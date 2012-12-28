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11 минут назад

Приговор по громкому уголовному делу о коррупции в управлении имущественных и земельных отношений оставили без изменения

В областном суде завершилось рассмотрение апелляционных жалоб по уголовному делу липецких чиновников, которые два года назад получили длительные сроки за взятки.

Приговор экс-начальнику Управления имущественных и земельных отношений Липецкой области Ольге Крючковой, ее бывшему заместителю Михаилу Бакланову и адвокату Владимиру Писаренко Советским районным судом Липецка был оглашен ещё в 2022 году, но они попытались его обжаловать.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, Ольга Крючкова признана виновной в получении взятки в размере 5 миллионов рублей, Михаил Бакланов и Владимир Писаренко в посредничестве при получении взятки. Размер вознаграждения за их услуги составил 5 миллионов рублей.

Коллегия Липецкого областного суда оставила приговор суда первой инстанции в части назначенного наказания без изменения: Ольге Крючковой назначено наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на 9,5 лет со штрафом в размере 50 миллионов рублей с лишением права занимать должности в органах власти и местного самоуправления сроком на 5 лет.

Михаилу Бакланову и Владимиру Писаренко назначено 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 15 млн рублей. Михаил Бакланов также лишен права занимать должности в органах власти и местного самоуправления на 5 лет.

«Судом первой инстанции установлено, что в 2015 году, накануне вступления в силу изменений федерального законодательства в сфере землепользования, согласно которым с 1 марта 2015 года запрещалась передача земельных участков в аренду без проведения торгов, начальник Управления имущественных и земельных отношений Липецкой области организовала фиктивную аренду участка площадью свыше 8 тысяч квадратных метров по улице Ангарской в Липецке, который был оформлен на ее знакомую. Участок был передан в аренду на 10 лет с целевым использованием – для строительства медицинского центра.

В 2016 году Ольга Крючкова, как указано в приговоре суда, получила согласие от своего подчиненного Бакланова выступить посредником при получении взятки от предпринимателя, заинтересованного в аренде участка. Также в качестве посредников были привлечены знакомые Бакланова Артем Ларин, Сергей Медников и адвокат Писаренко. Они договорились с предпринимателем Андреем Журовым об аренде участка за взятку в размере 10 миллионов рублей, в результате чего он был оформлен на ООО «Легион-Л», подконтрольное Журову.

Крючкова через посредников получила взятку в размере 5 миллионов рублей, оставшиеся 5 миллионов рублей поделили между собой посредники.

Уголовное дело в отношении Медникова, Ларина и предпринимателя Журова было прекращено, поскольку они активно сотрудничали со следствием и проявили деятельное раскаяние», – добавляют в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области.

взятка
коррупция
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