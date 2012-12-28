20-летняя девушка выпала с пятого этажа и выжила

Пострадавшая в больнице с множественными травмами.

4 апреля в 21:00 в Лебедяни на улице Школьной 20-летняя девушка выпала с балкона пятого этажа. Она выжила и была доставлена с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломами ребер, позвоночника и бедра в больницу.Девушка живёт с матерью и страдает психическим заболеванием. В момент происшествия он была трезва. Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия.