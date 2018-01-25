Общество
сегодня, 15:53
«Не понимаю, как лопухнулась! Меня за всю жизнь ни разу никто не обманул»
В GOROD48 обратилась еще одна клиентка «Территории здоровья».
Загрузка плеера
22 января GOROD48 опубликовал статью «Липчанка зашла в Центр красоты на бесплатную консультацию и вышла с долгом в 80 000 рублей», в которой рассказал о ситуации, в которой оказалась 56-летняя Лариса Болдырева. По ее словам, в косметологической клинике «Территория здоровья» на первом же посещении ей диагностировали рак кожи, ожирение внутренних органов (при весе в 70 килограммов), после чего она подписала кабальный, по ее мнению, договор на оказание медицинских услуг.
Когда пенсионерка взглянула на калькуляцию, у нее потемнело в глазах: медработники насчитали ей 285 тысяч рублей! Видя, очевидно, колебание потенциальной клиентки, ей сделали скидку «как бывшему медработнику», округлив счет до 80 тысяч рублей. А вот расторгнуть договор в согласии со ст. 32 Закона РФ «О защите прав потребителей», в которой сказано, что потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ или оказании услуг в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору, она не смогла. Так что иной перспективы отвязаться от косметологов кроме как через суд у липчанки, по ее словам, нет.
В свою очередь, руководители «Территории здоровья», куда мы обратились за комментариями, сообщили нам, что работают с клиентами в рамках свободных договорных отношений, не скрывая использования таких маркетинговых ходов как телефонный обзвон и оплату медицинских и косметологических процедур в рассрочку. Но если клиент желает расторгнуть договор, ему идут навстречу, требуя лишь оплатить оказанные услуги.
Однако количество просмотров данной публикации и оставленных к ней комментариев свидетельствуют о том, что маркетинговые ходы частной клиники вызывают вопросы и у других ее посетительниц.
- Я прочитала вашу статью и хочу рассказать вам, как обошлись в этой клинике со мной, - с этих слов начала свой рассказ 60-летняя Галина Червякова, которой в «Территории здоровья» в июле прошлого года насчитали услуг на 137 тысяч рублей. Будучи человеком не бедным, она с калькуляцией согласилась, но сейчас готова идти, по ее словам, до конца в своем желании забрать у косметологов деньги за не оказанные ей процедуры.
Дмитрий Салимов, по ее словам, предложил ей внимательно прочитать договор. А потом пояснил, что ее 137 тысяч рублей автоматически при расторжении договора превращаются в 270 тысяч. Мол, полученная скидка при досрочном расторжении договора не учитывается.
- В клинику на процедуры я ходила месяц летом и и в декабре. И меня обязывают заплатить 137 тысяч рублей? Как так? По договору, мне должны были оказывать услуги 18 месяцев, а выплату 137 тысяч рублей, взятых в кредит, заключенный ООО «17 правил» («Территория здоровья» - это всего лишь вывеска) с банком, растянули на два года. Сколько стоят конкретные процедуры, я не знаю. Даже менеджер не смогла мне пояснить, что такое «жемчужное сияние», которым меня одарили! А как вам якобы тест на мой ДНК, который оказался по факту распечаткой из интернета с приколотой к ней таблицей килокалорий, содержащихся в фасоли, яблоках и иных продуктах, оцененных в 20 тысяч рублей?! А потом мне предложили на сумму не оказанных услуг сделать уколы ботокса. Но я к своему лицу никогда никому не позволяла прикасаться.
Галина Червякова, по ее словам, хотела сделать себе подарок к 60-летию. Пройти курс массажа, позаниматься с диетологом. Но диетолога ей не предоставили, массажист и косметолог уволились. Более того, работница «Территории здоровья», по словам Червяковой, посоветовала ей бежать из этого центра как можно скорее.
- Не понимаю, как я лопухнулась! Меня за всю жизнь ни разу никто не обманул. Поэтому я решилась идти до конца. Пойду в суд! Да, буду приезжать в Липецк. Да, потрачу нервы и время. Я ни разу не была в суде, клянусь, но это дело так не оставлю! - говорит Галина Червякова.
С 60-летней женщиной мы разговариваем в кабинете руководителя консультационного центра по защите прав потребителей управления Роспотребнадзора по Липецкой области Нелли Резниченко. Галина Червякова пришла туда на консультацию с еще одной недовольной работой «Территории здоровья» клиенткой.
- В данной ситуации только суд решит, кто прав в этой истории, - говорит Нелли Резниченко. - Если суд, куда обратятся истицы, сочтет необходимым получить заключение Роспотребнадзора, мы подготовим соответствующий документ.
Кстати, к иск героини нашей публикации Ларисы Болдыревой, возможно, присоединится как Галина Червякова, так и другие клиентки косметологической клиники.
Игорь Луговой
P.S. Между тем в других профессиональных клиниках красоты на 137 тысяч рублей можно сделать из любой липчанки Памелу Андерсон или Анжелину Джоли. Первый вариант обойдется от 60 до 100 тысяч рублей, второй - около 120 тысяч рублей.
Когда пенсионерка взглянула на калькуляцию, у нее потемнело в глазах: медработники насчитали ей 285 тысяч рублей! Видя, очевидно, колебание потенциальной клиентки, ей сделали скидку «как бывшему медработнику», округлив счет до 80 тысяч рублей. А вот расторгнуть договор в согласии со ст. 32 Закона РФ «О защите прав потребителей», в которой сказано, что потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ или оказании услуг в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору, она не смогла. Так что иной перспективы отвязаться от косметологов кроме как через суд у липчанки, по ее словам, нет.
В свою очередь, руководители «Территории здоровья», куда мы обратились за комментариями, сообщили нам, что работают с клиентами в рамках свободных договорных отношений, не скрывая использования таких маркетинговых ходов как телефонный обзвон и оплату медицинских и косметологических процедур в рассрочку. Но если клиент желает расторгнуть договор, ему идут навстречу, требуя лишь оплатить оказанные услуги.
Однако количество просмотров данной публикации и оставленных к ней комментариев свидетельствуют о том, что маркетинговые ходы частной клиники вызывают вопросы и у других ее посетительниц.
- Я прочитала вашу статью и хочу рассказать вам, как обошлись в этой клинике со мной, - с этих слов начала свой рассказ 60-летняя Галина Червякова, которой в «Территории здоровья» в июле прошлого года насчитали услуг на 137 тысяч рублей. Будучи человеком не бедным, она с калькуляцией согласилась, но сейчас готова идти, по ее словам, до конца в своем желании забрать у косметологов деньги за не оказанные ей процедуры.
на фото: этот баннер встречает липецких пенсионерок на входе в косметологическую клинику.- Так как мы с мужем переезжаем из Липецка в Кисловодск, я пришла в минувший понедельник в «Территорию здоровья», чтобы расторгнуть договор. Менеджер организации дала мне какие-то листочки с указанием будто пройденных мной процедур, а когда я спросила, что это, пожала плечами. В кабинет она вернулась вместе с директором клиники Дмитрием Салимовым. Он нагрубил мне при муже и заявил, что отказывает мне в расторжении договора, - рассказывает липчанка.
Дмитрий Салимов, по ее словам, предложил ей внимательно прочитать договор. А потом пояснил, что ее 137 тысяч рублей автоматически при расторжении договора превращаются в 270 тысяч. Мол, полученная скидка при досрочном расторжении договора не учитывается.
- В клинику на процедуры я ходила месяц летом и и в декабре. И меня обязывают заплатить 137 тысяч рублей? Как так? По договору, мне должны были оказывать услуги 18 месяцев, а выплату 137 тысяч рублей, взятых в кредит, заключенный ООО «17 правил» («Территория здоровья» - это всего лишь вывеска) с банком, растянули на два года. Сколько стоят конкретные процедуры, я не знаю. Даже менеджер не смогла мне пояснить, что такое «жемчужное сияние», которым меня одарили! А как вам якобы тест на мой ДНК, который оказался по факту распечаткой из интернета с приколотой к ней таблицей килокалорий, содержащихся в фасоли, яблоках и иных продуктах, оцененных в 20 тысяч рублей?! А потом мне предложили на сумму не оказанных услуг сделать уколы ботокса. Но я к своему лицу никогда никому не позволяла прикасаться.
на фото: такой лист назначений выдали Галине Червяковой.
Галина Червякова, по ее словам, хотела сделать себе подарок к 60-летию. Пройти курс массажа, позаниматься с диетологом. Но диетолога ей не предоставили, массажист и косметолог уволились. Более того, работница «Территории здоровья», по словам Червяковой, посоветовала ей бежать из этого центра как можно скорее.
- Не понимаю, как я лопухнулась! Меня за всю жизнь ни разу никто не обманул. Поэтому я решилась идти до конца. Пойду в суд! Да, буду приезжать в Липецк. Да, потрачу нервы и время. Я ни разу не была в суде, клянусь, но это дело так не оставлю! - говорит Галина Червякова.
С 60-летней женщиной мы разговариваем в кабинете руководителя консультационного центра по защите прав потребителей управления Роспотребнадзора по Липецкой области Нелли Резниченко. Галина Червякова пришла туда на консультацию с еще одной недовольной работой «Территории здоровья» клиенткой.
- В данной ситуации только суд решит, кто прав в этой истории, - говорит Нелли Резниченко. - Если суд, куда обратятся истицы, сочтет необходимым получить заключение Роспотребнадзора, мы подготовим соответствующий документ.
Кстати, к иск героини нашей публикации Ларисы Болдыревой, возможно, присоединится как Галина Червякова, так и другие клиентки косметологической клиники.
Игорь Луговой
P.S. Между тем в других профессиональных клиниках красоты на 137 тысяч рублей можно сделать из любой липчанки Памелу Андерсон или Анжелину Джоли. Первый вариант обойдется от 60 до 100 тысяч рублей, второй - около 120 тысяч рублей.
Анатолий Лихачёв
Анатолий Лихачёв
Максим
Татьяна
ЛОЛ
Максим
Кацман - Глухареву
Глухарёв
имейте в виду
Лариса Болдырева и Галина Червякова