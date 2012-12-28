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Происшествия
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сегодня, 08:24
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На Центральном рынке Липецка промышляла карманница
По данным полицейских, ее жертвами стали две пенсионерки.
На карманницу полицейские вышли после обращения 69-летней липчанки, из сумки которой возле павильона на рынке украли кошелек с 2 500 рублей.
«Следствие располагает информацией о причастности подозреваемой к совершению аналогичного преступления на территории Липецка, которое произошло 21 февраля. Тогда у 68-летней женщины подозреваемая похитила кошелек с 10 тысячами рублей», — рассказали в полиции.
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