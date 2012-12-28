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Общество
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25 минут назад
C матери двоих детей требуют взыскать пособия на 392 619 рублей
Женщина продолжала получать пособия несмотря на то, что дети давно живут с отцом.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, оказалось, что женщина получала пособия на двух детей (одному из них 8, другому 12 лет), которые давно — с октября 2021 живут не с ней, а с отцом. А в ноябре 2023 года проживание детей с отцом также было определено решением суда.
Более того, по решению суда ещё от 4 апреля 2022 года с женщины взысканы алименты на содержание детей. Но несмотря на это, именно мать является получателем социальной поддержки семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
«Осознавая, что фактически дети проживают с отцом и последний занимается их воспитанием и содержанием, в результате злоупотребления родительскими правами женщина получила и потратила лично для себя и в своих интересах принадлежащие детям пособия на сумму 392 619 рублей», — говорится в иске прокуратуры.
Теперь полученные матерью деньги требуют взыскать через суд как неосновательное обогащение.
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