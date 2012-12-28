Липецкая вечЁрка: костяная рука, выдворение иностранцев и детали перекрытия горбатого моста

Сегодня, 4 апреля, врачи рассказали о страшном случае обморожения, с территории Липецкой области и из страны выдворили 39 иностранцев, и в мэрии уточнили детали перекрытия горбатого моста.