Приговор по громкому уголовному делу о коррупции в управлении имущественных и земельных отношений оставили без изменения

В областном суде завершилось рассмотрение апелляционных жалоб по уголовному делу липецких чиновников, которые два года назад получили длительные сроки за взятки.