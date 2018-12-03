Липчане завалили легковушку мусором

Хозяин оставил машину у мусорных контейнеров загородив подъезд к ним

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Как сообщили в редакцию жители дома №1 по улицы Свиридова, "...товарищ решил, что очень удобно поставить авто у мусорного контейнера. В итоге мусор не вывезли. Но жильцы, не растерялись"Сообщение снабжено соответствующим фото.