Кольцо у мэрии, проезд к улице Фрунзе: как будет организовано движение после перекрытия горбатого моста
Липецкая вечЁрка: костяная рука, выдворение иностранцев и детали перекрытия горбатого моста
Общество
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19 минут назад
Отопительный сезон в Липецке завершится 8 апреля
На следующей неделе в Липецке воздух разогреется до +20 градусов.
«Приняли решение завершить отопительный сезон 8 апреля. Подписала сегодня соответствующее постановление», — сообщила Евгения Уваркина в Telegram.
По словам мэра, на следующей неделе воздух в городе прогреется до +20 градусов. Среднесуточная температура уже превысила 8 градусов тепла и не должна опускаться ниже этой отметки.
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