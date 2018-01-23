Автобусные маршруты №№8,11, 24 и 24а меняют схемы движения



Департамент транспорта администрации Липецка информирует горожан о внесении изменений в схемы движения отдельных муниципальных маршрутов.



С 27 января:



автобусы муниципального маршрута № 8 будут начинать движение от остановочного пункта «Микрорайон «Университетский» по следующей схеме: ул. Белянского – ул. Политехническая – ул. Московская – ул. Катукова – далее по маршруту;



автобусы муниципального маршрута № 11 «ул. Пришвина - Цем. завод, КПП» в районе «Свободный Сокол» будут осуществлять заезд на ул. 40 лет Октября, ул. Ушинского по следующей схеме: в прямом направлении – «… - ул. Студеновская – пл. Заводская – ул. Ушинского – ул. 40 лет Октября – ул. Ковалева – район Цем. завода»; в обратном направлении – «район Цем. завода – ул. Ковалева – ул. 40 лет Октября – ул. Ушинского – пл. Заводская – ул. Студеновская» – далее по маршруту;



автобусы муниципального маршрута № 24, 24А будут осуществлять заезд в новые микрорайоны по следующей схеме: ул. Ангарская – ул. Минская – ул. Кривенкова – ул. Свиридова – ул. Стаханова – ул. Катукова – ул. Московская – далее по маршруту.



Как сообщили в профильном департаменте, корректировка маршрутов выполнена по обращениям липчан и в целях улучшения транспортного обслуживания населения.

