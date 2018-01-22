Общество

сегодня, 15:38

В мэрии назвали виновными в заснеженных дворах самих горожан

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#Благоустройство #снег
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В мэрии назвали виновными в заснеженных дворах самих горожан

На планерке у главы Липецка коммунальщики пожаловались на автолюбителей, которые не отгоняют машины от домов во время их очистки от снега.

Сегодня на оперативном совещания в мэрии глава Липецка поинтересовался у руководителя МБУ "Управление благоустройства Липецк" Алексея Вострикова уборкой внутриквартальных территорий от снега.

- Выходные показали, что горожане не убрали свои автомобили от жилых домов. Из-за этого муниципальная техника не смогла расчистить все внутриквартальные проезды из-за боязни зацепить автомобили. Такие случаи имели место в прошлом году, - сказал директор предприятия.

Спикер горсовета Игорь Тиньков призывал руководителей управляющих компаний и старших по дому активнее работать с населением, чтобы вовремя призывать их отгонять автомобили от домов, давая дорогу снегоуборочной технике и дворником. Впрочем, директор УК "Университетская" и Европейская" Юрий Костин посетовал на то, что жители многоквартирных домов не отзываются на призывы убрать машины из заснеженных дворов.

Глава Липецка Сергей Иванов призывал подчиненных активнее призывать горожан проявлять культуру в быту. В свою очередь, директор МБУ "Управление благоустройства Липецка" Алексей Востриков попросил мэра приобрести для предприятия несколько единиц снегоубороочной мини-техники.

Из информации председателя департамента ЖКХ мэрии Евгения Лепекина следовало, что к уборке территории от снега приступили 35 управляющих компаний, имеющих в своём составе 1190 дворников и почти 50 единиц техники. Проблемным в очистке дворов от снега был назван 15 микрорайон.
125 4308
#Благоустройство #снег
4

Комментарии (125)

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Горожанин

37 минут назад
Очередной трёп от балаболов. Сели в теплых кабинетах, попы греют, думу думают, о народе вспоминают. Первая техника едет к областной администрации, потом к городской администрации. А быдло опять машины не убирает. Что делать? Беседы проводить с народом надо !!! ... УКИ !!! Революция скоро придет!!!
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Система48

сегодня, 22:04
А ПРО ДИКОЕ ЗАБЫЛИ . ПОЧИСТИТЬ УРОДЫ
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валера

сегодня, 22:02
брехня,утром у нас во дворе не одного авто не увидиш,чисть не хочу,приехал какойто трактор,проехал типа чистит,развернулся у уехал,так что не надо тут свистеть,нашли виноватых,битый не битого везёт!
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Рыжий

сегодня, 21:51
ТРУДЮТСЯ!!!
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Рыжий

сегодня, 21:49
По Ссырскому Руднику 3 дня трактора гоняют с мигалками и поднятыми вверх лопатами
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виктор

сегодня, 21:40
Тербуно-боты нелепо пытаются закидать потоком грязи и глупости критику мэра липчанами. И это выставляет власть в ещё более мерзком виде. Продолжайте, юные лизоблюды))
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Елена

сегодня, 21:37
моё глубокое убеждение - что на дорогах нет различия по половому признаку. Есть водители. Есть умные. Есть профурсетки))))
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дрищ

сегодня, 21:29
)), Сейчас топтать начнем профурсеток!
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))

сегодня, 21:29
петухи подтянулись?
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дрищ

сегодня, 21:28
Во курицы разкудахтались,элитные поди!
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