флип-чат для сбора отзывов и пожеланий. Оставить свое мнение насчет работы всей поликлиники или какого-то отдельного врача может любой посетитель. Анонимно.



- Такой формат общения мы пробуем второй месяц, ранее он был рекомендован управлением здравоохранения Липецкой области, - рассказала GOROD48 главный врач поликлиники №4 Елена Тамбовская. - Нам очень важно знать все мнения о работе учреждения. Например, на некоторые моменты мы, как сотрудники, даже раньше не обращали внимания.



Так, именно через флип-чат пришли весточки о том, что в холле не хватает электронных часов, а в женском туалете — зеркала и мыла. Такие наказы пациентов уже исполнены. Есть и те моменты, на которые администрация поликлиники сиюминутно повлиять не в силе. Это, в первую очередь, укомплектование штата врачами. Но и такие вопросы поликлиника не будет терять из виду.



- Все, что поступает через флип-чат, мы обсуждаем на оперативных совещаниях. Разбираем каждый отзыв — позитивный он будь, негативный или нейтральный. За тем, чтобы ни одна строчка не осталась без внимания, следит заместитель главного врача, - говорит Елена Тамбовская. - По окончании проекта мы планируем предоставить пациентам отчет по проделанной работе. Также в фойе разместим все данные. Говорить о том, будет ли проект иметь будущее, рано. Возможно, мы немного поменяем формат работы с отзывами, но общение с пациентами точно продолжим.



К слову, в поликлинике закономерно ждали волны критики и негатива — медицина всегда вызывает недовольство у липчан, но и позитивных комментариев оказалось немало. Например, пациенты благодарят врачей за работу «Школы диабета», а многих медиков и медсестер — за внимательное отношение.