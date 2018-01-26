В липецком дворе положили в снег «депутатский миллион»

Жилой район решили благоустроить зимой.

Занимательные снимки по теме благоустройства придомовых территории в Липецке разместила в социальной сети «Вконтакте» Екатерина Ершова. По словам липчанки, на проезде Строителей (Студенческий городок) качели устанавливают прямо в снег.



Как сообщили GOROD48 в управляющей компании «ЛУК», которая обслуживает двор домов 12-14, работы ведет сторонняя организация: так в микрорайоне осваивают «депутатский миллион». Осваивают выделенные из бюджета средства успешно, но бездумно: песок укладывают прямо в снег. Причем, строителей не останавливает то, что песок приходится раскалывать буром. К чему это приведет — покажет весна.



Кроме того, мы пытались связаться с приемной депутата округа Александром Шальневым. Но «телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети».





Фото: "ВКонтакте"

