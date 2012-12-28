В Липецкой области ночью до -3, днем начнет возвращаться тепло

С 6 апреля температура вновь начнет расти.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается.Среднесуточные температуры воздуха будут расти и составят: 6 апреля — 5 градусов тепла, что около климатической нормы, 7 и 8 апреля — 10-12 градусов тепла, что на 5-7 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 апреля в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный, 2-7 м/сек. Температура ночью — от -3 до +2 градусов, днем — от +9 до +14 градусов.В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью — от 0 до -2, днем — от +11 до +13 градусов.День 6 апреля стал самым теплым в Липецке в 1986 году, тогда в городе было +19. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1931 году — 10 градусов мороза.