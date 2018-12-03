Общество
сегодня, 17:41
Липчане завалили легковушку мусором
Хозяин оставил машину у мусорных контейнеров загородив подъезд к ним
Как сообщили в редакцию жители дома №1 по улицы Свиридова, "...товарищ решил, что очень удобно поставить авто у мусорного контейнера. В итоге мусор не вывезли. Но жильцы, не растерялись"
Сообщение снабжено соответствующим фото.
Автор фото: vk.com/lunevas
Сообщение снабжено соответствующим фото.
Автор фото: vk.com/lunevas
ВЕСНА
Пиндос
анималу
Анал планете
Липчанин.
клён
Бездействие
Смысл?
Animal planet
Липчанин.