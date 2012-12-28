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Происшествия
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сегодня, 08:23
Пришёл в себя один из подростков, пострадавших в смертельной аварии под Краснодаром
Подросток первым делом вспомнил про своего погибшего тренера и рассказал некоторые подробности аварии.
Подросток сразу вспомнил про своего тренера – Максима Раилко, который вёз детей на соревнования и погиб в результате лобового столкновения с выскочившим на встречную полосу нетрезвым водителем.
— Максим Александрович пытался уйти от столкновения. Но этот недочеловек и на обочине всех нашёл, — приводит Казакова слова юноши.
Трое других подростков в возрасте от 12 до 17 лет находятся в больницах Краснодарского края, все — в тяжёлом состоянии. По информации GOROD48, родители ребят уже несколько дней находятся в Краснодарском крае.
Смертельное ДТП произошло в первый день апреля в Тихорецком районе. 44-летний водитель «Шкоды Октавия» вылетел на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с «Ладой-Приорой», которой управлял липецкий тренер и президент областной федерации велоспорта Максим Раилко. Раилко, которому 28 апреля должно было исполнится 34 года, погиб на месте. Четверо юных велосипедистов, которых он вёз на соревнования, попали в больницу, как и 41-летняя пассажирка пьяного ездока.
По этому факту возбуждено уголовное дело. Вчера решением Тихорецкого районного суда обвиняемый заключён под стражу на два месяца.
Фото vk.com/autokrd
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