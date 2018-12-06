Общество
сегодня, 09:34
Фейковая цитата Игоря Артамоновам вошла в календарь лидера Партии перемен
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Дмитрий Гудков предлагает покупать его месяцеслов с высказываниями российских политиков.
Лидер Партии перемен Дмитрий Гудков представил в своем Фейсбуке личный фирменный календарь на 2019 год. На каждой его странице - собранные им цитаты чиновников: от «денег нет» премьер-министра Дмитрия Медведева до врио губернатора с его «низкими зарплатами». Рисунки в численнике Гудкова авторские.
Впрочем, цитата Игоря Артамонова на самом деле - фейковая. На самом деле врио губернатора на встрече со студентами сказал следующее:
Итак, если очистить мысль Игоря Артамонова от всяких «завитушек», оставив суть, то так ли неправ Дмитрий Гудков?
Впрочем, цитата Игоря Артамонова на самом деле - фейковая. На самом деле врио губернатора на встрече со студентами сказал следующее:
Итак, если очистить мысль Игоря Артамонова от всяких «завитушек», оставив суть, то так ли неправ Дмитрий Гудков?
15 1338
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