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Происшествия
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20 минут назад
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Кражу велосипеда мужчиной с бадиком записала камера наблюдения
Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
В краже подозревают неработающего ранее судимого 39-летнего липчанина. Мужчина с бадиком проходил мимо велопарковки и решил угнать велосипед.
«Подозреваемый пояснил, что заметил около офисов припаркованные велосипеды, один из которых не был пристегнут. Мужчина сел на велосипед и поехал к себе домой. Велосипед оставил в подъезде своего дома», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Велосипед изъят полицейскими. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция этой статьи — пять лет лишения свободы.
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