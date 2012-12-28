Отопительный сезон в Липецке завершится 8 апреля

На следующей неделе в Липецке воздух разогреется до +20 градусов.

Мэр Липецка Евгения Уваркина подписала постановление о завершении в городе отопительного сезона.«Приняли решение завершить отопительный сезон 8 апреля. Подписала сегодня соответствующее постановление», — сообщила Евгения Уваркина в Telegram.По словам мэра, на следующей неделе воздух в городе прогреется до +20 градусов. Среднесуточная температура уже превысила 8 градусов тепла и не должна опускаться ниже этой отметки.