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сегодня, 08:23

Пришёл в себя один из подростков, пострадавших в смертельной аварии под Краснодаром

Подросток первым делом вспомнил про своего погибшего тренера и рассказал некоторые подробности аварии.

Один из четырех подростков, пострадавших в страшной аварии 1 апреля в Краснодарском крае, пришёл в себя. Об этом в Telegram сообщила начальник городского департамента по физкультуре и спорту Ксения Казакова.

Подросток сразу вспомнил про своего тренера – Максима Раилко, который вёз детей на соревнования и погиб в результате лобового столкновения с выскочившим на встречную полосу нетрезвым водителем.

— Максим Александрович пытался уйти от столкновения. Но этот недочеловек и на обочине всех нашёл, — приводит Казакова слова юноши.

Трое других подростков в возрасте от 12 до 17 лет находятся в больницах Краснодарского края, все — в тяжёлом состоянии. По информации GOROD48, родители ребят уже несколько дней находятся в Краснодарском крае.

Смертельное ДТП произошло в первый день апреля в Тихорецком районе. 44-летний водитель «Шкоды Октавия» вылетел на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с «Ладой-Приорой», которой управлял липецкий тренер и президент областной федерации велоспорта Максим Раилко. Раилко, которому 28 апреля должно было исполнится 34 года, погиб на месте. Четверо юных велосипедистов, которых он вёз на соревнования, попали в больницу, как и 41-летняя пассажирка пьяного ездока.

По этому факту возбуждено уголовное дело. Вчера решением Тихорецкого районного суда обвиняемый заключён под стражу на два месяца.

Фото vk.com/autokrd
ДТП
авария
Максим Раилко
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