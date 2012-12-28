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20 минут назад
1

Кражу велосипеда мужчиной с бадиком записала камера наблюдения

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

4 апреля в отдел полиции № 3 обратился 22-летний липчанин, у которого в обеденное время украли припаркованный около одного из домов по проспекту Победы велосипед за 20 000 рублей.

В краже подозревают неработающего ранее судимого 39-летнего липчанина. Мужчина с бадиком проходил мимо велопарковки и решил угнать велосипед. 

«Подозреваемый пояснил, что заметил около офисов припаркованные велосипеды, один из которых не был пристегнут. Мужчина сел на велосипед и поехал к себе домой. Велосипед оставил в подъезде своего дома», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Велосипед изъят полицейскими. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция этой статьи — пять лет лишения свободы.
кража
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Комментарии (1)

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Сначала новые
Закон и порядок
10 минут назад
А за 9,5 миллионов ничего )))
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