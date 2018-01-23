Общество

сегодня, 15:41

Старики тонут в снегу у первой поликлиники

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#снег #благоустройство
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Старики тонут в снегу у первой поликлиники

Пожилые пациенты не могут пройти к автомобилям из-за рукотворного сугроба.

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Вчера на оперативном совещании в мэрии коммунальщики бодро отчитались перед главой Липецка Сергем Ивановым об успехах в очистке улиц от снега. Более того, вину за свою нерасторопность они возложили на горожан, которые, не отогнав от домов и из внутриквартальных проездов автомобили, лишили муниципалов возможности ликвидировать последствия снегопада. 

Сегодня же корреспондент GOROD48 наблюдал картину того, как у поликлиники на улице Советской пожилые люди штурмовали рукотворный снежный вал, который отбил от тротуара парковочный карман и сделал крайне затруднительным доставку пенсионеров в лечебное учреждение на автомобилях родственников и на такси и их отъезд от него. Этот самый снежный вал образовался, очевидно, после того, как по улице проехала снегоуборочная техника, которая сдвинула снег с проезжей части к тротуару.

- Сегодня ночью мы будем чистить от снега улицы Первомайскую и Советскую, и сразу же вывозить с них снег. Конечно, от снега будет очищен и парковочный карман у первой городской поликлиники. Большая просьба к автомобилистам - уберите, пожалуйста, с этих улиц свои машины, чтобы дать возможность муниципальной технике очистить дороги от снега, - прокомментировал GOROD48 ситуацию председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Алексей Бахтин. 
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#снег #благоустройство
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Комментарии (26)

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Житель района тракторный

1 минуту назад
У нас всё почищено более менее нормально, во время снегопада трактора ездили чистили весь день, у поликлиники тоже всё почищено!!! Поехал на правый берег кругом завалы, как вы там живёте?
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доктор

46 минут назад
Доктору, ... летом бабушки все на огородах и в поликлиниках пусто . сижу пол дня что бы какую нибудь бабулю на прием отловить , а они все от нас по огородам бегают . за то с осени штурмуют поликлиники и от них отбоя нету .
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Доктору

сегодня, 22:02
Какой же вы умница! Бабушки идут туда что бы пообщаться, т.к. им скучно дома сидеть. Если дадите врачу 3000 тысячи он вам припишет Урсосан или Урсодекс обязательно. Так что идите и получите рецепт, но на снег не жалуйтесь он скоро растает.
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Ваську

сегодня, 21:47
Хватит ныть. Бери лопату и иди убери снег, если он тебе мешает. Снег- это здорово, это- великолепно, это- красиво. Совсем обезумели. Снег- плохо, дождь- плохо. Что вам нужно люди?
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доктор

сегодня, 21:43
Гость, .. даже не суйся в поликлинику , за ваши деньги найдут любые болезни и залечат до смерти.
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Гость

сегодня, 21:33
Не хрена ходить по поликлиникам в 80 лет. Мне 64 и я мне стыдно идти к врачам, хватит пожили и славу Богу.
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теледебаты над кучкой го...на

сегодня, 21:09
есть инет и кучка снега
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городские нытики

сегодня, 21:07
в деревнях в школу на лыжах за 10 км ходили . бабушки два мешка картошки наперемет пешком с ЛТЗ в город на Ц. рынок носили . вот это был фитнес ,потому и люди до старости лет были в отличной форме без горы швейцарских таблеток и платной медицины
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Гость

сегодня, 21:05
Все утонули в снегу. Мой дед ходил пешком 5км в день и дожил до 87 лет. Плохо вам милые и дождь и снег и жара. Успокойтесь. Скоро вам воды не будет, вот что страшно. В деревнях в колодцах воды нет, в кранах течет грязная, ржавая вода. Снег вам будет за счастье. Обезумели совсем. Снег - плохо, дождь-плохо, жара--плохо. Чего вам надо люди?
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WAX

сегодня, 20:37
Палка, не знаю кто кому пособник но мужику лопату взять и покидать снег не система запрещает а сука гордость ведь он же теперь крутой ска геймер и киноман!
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