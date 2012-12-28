Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сотрудники ФСБ задержали чиновницу облздрава: что известно на этот момент
Общество
33-летняя липчанка перевела мошенникам 9,5 миллиона рублей
Происшествия
Пришёл в себя один из подростков, пострадавших в смертельной аварии под Краснодаром
Происшествия
Врезавшийся в машину с липецкими тренером и спортсменами водитель арестован
Происшествия
На Центральном рынке Липецка промышляла карманница
Происшествия
Липецкая вечЁрка: костяная рука, выдворение иностранцев и детали перекрытия горбатого моста
Общество
20-летняя девушка выпала с пятого этажа и выжила
Происшествия
В Липецкой области ночью температура опустится до 0 градусов
Погода в Липецке
В Липецке меняется пункт отправления одного из садоводческих рейсов
Общество
Отопительный сезон в Липецке завершится 8 апреля
Общество
Читать все
Отопительный сезон в Липецке завершится 8 апреля
Общество
Кражу велосипеда мужчиной с бадиком записала камера наблюдения
Происшествия
Сантехник обчистил клиента
Происшествия
За три дня в Липецкой области заменили 137 иностранных водительских удостоверений
Общество
Приговор по громкому уголовному делу о коррупции в управлении имущественных и земельных отношений оставили без изменения
Происшествия
Приятели нашли у торгового центра чужую банковскую карту и потратили с неё 2851 рубль
Происшествия
C матери двоих детей требуют взыскать пособия на 392 619 рублей
Общество
Конфликт из-за видео обернулся жестоким избиением возле кафе «Тайга»
Происшествия
У 33-летнего липчанина изъяли синтетические наркотики
Происшествия
В Липецкой области ночью до -3, днем начнет возвращаться тепло
Погода в Липецке
Читать все
Происшествия
217
18 минут назад

Конфликт из-за видео обернулся жестоким избиением возле кафе «Тайга»

Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью направлено в суд.

В суд передано уголовное дело в отношении 31-летнего липчанина, которого обвиняют в жестоком избиении своего знакомого.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, этот конфликт произошёл ближе к полуночи 13 декабря прошлого года недалеко от кафе «Тайга» и «Пятёрочки» по улице Минской. Знакомые поссорились и, по версии следствия, обвиняемый сначала ударил оппонента рукой по голове. Когда тот потерял равновесие и упал на спину на землю, избиение продолжилось. Уже лежачему обвиняемый нанес не менее двух ударов руками и ногами по голове и туловищу.

Потерпевший был госпитализирован в городскую больницу №4 «Липецк-Мед» и пришёл в себя в реанимации лишь спустя несколько дней после событий на улице Минской. Врачи дали неутешительный прогноз. Мужчине диагностировали сильнейшую черепно-мозговую травму: линейный перелом теменной и височной костей с переходом на основание черепа, кровоизлияния в головном мозге, тяжёлый ушиб головного мозга, перелом костей носа и другие увечья. Здоровью мужчины был нанесён тяжкий вред. Он пробыл в реанимации около одной недели, после лечился в отделении нейрохирургии до 14 января 2024 года, а после его перевели в отделение реабилитации нейрохирургии.

Как оказалось, потерпевший и обвиняемый были знакомы около года: иногда пересекались по работе — делали вместе ремонт в квартирах. Вначале у них были хорошие приятельские отношения, они могли встречаться несколько раз в месяц, иногда вместе ходили в кафе. Но потом приятели резко поссорились и разошлись: в ходе одной из встреч обвиняемый записал на свой телефон их разговор на видео и в последствии показывал это видео общим знакомым без согласия героя ролика. Но ставший звездой видеоролика коллега стал предъявлять претензии: сказал, что так никто не делает. В результате отношения испортились. А потом дошло и до рукоприкладства. Но за что точно его избил бывший друг 13 декабря потерпевший и не упомнил, как и то, как они вместе с обвиняемым оказались у кафе: у избитого случился провал в памяти в результате полученной черепно-мозговой травмы. Последние события, которые он помнит, были ещё за неделю до происшествия.

Действия обвиняемого были квалифицированы следствием по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека». Санкция статьи — до 8 лет лишения свободы.
конфликт
побои
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Скоро в школу: как записать ребенка в первый класс
Здоровье
Детская поликлиника №1 временно переезжает с улицы Зегеля
Культура
В стране в театры ходят 6-8% населения, в Липецке — не больше 4%
А знаете ли вы
А знаете ли вы, какие песни написаны о Липецке?
Общество
Липчан просят помочь приютить особенных переселенцев из Белгорода
Общество
Как узаконить перепланировку квартир и новые правила экзаменов в ГИБДД — законы, которые вступают в силу в апреле
Общество
«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Общество
Департамент ЖКХ липецкой мэрии проверит состояние подвалов многоэтажек
Общество
В Липецкой снижается уровень преступности
Общество
Чем старше заяц, тем наглее: липецкие перевозчики взвыли от дерзких подростков
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru