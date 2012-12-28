33-летняя липчанка перевела мошенникам 9,5 миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело.

Липецкая полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» по заявлению 33-летней женщины.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в октябре прошлого года липчанка решила заработать на инвестиционной платформе. В общей сложности женщина инвестировала 9,5 миллиона рублей, но вывести деньги так и не смогла. В конце концов липчанка поняла, что её обманули, и в начале апреля пришла в полицию.