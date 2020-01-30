Сегодня в Липецке: большой концерт, цыганские фантазии и липчане больше не хотят работать по пятницам
Представляем вам культурную афишу последнего рабочего дня недели.
Цыганские фантазии (6+)
Музыка сегодня будет звучать… даже в выставочных залах. В художественном музее «Дом Мастера» в 17:00 состоится концерт ансамбля L's Trio. В его состав входят известные липецкие музыканты: Татьяна Левитина (скрипка), Игорь Левитин (кларнет), Татьяна Золотых (фортепиано). Петь будут солисты Липецкой филармонии Михаил Вербицкий (тенор) и Наталья Плюснина (сопрано).
Татьяна Левитина
Музыканты представят программу «Фантазии на цыганскую тему».
Большой концерт (6+)
А в областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) в 19:00 состоится большой юбилейный концерт Государственного академического Воронежского русского народного хора им. К.И.Массалитинова.
Буратино (6+)
В Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 2) в 13:00 порадуют юного зрителя спектаклем «Приключения Буратино» (6+).
Всем известный сюжет про поиски золотого ключика. «На голове его колпак, но околпачен будет враг». И всё это с зажигательными песнями и весёлыми танцами!
Поэтический спектакль (12+)
Вечером в ЛГАДТ ждут уже взрослых на музыкально-поэтический спектакль «Всё начинается с любви».
Постановка посвящена самому прекрасному чувству, в программе - стихи и песни 1960-70-х годов. В роли чтеца выступает артист театра Евгений Чурилов.
Скульптора (12+)
В Музейно-выставочном центе (ул. Ленина, 7) модно посетить выставку «Пейзаж в скульптуре».
В экспозиции представлены произведения из собрания Государственного Русского музея, частных коллекций и мастерских художников Санкт-Петербурга и Москвы.
Фото vk.com/l.m_vc
Посетителей ждут со среды по воскресенье, время работы с 10:00 до 19:00.
Липчане устали работать пять дней в неделю?
В пятницу мы привыкли работать – весело и с огоньком. Но в SuperJob выяснили, что половина липчан выступают за 4-дневнгую рабочую неделю.
7 из 10 респондентов, работающих по графику пятидневной рабочей недели, заявили, смогут выполнять полный объем своих рабочих задач за 4 дня: «Это возможно при графике более 8 часов в день». Противников подобного графика работы среди горожан — 33%.
При введении 4-дневной рабочей недели 27% респондентов потратят освободившийся день на семью и детей, 24% — на отдых. 16% заявили о желании подработать, т.е. в пятницу они всё равно готовы трудиться, но в других местах за дополнительные деньги.
Жители Липецка против самокатов
60% липчан поддерживают введение ограничений для водителей самокатов и электросамокатов. Женщины выступают за регулирование езды на самокатах значительно чаще мужчин - 67 и 53% соответственно.
Среди законодательных ограничений, которые нужны больше всего, респонденты называли установление предельной скорости движения, возрастной ценз 18+ и введение обязательного обучения вождению самокатов с выдачей соответствующего удостоверения.
Дорогие липчане! Пока у нас ещё пятидневка, сегодня нужно чуть-чуть потерпеть. Скрасить последний рабочий день недели помогут новости на GOROD48. Время от времени в паузах на службе делайте перерывы и интересуйтесь происходящим вокруг, без этого сейчас никуда. Ждём вас на наших электронных страницах снова и снова.
Комментарии (3)