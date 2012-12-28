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сегодня, 16:00
У 33-летнего липчанина изъяли синтетические наркотики
Мужчину ждёт суд сразу по двум статьям уголовного кодекса.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по данным следствия, в декабре прошлого года липчанин приобрел у неизвестных лиц для последующего сбыта синтетические наркотики общей массой не менее 0,15 грамма. Но мужчину задержали полицейские, а наркотики изъяли.
Кроме того, полицейскими был выявлен факт хранения для личного употребления аналогичного наркотика в значительном размере.
Обвиняемый в ходе следствия признал вину. Его действия квалифицированы сразу по двум статьям уголовного кодекса: по части 1 статьи 228.1 УК РФ, части 1 статьи 228 УК РФ.
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