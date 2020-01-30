Сегодня в Липецке: большой концерт, цыганские фантазии и липчане больше не хотят работать по пятницам

Представляем вам культурную афишу последнего рабочего дня недели.

Похолодало





После температурных рекордов погода словно решила вновь испытать липчан на прочность. Тем, кто уже спрятал тёплые куртки в шкаф, придётся вновь их доставать, сегодня обещают всего лишь 7-9 градусов тепла. Хорошо хоть дожди прекратятся.















Отключение воды





С 10:00 и до конца ремонтных работ перекроют холодную воду на улице Московской, 6а, 6а к3, 6а к6, 6г; а также в частном секторе на улице Муравьёва.















Отключение электричества





С 8:00 до 18:00 из-за замены приборов учёта оставят без электроэнергии на срок до 3-х часов улицу Фабричную и садоводчество «Дачный-4», а с 9:00 до 17:00 – улицы Боровую, Добровскую, Железногорскую, З.Космодемьянской, Нектарную, Патриотическую, садоводчество «Дачный-2».















Пробки





В пятницу заторы в городе порой достигают такого масштаба, что хоть из дома не выезжай. Советуем автомобилистам пользоваться «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями – как нить Ариадны, они могут указать, где в данный момент машин меньше и помочь проскочить проблемные участки.





С 9:00 до 17:00 в связи с ремонтными работами останутся без света улицы 78 квадрат, Академика В.М. Бехтерева, Гвардейская, Декабристов, Московская; проезды Поперечный, Товарный и Универсальный.

Цыганские фантазии (6+)

Музыка сегодня будет звучать… даже в выставочных залах. В художественном музее «Дом Мастера» в 17:00 состоится концерт ансамбля L's Trio. В его состав входят известные липецкие музыканты: Татьяна Левитина (скрипка), Игорь Левитин (кларнет), Татьяна Золотых (фортепиано). Петь будут солисты Липецкой филармонии Михаил Вербицкий (тенор) и Наталья Плюснина (сопрано).



Татьяна Левитина



Музыканты представят программу «Фантазии на цыганскую тему».

Большой концерт (6+)

А в областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) в 19:00 состоится большой юбилейный концерт Государственного академического Воронежского русского народного хора им. К.И.Массалитинова.







Буратино (6+)

В Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 2) в 13:00 порадуют юного зрителя спектаклем «Приключения Буратино» (6+).







Всем известный сюжет про поиски золотого ключика. «На голове его колпак, но околпачен будет враг». И всё это с зажигательными песнями и весёлыми танцами!

Поэтический спектакль (12+)

Вечером в ЛГАДТ ждут уже взрослых на музыкально-поэтический спектакль «Всё начинается с любви».





Постановка посвящена самому прекрасному чувству, в программе - стихи и песни 1960-70-х годов. В роли чтеца выступает артист театра Евгений Чурилов.

Скульптора (12+)

В Музейно-выставочном центе (ул. Ленина, 7) модно посетить выставку «Пейзаж в скульптуре».

В экспозиции представлены произведения из собрания Государственного Русского музея, частных коллекций и мастерских художников Санкт-Петербурга и Москвы.





Фото vk.com/l.m_vc

Посетителей ждут со среды по воскресенье, время работы с 10:00 до 19:00.

Липчане устали работать пять дней в неделю?

В пятницу мы привыкли работать – весело и с огоньком. Но в SuperJob выяснили, что половина липчан выступают за 4-дневнгую рабочую неделю.

7 из 10 респондентов, работающих по графику пятидневной рабочей недели, заявили, смогут выполнять полный объем своих рабочих задач за 4 дня: «Это возможно при графике более 8 часов в день». Противников подобного графика работы среди горожан — 33%.





При введении 4-дневной рабочей недели 27% респондентов потратят освободившийся день на семью и детей, 24% — на отдых. 16% заявили о желании подработать, т.е. в пятницу они всё равно готовы трудиться, но в других местах за дополнительные деньги.

Жители Липецка против самокатов

60% липчан поддерживают введение ограничений для водителей самокатов и электросамокатов. Женщины выступают за регулирование езды на самокатах значительно чаще мужчин - 67 и 53% соответственно.



Среди законодательных ограничений, которые нужны больше всего, респонденты называли установление предельной скорости движения, возрастной ценз 18+ и введение обязательного обучения вождению самокатов с выдачей соответствующего удостоверения.







Дорогие липчане! Пока у нас ещё пятидневка, сегодня нужно чуть-чуть потерпеть. Скрасить последний рабочий день недели помогут новости на GOROD48. Время от времени в паузах на службе делайте перерывы и интересуйтесь происходящим вокруг, без этого сейчас никуда. Ждём вас на наших электронных страницах снова и снова.