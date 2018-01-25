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Прокуратура потребовала очистить центр Липецка от снега

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#снегопад
Прокуратура потребовала очистить центр Липецка от снега

Прокуратура Советского района Липецка провела проверку исполнения федерального законодательства при содержании уличной-дорожной городской сети  в период неблагоприятных климатических условий.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, в соответствии с государственным стандартом  дороги общего пользования должны быть очищены от снега, наледи.

Не допускается формирование снежных валов на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне; ближе 5 м от пешеходного перехода; ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта; на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром; на тротуарах.

В нарушение этих требований на автомобильных дорогах по улицам Советская, Пушкина, Первомайская, Горького, Октябрьская, Космонавтов, Терешковой Липецка снег сгребают в сугробы к остановкам и пешеходным перехода, его не всегда своевременно вывозят  от въездов на социально важные объекты.  

По результатам проверки  в адрес МУ "УГС г. Липецка" прокурор внес представление с требованием об устранении нарушений законодательства о дорогах и дорожной деятельности, правил благоустройства.

7 731
#снегопад

Комментарии (7)

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Житель

3 минуты назад
Очистить центр - это святое. А другие районы города необязательно.
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бредятина

13 минут назад
сплошные отписки от властьимущих
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Липчанин

19 минут назад
Прокуратура дурит народ, чтобы отчитаться о проверках городской администрации (возможно пригодится перед выборами), а реальных нарушений законодательства не видит, точнее не хочет видеть. А их там уйма, финансовых, кадровых и т.д.
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Гость

41 минуту назад
Прокуратуре больше заняться больше нечем вот и пишут такие бумаги. Лучше бы Гисметео дали предписание о прекращении на неделю выпадание осадков, чтобы коммунальщики почистили гоород.
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Водятел

50 минут назад
То есть, прокуратура выявила нарушения федерального законодательства. А почему прокуратура не привлекла к ответственности виновных юридических лиц и не наложила штраф 300 тысяч рублей, а выдала представление. Вот она вся работа, только бы показатели по статистике делать а результат никого не интересует.
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51 минуту назад
Боже, Царя храни! Сильный, державный, Царствуй на славу, на славу намъ! Царствуй на страхъ врагамъ, Царь православный! Боже, Царя храни!
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Андрюша. Жабин. из. Чаплыгина

52 минуты назад
я. уже. готов. к. уборке. снега. у. меня. здоровья. много. я. могу. убрать. весь. снег
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