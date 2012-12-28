Приятели нашли у торгового центра чужую банковскую карту и потратили с неё 2851 рубль

А теперь им грозит до шести лет лишения свободы.

В Грязях передано в суд уголовное дело в отношении двоих приятелей, обвиняемых в краже с банковского счета.По данным следствия, 17 ноября прошлого года они нашли около торгового центра «Родина» чужую потерянную банковскую карту и пошли с ней по магазинам, потратив в общей сложности 2 851 рубль.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия обвиняемый квалифицированы следствием по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с банковского счета». Санкция этой статьи — до 6 лет лишения свободы.