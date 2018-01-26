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В липецком дворе положили в снег «депутатский миллион»

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#благоустройство
В липецком дворе положили в снег «депутатский миллион»

Жилой район решили благоустроить зимой.

Занимательные снимки по теме благоустройства придомовых территории в Липецке разместила в социальной сети «Вконтакте» Екатерина Ершова. По словам липчанки, на проезде Строителей (Студенческий городок) качели устанавливают прямо в снег.

Как сообщили GOROD48 в управляющей компании «ЛУК», которая обслуживает двор домов 12-14, работы ведет сторонняя организация: так в микрорайоне осваивают «депутатский миллион». Осваивают выделенные из бюджета средства успешно, но бездумно: песок укладывают прямо в снег. Причем, строителей не останавливает то, что песок приходится раскалывать буром. К чему это приведет — покажет весна.

Кроме того, мы пытались связаться с приемной депутата округа Александром Шальневым. Но «телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети».


Фото: "ВКонтакте"
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#благоустройство

Комментарии (7)

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ЖОРА

39 секунд назад
А ШАЛЬНЕВ ЭТО НЕ РОДСТВЕННИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЛИПЕЦКОГО РАЙОННОГО СУДА КТО ЗНАЕТ
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Грудининдъ

10 минут назад
До выборов надо успеть. Еще зеленхоз в сугробы пальмы навтыкает - запомните этот коммент!
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Строитель

25 минут назад
а в чём сложность? Дома и т.п. и зимой тоже строят, к ним же претензий нет?
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Гость с Матырского

29 минут назад
На Матырском, во дворе дома 20, по ул.Энергостроителей тоже ведутся работы по установке детских комплексов в мерзлую землю, качели, где проходит теплотрасса и асфальт укладывали по снегу. Весна покажет, как это все устоит.
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Радио Свобода

51 минуту назад
да с песком фиг с ним, яб детей не пускал в песочницу так как это будет большой лоток для дворовых котиков и песиков ,а так же рассадником блох ,а вот по крепежу ачелий и лестниц надо подходить серьездно так как по весне и лету эти все качели и лесенки могут разшататься и разволиться во время игр детворы ,что чревато неприятными последствиями
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Депутат Шальнев

51 минуту назад
Ну вам не угодишь. Для народа стараешся, а им не нравится. Я не виноват, что зима пришла. Тут в Тайланде круглый год лето. На всё, если что , Звоните на тайландскую симку.
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Гость

58 минут назад
Ну что Вы хотите еще от путинских жополизов?! Выборы на носу, пришел приказ - в срочном порядке запудрить мозги россиянам, каким угодно способом, создать очередную видимость заботы о народе. Иначе "царёк" пролетит...
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