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Липчане завалили легковушку мусором

26 2814
#мусор #парковка
6
Липчане завалили легковушку мусором

Хозяин оставил машину у мусорных контейнеров загородив подъезд к ним

Как сообщили в редакцию жители дома №1 по улицы Свиридова, "...товарищ решил, что очень удобно поставить авто у мусорного контейнера. В итоге мусор не вывезли. Но жильцы, не растерялись"

Сообщение снабжено соответствующим фото. 

Автор фото: vk.com/lunevas
26 2814
#мусор #парковка
6

Комментарии (26)

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ВЕСНА

1 минуту назад
Для Липецка это нормально. Автовладелец - свинья по свински припарковал авто, жители - свиньи посвински положили пакеты с мусором. Чём же Вы друг от друга отличаетесь?! НИЧЕМ!!!
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Пиндос

3 минуты назад
Заявка на этих ублюдков, Тот кто наказывает преступника(нехорошего человека, редиску), ничем не лучше этого преступника? С чего это ты так решил? Окуеть у тебя логика. :) Кто "выплатят"? Их надо за руку поймать или на камеру снять. А так , если сами не сознаются - ничего никто не докажет.
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анималу

3 минуты назад
ты уж себя побереги ,а то будешь какать ходить с собаками
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Анал планете

4 минуты назад
А давай ты пocpать захочешь, а я твоё очко строительной пеной залью?
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Липчанин.

5 минут назад
Animal planet, проникновение в частную собственность - не пойдет. можешь придти и насрать мне под дверью,если я поступлю также как этот чел или если я например заблочу твое авто. справедливо будет.
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клён

5 минут назад
Никакой порчи имущества нет, так как нет необратимых последствий для вещи с ущербом 2500 р.
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Бездействие

6 минут назад
власти приводит к всеобщему озверению.
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Смысл?

11 минут назад
Сел он в авто, поехал и все эти мешки сразу же ссыпались на землю. В итоге вокруг грязище, а ему даже ничего стряхивать с авто не придётся. Шины надо было колоть
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Animal planet

28 минут назад
Липчанин., а давай я к тебе приду и насру на ламинат или паркет,а ты будешь убирать. Я же ничего не испорчу,просто насру.:))) И еще собак с собой приведу кучи навалить тебе на пол.:)))))
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Липчанин.

31 минуту назад
Заявка на этих ублюдков, а они его никак не испортили.
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