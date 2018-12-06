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Фейковая цитата Игоря Артамоновам вошла в календарь лидера Партии перемен

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#Игорь Артамонов #Дмитрий Гудков
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Фейковая цитата Игоря Артамоновам вошла в календарь лидера Партии перемен

Дмитрий Гудков предлагает покупать его месяцеслов с высказываниями российских политиков.

Лидер Партии перемен Дмитрий Гудков представил в своем Фейсбуке личный фирменный календарь на 2019 год. На каждой его странице - собранные им цитаты чиновников: от «денег нет» премьер-министра Дмитрия Медведева до врио губернатора с его «низкими зарплатами». Рисунки в численнике Гудкова авторские.

Впрочем, цитата Игоря Артамонова на самом деле - фейковая. На самом деле врио губернатора на встрече со студентами сказал следующее:

пруф.jpg

Итак, если очистить мысль Игоря Артамонова от всяких «завитушек», оставив суть, то так ли неправ Дмитрий Гудков?
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#Игорь Артамонов #Дмитрий Гудков
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Комментарии (16)

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Обычный препод

2 секунды назад
Я, прогрессивный подоходный налог, государственное регулирование цен и тарифов, вполне достижимо при грамотном подходе. Если не растут зарплаты , цены тоже должны быть заморожены. А рост цен на бензин и топливо вообще непостижимо. У нас энергоресурсов вполне достаточно чтобы установить цену за литр в пределах 15 - 20 рублей максимум.
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Я

8 минут назад
Вопрос к врио - Каким образом парадигма , что нужно больше зарабатывать, влияет на работодателей? Они начинают больше платить?
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Обычный препод

9 минут назад
В декрете я, так и никто не ждет манны. Если человек сам ищет лучшей жизни: больше работает, повышает квалификацию и т.д, напрашивается вопрос - где тут участие государства?
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Гость

11 минут назад
Сытый голодного и разумеет, вон в мск уже таксист объявил голодовку
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В декрете я

23 минуты назад
Все правильно сказал врио. Молодежь уже не должна быть как их советские мамы и папы. Время другое. Сидеть и ждать манны небесной от государства как Советском Союзе уже не получится. Движение и обучение - жизнь. И деньги.
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Александр Баранов

24 минуты назад
Какую запись он прослушал? Почему не выложил в сеть? Что бы доказать, что это ложь, как одна, так и другая цитата нуждается в доказательствах.
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Липчанин

25 минут назад
Если тебе платят нищенскую зарплату, то хоть УСРИСЬ - больше не получишь!
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пенсионерка

38 минут назад
Денег нет,но вы держитесь",если бы каждый из 145 миллионов россиян был бы генералом ,что бы вы делали без " слуг"зажравшиеся генералы"
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Елена Бондарь

41 минуту назад
Фейковой эта фраза ВРИО уж точно не является. Елецкая студентка сформулировала по памяти своими словами, но смысл сказанного Артамоновым передан ей на 100%
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Jesus

41 минуту назад
Милая Оксана, плохие новости для вас...
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