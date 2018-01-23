Общество

сегодня, 15:48

Автобусные маршруты №№8,11, 24 и 24а меняют схемы движения

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Автобусные маршруты №№8,11, 24 и 24а меняют схемы движения


Департамент транспорта администрации Липецка информирует горожан о внесении изменений в схемы движения отдельных муниципальных маршрутов.


С 27 января:

автобусы муниципального маршрута № 8 будут начинать движение от остановочного пункта «Микрорайон «Университетский» по следующей схеме: ул. Белянского – ул. Политехническая – ул. Московская – ул. Катукова – далее по маршруту;

автобусы муниципального маршрута № 11 «ул. Пришвина - Цем. завод, КПП» в районе «Свободный Сокол» будут осуществлять заезд на ул. 40 лет Октября, ул. Ушинского по следующей схеме: в прямом направлении – «… - ул. Студеновская – пл. Заводская – ул. Ушинского – ул. 40 лет Октября – ул. Ковалева – район Цем. завода»; в обратном направлении – «район Цем. завода – ул. Ковалева – ул. 40 лет Октября – ул. Ушинского – пл. Заводская – ул. Студеновская» – далее по маршруту;

автобусы муниципального маршрута № 24, 24А будут осуществлять заезд в новые микрорайоны по следующей схеме: ул. Ангарская – ул. Минская – ул. Кривенкова – ул. Свиридова – ул. Стаханова – ул. Катукова – ул. Московская – далее по маршруту.

Как сообщили в профильном департаменте, корректировка маршрутов выполнена по обращениям липчан и в целях улучшения транспортного обслуживания населения. 
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Комментарии (21)

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04555

8 минут назад
мое мнение город растет ,,надо не эти увеличивать линии ,а дополнять новые маршруты и это будет более удобней
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Artik

37 минут назад
Урааааааа 24 и 24 а теперь будут ходить в Европу на Стаханова)))) супер!
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Антоша

сегодня, 18:38
А как студенты с новых микрорайоне в политех добираться будут? Остановка за железной помоему не функционирует ведь...
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123

сегодня, 18:20
МОЁ МНЕНИЕ, интервал может увеличиться! Теперь главное что бы весной не сняли часто автобусов с №24 и №24 а на Сады там и так автобусов мало.
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МОЁ МНЕНИЕ

сегодня, 18:13
Расписание 11автобуса тоже изменится?
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Анастасия Лапина

сегодня, 17:30
Пoзнaкомлюсь с парнем от 18 лет. Зовyт Настя, мнe 19, cтpойная, блoндинка, вeceлая и совсем не скромная)) Фoто и телeфон в анкeте >>> http://18pop.ru
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макс

сегодня, 16:52
изуродовали 24 маршрут там и так интервал огромный теперь будет еще больше ребята правильно говорят лучше бы его на самом руднике продлили до переезда люди на островке трясутся в ожидании транспорта там только 353 и 35 в районы вообще не выбраться.
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Бабушка

сегодня, 16:51
коллектив жтелей, нам на 8 Марта только маршруток и не хватает! , коллектив жителей , Вы хоть раз ездили по этой улице? там днём не проедешь, а в час пик в 4 ряда стоят перед светофором!
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Спасибо депортаменту

сегодня, 16:45
Какой дебил придумал поменять маршрут разваленных 24 и 24а,отдай свою машину и сядь на руднике в 24 и во сколько ты выйдешь на московской а потом еще пешком нужно и во сколько мы прийдем на работу ?????
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ГЛОРИЯ

сегодня, 16:43
НА СЫРСКИЙ РУДНИК ЧТО СОВСЕМ НЕ ПЛАНИРУЮТ ТРАНСПОРТ ПУСКАТЬ ДО НЛМК , СКОЛЬКО МОЖНО С ПЕРЕСАДКАМИ ЕЗДИТЬ.
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