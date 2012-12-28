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18 минут назад
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Сотрудники ФСБ задержали чиновницу облздрава: что известно на этот момент
По данным «Ъ-Черноземье», который ссылается на неназванный источник, задержание связано с «некими претензиями к госпоже Чередниковой на предыдущем месте работы — в Центрально-Черноземном банке Сбербанка. Его офис расположен в Воронеже, поэтому, ее доставили в Воронеж для проведения следственных действий».
В управлении здравоохранения, где Людмила Чередникова работала с 2022 года, информацию о ее задержании комментировать без официального запроса отказались. Однако в неофициальных разговорах сотрудники управления говорят о Чередниковой, как о грамотном специалисте.
Правительство Липецкой области также никак не комментирует эту новость. В пресс-службе Сбера, куда обратился GOROD48, воздержались от комментариев, добавив, что всю ночь разбирались в случившемся. Хранят молчание и в УФСБ по Воронежской области.
Фото: https://vk.com
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