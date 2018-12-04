Общество

сегодня, 12:47

«Как можно очищать территорию, если проехать невозможно?»

12 1025
#снегопад #уборка города #благоустройство
«Как можно очищать территорию, если проехать невозможно?»

О том, как готовы городские службы и предприятия к уборке снега сегодня говорили на заседании постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета.


Как сообщает пресс-служба Липецкого городского Совета, по информации мэрии в зиму 2018-2019 гг. площадь механизированной уборки составляет почти 5 млн. кв.м. К работе подготовлено 105 единиц специализированной техники. Заготовлено 30 тысяч тонн пескосоляной смеси и 2670 тонн твердых противогололедных материалов. В департаменте ЖКХ создан единый телефонный номер для обращения граждан по вопросам уборки дворов. Также осуществляются выезды мобильных бригад для осмотра придомовых территорий и мониторинг состояния дворов при помощи камер ПАО «Ростелеком».

Основной проблемой по-прежнему остается очистка внутриквартальных территорий.

- Просто попробуйте проехать на легковом автомобиле у поликлиники №7 между стоящими слева и справа машинами. Как можно очищать территорию, если проехать невозможно? И таких участков в каждом районе более чем достаточно. У нас, к сожалению, эта проблема не решена, - пожаловался депутатам начальник МБУ «Управление благоустройства Липецка» Алексей Востриков.

Парламентарии поинтересовались не ухудшает ли такая ситуация подъезд к поликлинике специальному транспорту и маломобильным группам населения. По словам представителя департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николая Воронина, основные подходы и подъезды расчищены, но трудности есть с прилегающей территорией.

- Центральные улицы города также загружены припаркованными автомобилями. Можно установить знаки, ограничивающие парковку по четным и нечетным числам, - предложил выход из ситуации депутат Александр Печерский.

По словам Алексея Вострикова, такая работа уже ведется. Однако на установку знаков необходимо выделять дополнительные средства.

- На улице Семашко мы поставили такие знаки. Это обошлось нам в 270 тысяч рублей. Там школа и проблемный участок дороги. Планировали 4 улицы, но на сэкономленные деньги смогли установить знаки только на одной, - рассказал Николай Воронин.

Председатель постоянной комиссии Борис Бондарев призвал обратить внимание на очистку не только магистральных дорог, но и внутридворовых территорий.

- Через месяц у нас будут стоять вопросы не по дорогам, а по дворам. Необходимо отслеживать ситуацию и там. Эта проблема, которую мы поднимаем из года в год, но она не решается. Если начнется снегопад, и дороги мы очистим, то во дворах будет коллапс, - заявил Борис Бондарев.

Также на комиссии депутатам рассказали о предпринимаемых мерах по совершенствованию организации дорожного движения транспорта и пешеходов, направленных на предупреждение травматизма. В этом году в городе продолжились работы по комплексному ремонту автодорог в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Как отмечают в мэрии, это позволило привести улично-дорожную сеть к нормативным требованиям, а также улучшить организацию дорожного движения, устранить очаги аварийности, тем самым повысить уровень безопасности участников дорожного движения. В этом году на улицах и дорогах было установлено больше 3 тысяч дорожных знаков, построено и реконструировано свыше 30 светофоров, смонтировано почти 3 тысячи м.п. дорожного ограждения. Особое внимание уделяется автодорогам, проходящим вдоль образовательных учреждений. Планируется, что по итогам 2018 года количество мест концентрации ДТП снизится на 7% по сравнению с 2017 годом.
12 1025
#снегопад #уборка города #благоустройство

Комментарии (12)

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Вспомните,

1 минуту назад
как это делалось при Савенкове! Ночами! Круглыми сутками! Даже аппарат управления смотрителя ночью дежурил при Пастухове. Оторвите свои зады от кресел и камер наблюдения! Контроль и личное присутствие при процессе! Вот, и весь секрет!
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Для

2 минуты назад
Жительница новых районов, имелась ввиду не сама ГП№7, а четная сторона улицы Э.Белана в границах 26-29 мкн-ов, в районе домов 12-16.Вот там машины реально стоят с обоих сторон дороги, как там КАМАЗ проезжает...не говоря уже о спецтехнике с ковшами и т.д..
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Жительница новых районов

9 минут назад
Просто для таких узких пространств и дворовых территорий не трактор ездить должен, а БОБКАТ! Который юркий и везде пройдет. Опять же вспоминается любимый двор на ул. Петра Смородина, все там прекрасно убирается. А вообще у поликлинник можно и ночью это убрать, там же ночной прием не ведется, соответственно и машин нет...Было бы желание - возможности найдутся.
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яся

10 минут назад
Все дороги в жиже! С прилегающих бордюров почва смешивается с ядом - песко-соляной смесью и разносится по городу! УЖАС! Вот такие у нас спецы и спроектировать дорогу и построить! Кумовье до воронье! И куда эта жижа вывозится? Правильно ... в реку. А убирать невозможно - так спланированы улицы и дворы! И не стыдно городским властям? Бумажитсты-показушники! Зато спортом начали поголовно "заниматься" Вот уж кино!
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Белокопытова

26 минут назад
Только платные парковки по всему городу решат эту проблему. Сделаем!
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Как мы будем

27 минут назад
УБИВАТЬ новые бардюры !!!
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Татьяна

28 минут назад
Из чего вообще складываются такие цены?Два знака 270000р или они рабочим столько заплатили , которые знаки устанавливали, сильно сомневаюсь .Очень интересно.
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Калдырь

30 минут назад
Интересно а как чистится парковка около городской администрации, там тоже постоянно машины стоят а парковка очищена от снега.
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Тупик

33 минуты назад
Это просто смешно! О чем рассуждают эти бараны? Как очистить город от снега 105 единицами спецтехники? Да никак! Это надо месяцами чистить, при условии, что новый снег падать не будет. Нужно не лавочки за 6 лимонов устанавливать, а закупать современную спецтехнику. Если реально посмотреть, то из 105 имеющихся, на ходу не более половины. Остальное старый хлам. А деньги выделяют на праздники, фейерверки, флешмобы и прочую ерунду.
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Водитель

48 минут назад
Дорога прямая, нет скопления машин, так почему дорогу в наш прославленный международный аэропорт почистить нельзя? Посыпят песком, мол сам растает и ездий по этой каши. Трудно щеткой пройти?
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