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Липецкая вечЁрка: костяная рука, выдворение иностранцев и детали перекрытия горбатого моста

Сегодня, 4 апреля, врачи рассказали о страшном случае обморожения, с территории Липецкой области и из страны выдворили 39 иностранцев, и в мэрии уточнили детали перекрытия горбатого моста.

В ожоговый цент обратился 58-летний липчанин, обморозивший руку еще в феврале! Зачем терпел, непонятно. «Сдаваться» пришел только после того, как на пальцах его левой руки оголились кости. Больше месяца, несмотря на термическую травму, он преспокойно ходил на работу.

Теперь врачи могут предложить лишь ампутацию пальцев.

«Боязнь идти к врачам, или долго записаться требуется. Хотя бы в травмпункт сходил», — написал Что ж так?

«Мужиков-то вообще сложно отправить к врачам. Вот теперь и новая жизнь. Поправляйтесь, как сможете!» — пожелала Баба Баня.

В России после теракта в «Крокус Сити Холле» проходят рейды по поиску нелегальных мигрантов. Липецкие судебные приставы отчитались, что с начала года доставили к пунктам пропуска через границу России 39 иностранцев. Большинство — граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

Все они были судами виновными по административной статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

Мигранты не уехали из страны по истечении срока пребывания. Теперь же въехать в Россию они смогут не раньше чем через пять лет. Новость о выдворении мигрантов вызвала оживленную дискуссию среди комментаторов GOROD48. 

«Кто ж теперь работать будет?», — поинтересовался Коммунист.

«Не нужны они тут. Сами справимся», — ответил Октябренок Ленька.

«Жестокое» наказание — бесплатная возвращение на родину. Отбыв какое-то время на территории нашего государства и заработав некоторую сумму денег, в целях экономии (чтобы не платить за билет) специально «подставляешься» под проверку миграционной службе и тебя бесплатно доставляют на родину», — предположил Ком Ментарий.

Не было бы счастья, да несчастье помогло. С ремонтом горбатого моста все может произойти, как в известной пословице.

Когда началась реконструкция моста, на нем провалился асфальт. Оказалось, что сооружение обветшало настолько, что безопасный ремонт при сохранении автомобильного движения невозможен. В ночь с 13 на 14 апреля мост перекроют полностью. Как говорят в мэрии, такое решение еще и ускорит реконструкцию

Конечно, добавилась головная боль — при полном перекрытии моста прерывается одна из главных транспортных артерий города. Мэрии пришлось изрядно поломать голову, чтобы наладить сообщение между правобережной и левобережной частями города без серьезных потерь. 





И вот, что придумали в городской администрации: 

от улицы Карла Маркса в сторону улицы Фрунзе будет открыт проезд, а светофор на перекрестке улиц Первомайской и Фрунзе начнет регулировать въезда на перекресток, для разделения транспортных потоков;

рядом с мэрией появится разворотное кольцо и остановка общественного транспорта;

автобусы маршрутов № 2, 12, 39, 44, 315, 352 при движении от Сокола с улицы Ленина будут сворачивать на улицу Зегеля и Плехановский спуск, и затем — на Советскую;

автобусы № 6, 27, 30, 308к, 330 при движении от НЛМК будут передвигаться по улицам Первомайской и Фрунзе до Театральной площади, где будут поворачивать на Советскую.

Как новая схема движения покажет себя на практике мы узнаем через десять дней. 

Сегодня ночью в Липецке, по прогнозам синоптиков, ожидаются небольшие дожди, температура воздуха будет колебаться от +1 до +3 градусов, днем — до +9. Так что одевайтесь потеплее.
вечЁрка
обморожение
мигранты
горбатый мост
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Комментарии (1)

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Иван
27 минут назад
Только новости насчет мигрантов такие: изнасиловали кого-то, наркотики перевозили или закладывали, напали толпой и т.д. И не подумайте, что это разжигание межнациональной розни, это ФАКТЫ!
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