Прокуратура потребовала очистить центр Липецка от снега

Прокуратура Советского района Липецка провела проверку исполнения федерального законодательства при содержании уличной-дорожной городской сети в период неблагоприятных климатических условий.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, в соответствии с государственным стандартом дороги общего пользования должны быть очищены от снега, наледи.

Не допускается формирование снежных валов на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне; ближе 5 м от пешеходного перехода; ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта; на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром; на тротуарах.

В нарушение этих требований на автомобильных дорогах по улицам Советская, Пушкина, Первомайская, Горького, Октябрьская, Космонавтов, Терешковой Липецка снег сгребают в сугробы к остановкам и пешеходным перехода, его не всегда своевременно вывозят от въездов на социально важные объекты.

По результатам проверки в адрес МУ "УГС г. Липецка" прокурор внес представление с требованием об устранении нарушений законодательства о дорогах и дорожной деятельности, правил благоустройства.