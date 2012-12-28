Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
58-летний липчанин госпитализирован со страшным обморожением
Здоровье
Кольцо у мэрии, проезд к улице Фрунзе: как будет организовано движение после перекрытия горбатого моста
Общество
31-летний липчанин набросился на мать, а потом забил вступившегося за нее отчима
Происшествия
Врезавшийся в машину с липецкими тренером и спортсменами водитель арестован
Происшествия
Напавший на 11-летнюю девочку по дороге из школы мужчина выслушал приговор
Происшествия
39 иностранцев выпроводили из Липецкой области и из страны
Общество
В Данкове погибла пожилая пара, спаслись женщина и трое детей
Происшествия
Липецкая вечЁрка: костяная рука, выдворение иностранцев и детали перекрытия горбатого моста
Общество
20-летняя девушка попалась с «солью»
Происшествия
По ДТП на переходе через Краснозаводскую возбуждено уголовное дело
Происшествия
Читать все
Ельчанка перевела мошенникам 2 292 750 рублей
Происшествия
Липецкая вечЁрка: костяная рука, выдворение иностранцев и детали перекрытия горбатого моста
Общество
В Липецком районе мужчина задолжал по алиментам на содержание дочери 870 000 рублей
Общество
В пруд 3-го участка что-то течёт: в адрес мэрии подготовлено предостережение о недопустимости нарушений
Общество
Почтальона обвиняют в присвоении причитающейся пенсионерке выплаты в 42 тысячи рублей
Происшествия
Сегодня в Липецке: большой концерт, цыганские фантазии и липчане больше не хотят работать по пятницам
Общество
Врезавшийся в машину с липецкими тренером и спортсменами водитель арестован
Происшествия
На Центральном рынке Липецка промышляла карманница
Происшествия
Пришёл в себя один из подростков, пострадавших в смертельной аварии под Краснодаром
Происшествия
На НЛМК стартовали конкурсы профессионального мастерства
НЛМК Live
Читать все
Происшествия
1016
сегодня, 08:24
3

На Центральном рынке Липецка промышляла карманница

По данным полицейских, ее жертвами стали две пенсионерки. 

Полицейские сообщили о задержании подозреваемой в карманных кражах. Выяснилось, что 63-летняя жительница Ельца совершала кражи на Центральном рынке Липецка, в город она приезжала и возвращалась домой на такси. 

На карманницу полицейские вышли после обращения 69-летней липчанки, из сумки которой возле павильона на рынке украли кошелек с 2 500 рублей.

2(645)-800x600.jpg

«Следствие располагает информацией о причастности подозреваемой к совершению аналогичного преступления на территории Липецка, которое произошло 21 февраля. Тогда у 68-летней женщины подозреваемая похитила кошелек с 10 тысячами рублей», — рассказали в полиции. 

1(619)-800x600.jpg
карманная кража
1
1
6
4
2

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Kot
22 минуты назад
Представляю сколько они уже наворовали кто му же не каждый будет заявлять в полицию.
Ответить
а как же подельница?
34 минуты назад
из видео очевидно, что у тётки была помощница.
Ответить
адам
46 минут назад
не Елец а криминал один каждый день
Ответить
Рекомендуем
Общество
Скоро в школу: как записать ребенка в первый класс
Здоровье
Детская поликлиника №1 временно переезжает с улицы Зегеля
Культура
В стране в театры ходят 6-8% населения, в Липецке — не больше 4%
А знаете ли вы
А знаете ли вы, какие песни написаны о Липецке?
Общество
Липчан просят помочь приютить особенных переселенцев из Белгорода
Общество
Как узаконить перепланировку квартир и новые правила экзаменов в ГИБДД — законы, которые вступают в силу в апреле
Общество
«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Общество
Департамент ЖКХ липецкой мэрии проверит состояние подвалов многоэтажек
Общество
В Липецкой снижается уровень преступности
Общество
Чем старше заяц, тем наглее: липецкие перевозчики взвыли от дерзких подростков
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru