Общество
сегодня, 10:17
В липецком дворе положили в снег «депутатский миллион»
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Жилой район решили благоустроить зимой.
Занимательные снимки по теме благоустройства придомовых территории в Липецке разместила в социальной сети «Вконтакте» Екатерина Ершова. По словам липчанки, на проезде Строителей (Студенческий городок) качели устанавливают прямо в снег.
Как сообщили GOROD48 в управляющей компании «ЛУК», которая обслуживает двор домов 12-14, работы ведет сторонняя организация: так в микрорайоне осваивают «депутатский миллион». Осваивают выделенные из бюджета средства успешно, но бездумно: песок укладывают прямо в снег. Причем, строителей не останавливает то, что песок приходится раскалывать буром. К чему это приведет — покажет весна.
Кроме того, мы пытались связаться с приемной депутата округа Александром Шальневым. Но «телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети».
Фото: "ВКонтакте"
Как сообщили GOROD48 в управляющей компании «ЛУК», которая обслуживает двор домов 12-14, работы ведет сторонняя организация: так в микрорайоне осваивают «депутатский миллион». Осваивают выделенные из бюджета средства успешно, но бездумно: песок укладывают прямо в снег. Причем, строителей не останавливает то, что песок приходится раскалывать буром. К чему это приведет — покажет весна.
Кроме того, мы пытались связаться с приемной депутата округа Александром Шальневым. Но «телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети».
Фото: "ВКонтакте"
7 1190
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