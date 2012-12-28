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Происшествия
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сегодня, 11:39
20-летняя девушка выпала с пятого этажа и выжила
Пострадавшая в больнице с множественными травмами.
Девушка живёт с матерью и страдает психическим заболеванием. В момент происшествия он была трезва. Правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия.
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