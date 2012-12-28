Кольцо у мэрии, проезд к улице Фрунзе: как будет организовано движение после перекрытия горбатого моста
Кольцо у мэрии, проезд к улице Фрунзе: как будет организовано движение после перекрытия горбатого моста
В пруд 3-го участка что-то течёт: в адрес мэрии подготовлено предостережение о недопустимости нарушений
Липецкая вечЁрка: костяная рука, выдворение иностранцев и детали перекрытия горбатого моста
Общество
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сегодня, 20:24
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Липецкая вечЁрка: костяная рука, выдворение иностранцев и детали перекрытия горбатого моста
Сегодня, 4 апреля, врачи рассказали о страшном случае обморожения, с территории Липецкой области и из страны выдворили 39 иностранцев, и в мэрии уточнили детали перекрытия горбатого моста.
Теперь врачи могут предложить лишь ампутацию пальцев.
«Боязнь идти к врачам, или долго записаться требуется. Хотя бы в травмпункт сходил», — написал Что ж так?
«Мужиков-то вообще сложно отправить к врачам. Вот теперь и новая жизнь. Поправляйтесь, как сможете!» — пожелала Баба Баня.
В России после теракта в «Крокус Сити Холле» проходят рейды по поиску нелегальных мигрантов. Липецкие судебные приставы отчитались, что с начала года доставили к пунктам пропуска через границу России 39 иностранцев. Большинство — граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.
Все они были судами виновными по административной статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».
Мигранты не уехали из страны по истечении срока пребывания. Теперь же въехать в Россию они смогут не раньше чем через пять лет. Новость о выдворении мигрантов вызвала оживленную дискуссию среди комментаторов GOROD48.
«Кто ж теперь работать будет?», — поинтересовался Коммунист.
«Не нужны они тут. Сами справимся», — ответил Октябренок Ленька.
«Жестокое» наказание — бесплатная возвращение на родину. Отбыв какое-то время на территории нашего государства и заработав некоторую сумму денег, в целях экономии (чтобы не платить за билет) специально «подставляешься» под проверку миграционной службе и тебя бесплатно доставляют на родину», — предположил Ком Ментарий.
Не было бы счастья, да несчастье помогло. С ремонтом горбатого моста все может произойти, как в известной пословице.
Когда началась реконструкция моста, на нем провалился асфальт. Оказалось, что сооружение обветшало настолько, что безопасный ремонт при сохранении автомобильного движения невозможен. В ночь с 13 на 14 апреля мост перекроют полностью. Как говорят в мэрии, такое решение еще и ускорит реконструкцию.
Конечно, добавилась головная боль — при полном перекрытии моста прерывается одна из главных транспортных артерий города. Мэрии пришлось изрядно поломать голову, чтобы наладить сообщение между правобережной и левобережной частями города без серьезных потерь.
И вот, что придумали в городской администрации:
от улицы Карла Маркса в сторону улицы Фрунзе будет открыт проезд, а светофор на перекрестке улиц Первомайской и Фрунзе начнет регулировать въезда на перекресток, для разделения транспортных потоков;
рядом с мэрией появится разворотное кольцо и остановка общественного транспорта;
автобусы маршрутов № 2, 12, 39, 44, 315, 352 при движении от Сокола с улицы Ленина будут сворачивать на улицу Зегеля и Плехановский спуск, и затем — на Советскую;
автобусы № 6, 27, 30, 308к, 330 при движении от НЛМК будут передвигаться по улицам Первомайской и Фрунзе до Театральной площади, где будут поворачивать на Советскую.
Как новая схема движения покажет себя на практике мы узнаем через десять дней.
Сегодня ночью в Липецке, по прогнозам синоптиков, ожидаются небольшие дожди, температура воздуха будет колебаться от +1 до +3 градусов, днем — до +9. Так что одевайтесь потеплее.
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