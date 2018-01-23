Общество

50 минут назад

В Липецке отдадут в концессию парк НЛМК

3 575
#Концессия

Пока неизвестно, какую сумму вложит инвестор в развитие этого места отдыха.

Сегодня на заседании постоянной комиссии по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства Липецкого горсовета рассмотрели перечень объектов, в которые мэрия намерена вложить средства частных инвесторов.

В списке департамента экономического развития мэрии - 10 объектов муниципальной собственности: три бани - на улице Неделина,  улице 40 лет Октября и улице маршала Рыбалко, парковая территория по улице адмирала Макарова, ледовый дворец на улице Минской, Дом культуры в посёлке 10-я шахта, подземный переход под площадью Плеханова, здание бывшей школы в Желтых Песках, трамвайное депо на улице Московской, встроенное жилое помещение в 15 микрорайоне в доме 1. 

Счетная палата Липецка отметила, что из общего объёма инвестиций в 470 млн рублей 350 миллионов приходится на два объекта: здание ледового дворца на улице Минской и здании весового контроля в 15 микрорайоне. В то же время председатель Счетной палаты Марина Зиборова приветствовала желание мэрии привлечь в развитие муниципальной инфраструктуры дополнительные средства. 

Депутат Александра Гвозденко критически подошла к желанию чиновников передать в концессию до 49 лет парк НЛМК. Мол, чиновники не спросили мнение горожан, живущих в Левобережье. На это председатель городского департамента экономического развития Екатерина Белокопытова ответила, что в настоящее время парк заброшен, и что ему нужен хозяин. Который, при необходимости, обсудит концепцию развития парка с администрацией города. 

- Если мы будем говорить об инвестициях в миллиард, в чем я сомневаюсь, то срок концессионного соглашения может быть и 49 лет. А если инвестор вложит в проект 10 миллионов, то срок концессии не превысит 10 лет, - сказала чиновница.

Поддержал мэрию первый вице-спикер горсовета Федор Жигаров. Он заявил, что в городском бюджете никогда не будет достаточно средств для решения всех проблем. Поэтому нет ничего плохого атом, что в развитие городской инфраструктуры будут складываться частные инвестиции.
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#Концессия

Комментарии (3)

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777

27 минут назад
Инвесторам вдоль трамвайных линий нужно предложить еще места под размещение бесплатно рекламы и бесплатное установка торговых павильонов вдоль трамвайных линий и в том числе например киоски гос лото и т д в оригинальном виде.
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Конечно же!

33 минуты назад
пусть ларьков через метр понаставят как в Нижнем парке и парке Победы
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777

35 минут назад
Трамвай наверно не кто не возьмет под опеку в таком убитом виде все придется делать заново огромные деньги тут не миллионы нужна а миллиарды.
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