Конфликт из-за видео обернулся жестоким избиением возле кафе «Тайга»

Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью направлено в суд.

В суд передано уголовное дело в отношении 31-летнего липчанина, которого обвиняют в жестоком избиении своего знакомого.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, этот конфликт произошёл ближе к полуночи 13 декабря прошлого года недалеко от кафе «Тайга» и «Пятёрочки» по улице Минской. Знакомые поссорились и, по версии следствия, обвиняемый сначала ударил оппонента рукой по голове. Когда тот потерял равновесие и упал на спину на землю, избиение продолжилось. Уже лежачему обвиняемый нанес не менее двух ударов руками и ногами по голове и туловищу.Потерпевший был госпитализирован в городскую больницу №4 «Липецк-Мед» и пришёл в себя в реанимации лишь спустя несколько дней после событий на улице Минской. Врачи дали неутешительный прогноз. Мужчине диагностировали сильнейшую черепно-мозговую травму: линейный перелом теменной и височной костей с переходом на основание черепа, кровоизлияния в головном мозге, тяжёлый ушиб головного мозга, перелом костей носа и другие увечья. Здоровью мужчины был нанесён тяжкий вред. Он пробыл в реанимации около одной недели, после лечился в отделении нейрохирургии до 14 января 2024 года, а после его перевели в отделение реабилитации нейрохирургии.Как оказалось, потерпевший и обвиняемый были знакомы около года: иногда пересекались по работе — делали вместе ремонт в квартирах. Вначале у них были хорошие приятельские отношения, они могли встречаться несколько раз в месяц, иногда вместе ходили в кафе. Но потом приятели резко поссорились и разошлись: в ходе одной из встреч обвиняемый записал на свой телефон их разговор на видео и в последствии показывал это видео общим знакомым без согласия героя ролика. Но ставший звездой видеоролика коллега стал предъявлять претензии: сказал, что так никто не делает. В результате отношения испортились. А потом дошло и до рукоприкладства. Но за что точно его избил бывший друг 13 декабря потерпевший и не упомнил, как и то, как они вместе с обвиняемым оказались у кафе: у избитого случился провал в памяти в результате полученной черепно-мозговой травмы. Последние события, которые он помнит, были ещё за неделю до происшествия.Действия обвиняемого были квалифицированы следствием по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека». Санкция статьи — до 8 лет лишения свободы.