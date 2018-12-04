О том, как готовы городские службы и предприятия к уборке снега сегодня говорили на заседании постоянной комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета.



Как сообщает пресс-служба Липецкого городского Совета, по информации мэрии в зиму 2018-2019 гг. площадь механизированной уборки составляет почти 5 млн. кв.м. К работе подготовлено 105 единиц специализированной техники. Заготовлено 30 тысяч тонн пескосоляной смеси и 2670 тонн твердых противогололедных материалов. В департаменте ЖКХ создан единый телефонный номер для обращения граждан по вопросам уборки дворов. Также осуществляются выезды мобильных бригад для осмотра придомовых территорий и мониторинг состояния дворов при помощи камер ПАО «Ростелеком».



Основной проблемой по-прежнему остается очистка внутриквартальных территорий.



- Просто попробуйте проехать на легковом автомобиле у поликлиники №7 между стоящими слева и справа машинами. Как можно очищать территорию, если проехать невозможно? И таких участков в каждом районе более чем достаточно. У нас, к сожалению, эта проблема не решена, - пожаловался депутатам начальник МБУ «Управление благоустройства Липецка» Алексей Востриков.



Парламентарии поинтересовались не ухудшает ли такая ситуация подъезд к поликлинике специальному транспорту и маломобильным группам населения. По словам представителя департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николая Воронина, основные подходы и подъезды расчищены, но трудности есть с прилегающей территорией.



- Центральные улицы города также загружены припаркованными автомобилями. Можно установить знаки, ограничивающие парковку по четным и нечетным числам, - предложил выход из ситуации депутат Александр Печерский.



По словам Алексея Вострикова, такая работа уже ведется. Однако на установку знаков необходимо выделять дополнительные средства.



- На улице Семашко мы поставили такие знаки. Это обошлось нам в 270 тысяч рублей. Там школа и проблемный участок дороги. Планировали 4 улицы, но на сэкономленные деньги смогли установить знаки только на одной, - рассказал Николай Воронин.



Председатель постоянной комиссии Борис Бондарев призвал обратить внимание на очистку не только магистральных дорог, но и внутридворовых территорий.



- Через месяц у нас будут стоять вопросы не по дорогам, а по дворам. Необходимо отслеживать ситуацию и там. Эта проблема, которую мы поднимаем из года в год, но она не решается. Если начнется снегопад, и дороги мы очистим, то во дворах будет коллапс, - заявил Борис Бондарев.



Также на комиссии депутатам рассказали о предпринимаемых мерах по совершенствованию организации дорожного движения транспорта и пешеходов, направленных на предупреждение травматизма. В этом году в городе продолжились работы по комплексному ремонту автодорог в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Как отмечают в мэрии, это позволило привести улично-дорожную сеть к нормативным требованиям, а также улучшить организацию дорожного движения, устранить очаги аварийности, тем самым повысить уровень безопасности участников дорожного движения. В этом году на улицах и дорогах было установлено больше 3 тысяч дорожных знаков, построено и реконструировано свыше 30 светофоров, смонтировано почти 3 тысячи м.п. дорожного ограждения. Особое внимание уделяется автодорогам, проходящим вдоль образовательных учреждений. Планируется, что по итогам 2018 года количество мест концентрации ДТП снизится на 7% по сравнению с 2017 годом.

