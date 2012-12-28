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На Московской ночью горела квартира: эвакуированы 10 человек

Пожар вспыхнул на кухне.

4 апреля около 23:30 в Липецке на Московской,133 загорелась квартира. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, очаг пожара находился на кухне: огонь повредил отделку и вещи на площади в шесть квадратных метров. Возгорание тушили несколько пожарных отделений. Спасены восемь человек, эвакуированы 10.

Еще один пожар в Липецке произошел вчера утром на улице Рябиновой: горел гараж с мансардой. 

Появились фотографии из Елецкого района, где вчера в селе Аргамач-Пальна на улице Рабочей сгорел легковой автомобиль «ВАЗ 2110»

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В селе Киньшино Добринского района 4 апреля горел кирпичный дом. Огнём уничтожена его внутренняя отделка по всей площади.

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