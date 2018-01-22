В Липецке задержан попрошайка-африканец

Африканец жил в гостинице, при нем была крупная сумма денег, дорогой телефон и он передвигался на не дешевом автомобиле.





Установлено, что задержанный занимался попрошайничеством, просил у прохожих дать ему на еду минимум 50 рублей. При досмотре у иностранца обнаружено 70 тысяч рублей, телефон стоимостью около 40 тысяч рублей и документы на дорогостоящий иностранный автомобиль.



В отношении африканца составлен административный протокол за нарушение иностранным гражданином режима пребывания (проживания) в Российской Федерации (ч.1 ст. 18.8 КоАП РФ), он привлечён к административной ответственности в виде штрафа. В случае повторного нарушения его ждёт депортация на родину. Как сообщает УМВД Липецкой области, в районе гостиницы Липецка сотрудниками патрульно-постовой службы полиции за нарушение миграционного законодательства задержан 25-летний гражданин одного из Африканских государств, являющийся студеном высшего учебного заведения г. Воронежа. О "голодающем" студенте из Африки, просящего милость на улице Советской, GOROD48 писал в декабре.Установлено, что задержанный занимался попрошайничеством, просил у прохожих дать ему на еду минимум 50 рублей. При досмотре у иностранца обнаружено 70 тысяч рублей, телефон стоимостью около 40 тысяч рублей и документы на дорогостоящий иностранный автомобиль.В отношении африканца составлен административный протокол за нарушение иностранным гражданином режима пребывания (проживания) в Российской Федерации (ч.1 ст. 18.8 КоАП РФ), он привлечён к административной ответственности в виде штрафа. В случае повторного нарушения его ждёт депортация на родину.