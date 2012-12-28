Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Кольцо у мэрии, проезд к улице Фрунзе: как будет организовано движение после перекрытия горбатого моста
Общество
Врезавшийся в машину с липецкими тренером и спортсменами водитель арестован
Происшествия
Напавший на 11-летнюю девочку по дороге из школы мужчина выслушал приговор
Происшествия
Пришёл в себя один из подростков, пострадавших в смертельной аварии под Краснодаром
Происшествия
Липецкая вечЁрка: костяная рука, выдворение иностранцев и детали перекрытия горбатого моста
Общество
Ельчанка перевела мошенникам 2 292 750 рублей
Происшествия
В Липецкой области ночью температура опустится до 0 градусов
Погода в Липецке
По ДТП на переходе через Краснозаводскую возбуждено уголовное дело
Происшествия
В пруд 3-го участка что-то течёт: в адрес мэрии подготовлено предостережение о недопустимости нарушений
Общество
На Центральном рынке Липецка промышляла карманница
Происшествия
Читать все
33-летняя липчанка перевела мошенникам 9,5 миллиона рублей
Происшествия
В Липецке меняется пункт отправления одного из садоводческих рейсов
Общество
На Центральном рынке Липецка промышляла карманница
Происшествия
Ветеран Великой Отечественной войны встретил 101-й день рождения с бубном в руках
Общество
Сотрудники ФСБ задержали чиновницу облздрава: что известно на этот момент
Общество
На Московской ночью горела квартира: эвакуированы 10 человек
Происшествия
Липецкому кенгурёнку придумывают имя
Общество
Кабина грузовика смялась после столкновения на трассе «Дон»
Происшествия
20-летняя девушка выпала с пятого этажа и выжила
Происшествия
Пришёл в себя один из подростков, пострадавших в смертельной аварии под Краснодаром
Происшествия
Читать все
Происшествия
1365
сегодня, 11:39

20-летняя девушка выпала с пятого этажа и выжила

Пострадавшая в больнице с множественными травмами.

4 апреля в 21:00 в Лебедяни на улице Школьной 20-летняя девушка выпала с балкона пятого этажа. Она выжила и была доставлена с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломами ребер, позвоночника и бедра в больницу.

Девушка живёт с матерью и страдает психическим заболеванием. В момент происшествия он была трезва. Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия.
падение с высоты
0
5
1
0
2

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Скоро в школу: как записать ребенка в первый класс
Здоровье
Детская поликлиника №1 временно переезжает с улицы Зегеля
Культура
В стране в театры ходят 6-8% населения, в Липецке — не больше 4%
А знаете ли вы
А знаете ли вы, какие песни написаны о Липецке?
Общество
Липчан просят помочь приютить особенных переселенцев из Белгорода
Общество
Как узаконить перепланировку квартир и новые правила экзаменов в ГИБДД — законы, которые вступают в силу в апреле
Общество
«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Общество
Департамент ЖКХ липецкой мэрии проверит состояние подвалов многоэтажек
Общество
В Липецкой снижается уровень преступности
Общество
Чем старше заяц, тем наглее: липецкие перевозчики взвыли от дерзких подростков
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru