В мэрии назвали виновными в заснеженных дворах самих горожан

На планерке у главы Липецка коммунальщики пожаловались на автолюбителей, которые не отгоняют машины от домов во время их очистки от снега.

Сегодня на оперативном совещания в мэрии глава Липецка поинтересовался у руководителя МБУ "Управление благоустройства Липецк" Алексея Вострикова уборкой внутриквартальных территорий от снега.



- Выходные показали, что горожане не убрали свои автомобили от жилых домов. Из-за этого муниципальная техника не смогла расчистить все внутриквартальные проезды из-за боязни зацепить автомобили. Такие случаи имели место в прошлом году, - сказал директор предприятия.



Спикер горсовета Игорь Тиньков призывал руководителей управляющих компаний и старших по дому активнее работать с населением, чтобы вовремя призывать их отгонять автомобили от домов, давая дорогу снегоуборочной технике и дворником. Впрочем, директор УК "Университетская" и Европейская" Юрий Костин посетовал на то, что жители многоквартирных домов не отзываются на призывы убрать машины из заснеженных дворов.



Глава Липецка Сергей Иванов призывал подчиненных активнее призывать горожан проявлять культуру в быту. В свою очередь, директор МБУ "Управление благоустройства Липецка" Алексей Востриков попросил мэра приобрести для предприятия несколько единиц снегоубороочной мини-техники.



Из информации председателя департамента ЖКХ мэрии Евгения Лепекина следовало, что к уборке территории от снега приступили 35 управляющих компаний, имеющих в своём составе 1190 дворников и почти 50 единиц техники. Проблемным в очистке дворов от снега был назван 15 микрорайон.

