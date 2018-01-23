Общество
сегодня, 15:41
Старики тонут в снегу у первой поликлиники
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Пожилые пациенты не могут пройти к автомобилям из-за рукотворного сугроба.
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Вчера на оперативном совещании в мэрии коммунальщики бодро отчитались перед главой Липецка Сергем Ивановым об успехах в очистке улиц от снега. Более того, вину за свою нерасторопность они возложили на горожан, которые, не отогнав от домов и из внутриквартальных проездов автомобили, лишили муниципалов возможности ликвидировать последствия снегопада.
Сегодня же корреспондент GOROD48 наблюдал картину того, как у поликлиники на улице Советской пожилые люди штурмовали рукотворный снежный вал, который отбил от тротуара парковочный карман и сделал крайне затруднительным доставку пенсионеров в лечебное учреждение на автомобилях родственников и на такси и их отъезд от него. Этот самый снежный вал образовался, очевидно, после того, как по улице проехала снегоуборочная техника, которая сдвинула снег с проезжей части к тротуару.
- Сегодня ночью мы будем чистить от снега улицы Первомайскую и Советскую, и сразу же вывозить с них снег. Конечно, от снега будет очищен и парковочный карман у первой городской поликлиники. Большая просьба к автомобилистам - уберите, пожалуйста, с этих улиц свои машины, чтобы дать возможность муниципальной технике очистить дороги от снега, - прокомментировал GOROD48 ситуацию председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Алексей Бахтин.
Сегодня же корреспондент GOROD48 наблюдал картину того, как у поликлиники на улице Советской пожилые люди штурмовали рукотворный снежный вал, который отбил от тротуара парковочный карман и сделал крайне затруднительным доставку пенсионеров в лечебное учреждение на автомобилях родственников и на такси и их отъезд от него. Этот самый снежный вал образовался, очевидно, после того, как по улице проехала снегоуборочная техника, которая сдвинула снег с проезжей части к тротуару.
- Сегодня ночью мы будем чистить от снега улицы Первомайскую и Советскую, и сразу же вывозить с них снег. Конечно, от снега будет очищен и парковочный карман у первой городской поликлиники. Большая просьба к автомобилистам - уберите, пожалуйста, с этих улиц свои машины, чтобы дать возможность муниципальной технике очистить дороги от снега, - прокомментировал GOROD48 ситуацию председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Алексей Бахтин.
26 2196
Житель района тракторный
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