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сегодня, 18:57

В Липецке задержан попрошайка-африканец

24 2804
5
В Липецке задержан попрошайка-африканец

Африканец жил в гостинице, при нем была крупная сумма денег, дорогой телефон и он передвигался на не дешевом автомобиле.

Как сообщает УМВД Липецкой области, в районе гостиницы Липецка сотрудниками патрульно-постовой службы полиции за нарушение миграционного законодательства задержан 25-летний гражданин одного из Африканских государств, являющийся студеном высшего учебного заведения г. Воронежа. О "голодающем" студенте из Африки, просящего милость на улице Советской, GOROD48 писал в декабре.

Установлено, что задержанный занимался попрошайничеством, просил у прохожих дать ему на еду минимум 50 рублей. При досмотре у иностранца обнаружено 70 тысяч рублей, телефон стоимостью около 40 тысяч рублей и документы на дорогостоящий иностранный автомобиль.

В отношении африканца составлен административный протокол за нарушение иностранным гражданином режима пребывания (проживания) в Российской Федерации (ч.1 ст. 18.8 КоАП РФ), он привлечён к административной ответственности в виде штрафа. В случае повторного нарушения его ждёт депортация на родину.
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Комментарии (24)

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7777

8 минут назад
Я сегодня с ним в одном автобусе ехала.
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Артур

11 минут назад
Артурчик я больной ждал конкурента
ответить

Не понятно

15 минут назад
За что его задержали?
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Экзотика

18 минут назад
Ну, конечно, 70 тыс. дерева это супер. Если бы его любили богатые дяденьки.Он бы давно был богатой голубой луной с изюминкой.
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Алёша

36 минут назад
Максимка блин.
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канибал лектор

сегодня, 21:56
ВНИМАНИЕ, а как же чунга чанга будит ездить-у него африканский
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данил

сегодня, 21:50
не трогайте чунга чангу
ответить

ВНИМАНИЕ

сегодня, 21:49
------------------------ НОВЫЕ КАРТЫ ДЛЯ ПРОЕЗДА ПРОДАЮТ ТОЛЬКО ПО ПАСПОРТУ !!!! -------------------------
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1

сегодня, 21:48
да все знают что он сутенер крышует своих землячек
ответить

Дура набитая

сегодня, 21:01
Не ну чо вы пристали к рубероиду - может он кастинги Вудмана приехал проводить черным шлангом. А чо, я бы пошла интересно же
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