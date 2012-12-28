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Общество
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29 минут назад
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В Липецке меняется пункт отправления одного из садоводческих рейсов
В связи с переносом автостанции «Сокол» он будет отправляться от ТРЦ «Липецк».
«Также в этом сезоне расписание маршрута № 132 в рабочие и выходные дни будет единым (10 оборотных рейсов)», — добавили в управлении.
20 апреля начнут работать следующие сезонные садоводческие маршруты:
№ 118 «Липецк (КТЗ) — сады «Аэропорт»;
№ 132 «Липецк — сады с.Горицы»;
№ 135с «Липецк (Тех.университет) — сады «Казино» (часть рейсов до СНТ СН «Металлург-5» / ст.Патриаршая);
№ 161 «Липецк (пл.Клименкова) — сады «Тракторостроитель-3, 4, 5»;
№ 217 «Елец (ГДК (Эльта)) — сады «Голубевка» - сады «Климентьевка»;
№ 218 «Елец (ГДК (Эльта)) — сады «Шаталовка»;
№ 219 «Елец (пл.Вермишева) — сады «Голубевка» - сады «Климентьевка»;
Расписание движения можно найти по этой ссылке.
Проезд в садоводческих автобусах, как и раньше, будет бесплатным. Работать они будут пять дней в неделю — по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям.
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