Кольцо у мэрии, проезд к улице Фрунзе: как будет организовано движение после перекрытия горбатого моста
Липецкая вечЁрка: костяная рука, выдворение иностранцев и детали перекрытия горбатого моста
Липецкая вечЁрка: костяная рука, выдворение иностранцев и детали перекрытия горбатого моста
Сегодня в Липецке: большой концерт, цыганские фантазии и липчане больше не хотят работать по пятницам
В пруд 3-го участка что-то течёт: в адрес мэрии подготовлено предостережение о недопустимости нарушений
Происшествия
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сегодня, 09:45
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На Московской ночью горела квартира: эвакуированы 10 человек
Пожар вспыхнул на кухне.
Еще один пожар в Липецке произошел вчера утром на улице Рябиновой: горел гараж с мансардой.
Появились фотографии из Елецкого района, где вчера в селе Аргамач-Пальна на улице Рабочей сгорел легковой автомобиль «ВАЗ 2110».
В селе Киньшино Добринского района 4 апреля горел кирпичный дом. Огнём уничтожена его внутренняя отделка по всей площади.
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