На Центральном рынке Липецка промышляла карманница

По данным полицейских, ее жертвами стали две пенсионерки.



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Полицейские сообщили о задержании подозреваемой в карманных кражах. Выяснилось, что 63-летняя жительница Ельца совершала кражи на Центральном рынке Липецка, в город она приезжала и возвращалась домой на такси.На карманницу полицейские вышли после обращения 69-летней липчанки, из сумки которой возле павильона на рынке украли кошелек с 2 500 рублей.«Следствие располагает информацией о причастности подозреваемой к совершению аналогичного преступления на территории Липецка, которое произошло 21 февраля. Тогда у 68-летней женщины подозреваемая похитила кошелек с 10 тысячами рублей», — рассказали в полиции.