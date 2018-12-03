Общество

сегодня, 14:41

Липецкая поликлиника открыла чат с пациентами

12 1714
#отзыв #поликлиника
Липецкая поликлиника открыла чат с пациентами

Непривычный формат обратной связи пробуют в поликлинике №4.

Посетители поликлиники №4 в Липецке могли заметить в холле первого этажа необычный элемент. Администрация лечебного учреждения установила там флип-чат для сбора отзывов и пожеланий. Оставить свое мнение насчет работы всей поликлиники или какого-то отдельного врача может любой посетитель. Анонимно.

- Такой формат общения мы пробуем второй месяц, ранее он был рекомендован управлением здравоохранения Липецкой области, - рассказала GOROD48 главный врач поликлиники №4 Елена Тамбовская. - Нам очень важно знать все мнения о работе учреждения. Например, на некоторые моменты мы, как сотрудники, даже раньше не обращали внимания.

Так, именно через флип-чат пришли весточки о том, что в холле не хватает электронных часов, а в женском туалете — зеркала и мыла. Такие наказы пациентов уже исполнены. Есть и те моменты, на которые администрация поликлиники сиюминутно повлиять не в силе. Это, в первую очередь, укомплектование штата врачами. Но и такие вопросы поликлиника не будет терять из виду.

- Все, что поступает через флип-чат, мы обсуждаем на оперативных совещаниях. Разбираем каждый отзыв — позитивный он будь, негативный или нейтральный. За тем, чтобы ни одна строчка не осталась без внимания, следит заместитель главного врача, - говорит Елена Тамбовская. - По окончании проекта мы планируем предоставить пациентам отчет по проделанной работе. Также в фойе разместим все данные. Говорить о том, будет ли проект иметь будущее, рано. Возможно, мы немного поменяем формат работы с отзывами, но общение с пациентами точно продолжим.

К слову, в поликлинике закономерно ждали волны критики и негатива — медицина всегда вызывает недовольство у липчан, но и позитивных комментариев оказалось немало. Например, пациенты благодарят врачей за работу «Школы диабета», а многих медиков и медсестер — за внимательное отношение.
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#отзыв #поликлиника

Комментарии (12)

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Истина

17 минут назад
Пишут свои. Что все хорошо,все замечательно. А как же на самом деле? Как?
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skrip

31 минуту назад
Помощь близка,помощь придет. В холле первого этажа на входе повесить БУБЕН.Разместить там же специалиста по картам ТАРО,По углам поставить вазы со священным огнем.Привлечь специалиста практикующюего Экзорци́зм ,Да обязательно пару троечку ВОЛХВОВ -выбрать из местных.Думаю что эти специалисты довольно широкой специализации вполне заменят как недостоющих так и действующих работников поликлиники N4
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гостья

33 минуты назад
Александр Баранов, кажется с нефрологами у нас совсем туго в городе
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Таки опять статья-огонь!!!

40 минут назад
Если не знаешь, как пишется новомодное слово, зачем его употреблять. Это -ФЛИП-ЧАРТ!!! Вот если бы реальный чат с поликлиникой сделали бы, заглянуть туда было бы интересно. Но, именно поэтому его и не сделают.
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Александр Баранов

46 минут назад
В 4 поликлинике был единственный на весь Липецк врач нефролог. Интересно он остался или сейчас узкие спецы чисто за деньги?
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ЧТО ЗА ЧУШЬ ЭТА СТАТЬЯ ?

сегодня, 14:59
Это 4-я поликлиника на Титова вся благодарнастями завалена? Отношение руководства к больным просто хамское. Как в издёвку сделали там 2-ю регистратуру, тогда как в 1-ю, пустую, никого не записывают бесплатно. Квалификация врачей всегда была там только низкая, никогда не могут поставить правильный диагноз. Терапевт Иваников всегда мзду за приём вымогает. Рентген кабинет там всю жизнь всегда поломан. Слов нет, одни выражения.
ответить

ЧТО ЗА ЧУШЬ ЭТА СТАТЬЯ ?

сегодня, 14:59
Это 4-я поликлиника на Титова вся благодарнастями завалена? Отношение руководства к больным просто хамское. Как в издёвку сделали там 2-ю регистратуру, тогда как в 1-ю, пустую, никого не записывают бесплатно. Квалификация врачей всегда была там только низкая, никогда не могут поставить правильный диагноз. Терапевт Иваников всегда мзду за приём вымогает. Рентген кабинет там всю жизнь всегда поломан. Слов нет, одни выражения.
ответить

а что?

сегодня, 14:57
сайта нет? онлайн вопрос ответ трудно сделать? берестяные челобитные ещё сделайте...
ответить

Фармацевт №21

сегодня, 14:52
Но обязательно найдутся какие нибудь кончи, которые бульоном своим комментарии забрызгают и всё испортят
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Я

сегодня, 14:52
А что, главврач туалет не посещает? Или у нее персональный с зеркалом и мылом?
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