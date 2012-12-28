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Происшествия
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11 минут назад
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33-летняя липчанка перевела мошенникам 9,5 миллиона рублей
Возбуждено уголовное дело.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в октябре прошлого года липчанка решила заработать на инвестиционной платформе. В общей сложности женщина инвестировала 9,5 миллиона рублей, но вывести деньги так и не смогла. В конце концов липчанка поняла, что её обманули, и в начале апреля пришла в полицию.
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