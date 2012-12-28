У 33-летнего липчанина изъяли синтетические наркотики

Мужчину ждёт суд сразу по двум статьям уголовного кодекса.

Направлено в суд уголовное дело в отношении 33-летнего липчанина, обвиняемого в незаконном обороте и хранении наркотических средств.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по данным следствия, в декабре прошлого года липчанин приобрел у неизвестных лиц для последующего сбыта синтетические наркотики общей массой не менее 0,15 грамма. Но мужчину задержали полицейские, а наркотики изъяли.Кроме того, полицейскими был выявлен факт хранения для личного употребления аналогичного наркотика в значительном размере.Обвиняемый в ходе следствия признал вину. Его действия квалифицированы сразу по двум статьям уголовного кодекса: по части 1 статьи 228.1 УК РФ, части 1 статьи 228 УК РФ.