Жизнь - штука пострашнее смерти

Итоги недели

На минувших выходных Липецк засыпало снегом. Утром в понедельник, 22 января, на оперативном совещании у первого заместителя главы города Дмитрия Аверова чиновники отрапортовали, что. Действительно, с улиц, по которым ездит общественный транспорт, снег убирали почти вовремя, чего не сказать о дворах. И хотя в городском департаменте ЖКХ заверяли, что по устранению последствий снегопада в выходные было задействовано 1193 дворника и 47 единиц техники, скорее всего, это было очковтирательством. Когда же на своей планерке глава Липецка Сергей Иванов спросил с коммунальщиков за работу,- Выходные показали, что горожане не убрали свои автомобили от жилых домов. Из-за этого муниципальная техника не смогла расчистить все внутриквартальные проезды из-за боязни зацепить автомобили. Такие случаи имели место в прошлом году, - сказал директор МБУ «Управление благоустройства Липецка» Алексей Востриков.Отчасти это так. Вот что на этот счет написал читатель с ником- 27 мкр Хорошавина 6 и 8, машины друг на друге стоят, и мало кто уезжает, все пешеходки ими заняты, и как тут дворнику убирать? сегодня с утра полиция разгонять приехала все это автобыдло, машины ставят прям к дверям подъезда, постоянно ругань между жителями.Однако большинство комментаторов GOROD48 критиковали мэрию и управляющие компании.: «Пока были ЖЕКи во дворе и тротуары и дороги чистили дворники, и чистили так, чтобы были видны бордюры! Это были 90-е годы (92-й и дальше). Это 24-й микрорайон. Теперь уже несколько лет двор дома №30 по Катукова не чистит НИКТО! Хотя квартплату берут ту же, что и в других домах. Вот и месим всю зиму снег, а весной плаваем».: «Воспоминания из детства :после сильных снегопадов парковки во дворах чистила наша дворничиха. И проблем не было. сейчас же дворники к парковкам и не прикасаются-только дорожки у домов. Типо им за это не платят. И в Москве парковки чистят лопатами, промеж машин. в итоге вся придомовая территория оказывается в нормальном состоянии».Между тем чиновники проиграли битву со снегом. Так, во вторник мы сообщили, что- пожилые пациенты не могли от лечебницы к автомобилям из-за рукотворных сугробов, засыпавших парковочные карманы. Более того, в среду. Снежные валы были замечены по улицам Советская, Пушкина, Первомайская, Горького, Октябрьская, Космонавтов, Терешковой.На прошедшей неделе чиновников охватил творческий зуд. Горожане узнали, что- Это будет полноценный новый мост. Когда его построят, по нему будет организовано движение автотранспорта по трассе Липецк-Грязи в одну сторону, а по существующему старому - в другую. Также проектом будет предусмотрено прокладка ветки скоростного трамвая по новому мостовому переходу, - сообщил депутатам первый вице-мэр Липецка Дмитрий Аверов.Также мэрия внесла на обсуждение депутатов первые поправки муниципального бюджета. Так, помимо моста, 130 млн рублей будут выделены на благоустройство. Львиная доля этой суммы - 100 млн рублей - отдадут на понижение уровня грунтовых вод посредством создания дренажной системы в Нижнем парке. Кому-то из читателей GOROD48 такая трата напомнила сбор денег Остапом Бендером на ремонт Провала.Управление строительства Липецка успешно завершило два тендера на благоустройство исторической части города. В итоге. За 70 млн рублей на участке, ограниченном Плехановским спуском, руслом реки Липовка и площадью Театральная, подрядчик создаст зеленую зону, площадку под фестивальное поле «Концерт-Холл», ярмарочно-выставочную зону «БазАРТ», краеведческий сектор, отделение под уличный театр, детскую площадку, велопарковку. А- в концессию коммерсантам отдадут улицы Советскую, Горького, Зегеля, Фрунзе, а также площади Театральную и Плеханова. Час стоянки в нем оценен в 35 рублей. Свои заявки на организацию платного парковочного пространства претендуют ПАО «Ростелеком», московское ЗАО «Юнайтед Телеком» и ульяновское ООО «Проф-ИТ Групп».На средства концессионеров мэрия желает довести до ума без вложения муниципальных средств десять объектов муниципальной собственности: три бани - на улице Неделина, улице 40 лет Октября и улице маршала Рыбалко, ледовый дворец на улице Минской, Дом культуры в поселке 10-я шахта, подземный переход под площадью Плеханова, здание бывшей школы в Желтых Песках, трамвайное депо на улице Московской, встроенное жилое помещение в 15 микрорайоне в доме 1. Также стало известно, чтосроком до 49 лет.А еще. ТРЦ расположится в районе улиц Свиридова, Минская и Кривенкова. В километре от ТРЦ «Ривьера», где пустыми стоят половина помещений! Зачем? Кто станет в нем «якорными» арендаторами, если даже в центре города зданиям пестрят баннерами «Сдается в аренду» и «Продается»? Но думать нам не пристало, что подчеркивает новость о том, какНу, и на закуску:: последняя надежда принять в Липецке участника Кубка мира от нас ускользнула. Отметим, что в Калуге, куда приедет сборная Сенегала, построили даже две базы к чемпионату мира. Любопытно, что их успели построить за год. А на «Металлурге» не видно конца и края реконструкции. Но огорчаться не стоит: межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по жалобам жителей областного центра на отсутствие свободного доступа к пруду в районе Центрального рынка, и теперьИ все же Липецк не является антилидером ревитализации. Возможно, хуже всего дела обстоят в райцентре Доброе, где могилы, кресты и надгробия расползлись из кладбища по домовладениям жителелй села (см.).На этой неделе GOROD48 рассказал о том, как возрастные липчанки решили «реновировать» свои тела и что из этого вышло.Так,. Теперь 56-летняя Лариса Болдырева желает судиться с коммерческой организацией, считая действия ее сотрудников аферой.По ее словам, в косметологической клинике «Территория здоровья» на первом же посещении ей диагностировали рак кожи, ожирение внутренних органов (при весе в 70 килограммов), после чего она подписала кабальный, по ее мнению, договор на оказание медицинских услуг. Когда пенсионерка взглянула на калькуляцию, у нее потемнело в глазах: медработники насчитали ей 285 тысяч рублей! Видя, очевидно, колебание потенциальной клиентки, ей сделали скидку «как бывшему медработнику», округлив счет до 80 тысяч рублей. А вот расторгнуть договор в согласии со ст. 32 Закона РФ «О защите прав потребителей», в которой сказано, что потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ или оказании услуг в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору, она не смогла. Так что иной перспективы отвязаться от косметологов кроме как через суд у липчанки, по ее словам, нет.А через два дня в редакцию обратилась уже 60-летняя Галина Червякова. Она разводит руками:. Эта клиентка «Территории красоты» рассказала свою историю оздоровления, стоившую ей 137 тысяч рублей.В свою очередь, руководители Центра красоты говорят о том, что все их отношения с клиентками построены на гражданско-правовых отношениях. И это правда.- У нас большая база телефонных номеров. Ее формируют наши клиенты, которые из чувства благодарности за оказанные им услуги оставляют контакты своих знакомых и родственников. Наши сотрудники обзванивают женщин и приглашают их на действительно бесплатные консультации. Это - маркетинговый ход. Если хотите, наша миссия - сделать липчанок красивыми и здоровыми. И это их дело: следовать ли полученным у нас рекомендациям или нет. Мы предлагаем клиентам некие финансовые условия. И они сами решают, лечиться ли у нас или вон там, - 28-летний директор организации Дмитрий Салимов показывает в окно на здание городской поликлиники №2.Между тем в других профессиональных клиниках красоты на 137 тысяч рублей можно сделать из любой липчанки Памелу Андерсон или Анжелину Джоли. Первый вариант обойдется от 60 до 100 тысяч рублей, второй - около 120 тысяч рублей.Мэрия продолжает экспериментировать с дорожно-маршрутной сетью. И это неплохо. На следующей неделеС 27 января автобусы муниципального маршрута № 8 будут начинать движение от остановочного пункта «Микрорайон «Университетский» по этому микрорайону до улицы Катукова, откуда далее будут следовать по привычному маршруту.Автобусы муниципального маршрута № 11 будут осуществлять заезд на улицы 40 лет Октября и Ушинского. Автобусы муниципального маршрута № 24, 24А будут осуществлять заезд в новые микрорайоны по следующей схеме: ул. Ангарская - ул. Минская - ул. Кривенкова - ул. Свиридова - ул. Стаханова - ул. Катукова - ул. Московская и далее по маршруту.В жестких погодных условиях, в мороз в минус 20, в Липецке начались испытания электробуса. Того самого, который уже возил липчан в октябре. Машина с морозами, равно как и с подъемами и спусками, справилась, по мнению представителя завода-производителя и водителя на «пятерку» (см.).Итак, Липецк - первый город в России, где электробус испытывается в реальном режиме, т. е. с пассажирами и при минусовой температуре. Он почти весь собран из отечественных комплектующих. Из импорта в нем только немецкие задний мост и внешняя передняя светодиодная светотехника, а также китайский кондиционер, который, очевидно, скопирован с немецкого. Сердце электробуса - новосибирские аккумуляторы. Производитель дает им 5 тысяч циклов зарядки-разрядки. То есть они могут проработать 10 лет. После чего стоить списать в утиль не только их, но и саму машину. Впрочем, по словам инженера-диагноста «Волгабаса» Антона Готиса, на заводе уже в серийную технику будут ставить другие, более мощные аккумуляторы, которые увеличат пробег от зарядки до зарядки с нынешних 200 до 300 километров.Впрочем, один недостаток у машины все же есть - ООО «Волгабас» произвел всего два электробуса. А в мэрии уже заявили, что при успешном зимнем испытании к середине этого года Липецк получит пять таких машин, а к концу года - еще пять.На этой неделе сотрудники Следственного комитета занимались в регионе взаимоисключающими вещами.Так,. Драка случилась 24 января. Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в приемный покой больницы на машине «скорой помощи» из городского кафе доставили молодого человека. Тот нанес телесные повреждения различной формы тяжести врачам и медсестрам, оказывавшим ему помощь. С буйным пациентом были двое товарищей. ТеперьВ другом случае, в СУ СК РФ по Липецкой области возбудили дело по ст. 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности») в отношении медиков Усманской районной больницы.. Пенсионер ночевал на лавочке в больничном сквере, а позже скончался.Где смерть - там похороны. Где похороны - там бизнес. Информация о том, какая жестокая борьба в Липецке идет за покойников, давно не секрет. Из серии публикаций на этот счет, опубликованных GOROD48 (последняя называлась), можно сделать вывод, что покойники являются товаром, который не залеживается. Почти каждый сотрудник GOROD48 столкнулся с хамством работников ритуальных агентств на горьком личном опыте при похоронах близких. И каждый из тех, кто терял своих родных, был поражен оперативностью ритуальщиков, появляющихся в дверях квартиры или звонящих по телефону через несколько минут после констатации смерти больных людей. Более того, одна из упомянутых в присланной главврачам анонимке сотрудниц похоронных бюро даже пошла на прямой обман в желании заполучить покойника - она представилась… сотрудницей Следственного комитета, и заявила о необходимости вскрытия умершего в частном морге!На этой неделе главврачи ГУЗ «Липецкая областная станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф» и ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1» получили по электронной почте анонимку, в которой названы имена медиков, якорбы сотрудничающих с ритуальными агентствами в деле поиска клиентуры (такое же писмо получил и GOROD48). Как отреагировали адресаты сообщения на эту информацию, читайте в публикации).На этой неделе. Тот самый, что уже примелькался горожанам на улице Советской. Парень просил у прохожих всего по 50 рублей на еду. Когда же подозрительного чернокожего задержала полиция, оказалось, что этот студент воронежского вуза жил в Липецке в гостинице. В его номере стражи правопорядка обнаружили 70 тысяч рублей, телефон стоимостью около 40 тысяч рублей и документы на дорогостоящий иностранный автомобиль. В отношении африканца составлен административный протокол за нарушение иностранным гражданином режима пребывания (проживания) в Российской Федерации. В случае повторного нарушения его ждет депортация на родину.Но это мелочи. На этой неделе руководитель УМВД РФ по Липецкой области Михаил Молоканов сообщил, что. Теперь мздоимцы меньше 300 тысяч рублей не берут. Полицейские в прошлом году раскрыли 130 случаев взяточничества, 23 из которых - в крупном и особо крупном размере.