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«Не понимаю, как лопухнулась! Меня за всю жизнь ни разу никто не обманул»

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#кредит
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«Не понимаю, как лопухнулась! Меня за всю жизнь ни разу никто не обманул»

В GOROD48 обратилась еще одна клиентка «Территории здоровья».

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22 января GOROD48 опубликовал статью «Липчанка зашла в Центр красоты на бесплатную консультацию и вышла с долгом в 80 000 рублей», в которой рассказал о ситуации, в которой оказалась 56-летняя Лариса Болдырева. По ее словам, в косметологической клинике «Территория здоровья» на первом же посещении ей диагностировали рак кожи, ожирение внутренних органов (при весе в 70 килограммов), после чего она подписала кабальный, по ее мнению, договор на оказание медицинских услуг.

Когда пенсионерка взглянула на калькуляцию, у нее потемнело в глазах: медработники насчитали ей 285 тысяч рублей! Видя, очевидно, колебание потенциальной клиентки, ей сделали скидку «как бывшему медработнику», округлив счет до 80 тысяч рублей. А вот расторгнуть договор в согласии со ст. 32 Закона РФ «О защите прав потребителей», в которой сказано, что потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ или оказании услуг в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору, она не смогла. Так что иной перспективы отвязаться от косметологов кроме как через суд у липчанки, по ее словам, нет.

В свою очередь, руководители «Территории здоровья», куда мы обратились за комментариями, сообщили нам, что работают с клиентами в рамках свободных договорных отношений, не скрывая использования таких маркетинговых ходов как телефонный обзвон и оплату медицинских и косметологических процедур в рассрочку. Но если клиент желает расторгнуть договор, ему идут навстречу, требуя лишь оплатить оказанные услуги.

Однако количество просмотров данной публикации и оставленных к ней комментариев свидетельствуют о том, что маркетинговые ходы частной клиники вызывают вопросы и у других ее посетительниц.

- Я прочитала вашу статью и хочу рассказать вам, как обошлись в этой клинике со мной, - с этих слов начала свой рассказ 60-летняя Галина Червякова, которой в «Территории здоровья» в июле прошлого года насчитали услуг на 137 тысяч рублей. Будучи человеком не бедным, она с калькуляцией согласилась, но сейчас готова идти, по ее словам, до конца в своем желании забрать у косметологов деньги за не оказанные ей процедуры.

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на фото: этот баннер встречает липецких пенсионерок на входе в косметологическую клинику.
- Так как мы с мужем переезжаем из Липецка в Кисловодск, я пришла в минувший понедельник в «Территорию здоровья», чтобы расторгнуть договор. Менеджер организации дала мне какие-то листочки с указанием будто пройденных мной процедур, а когда я спросила, что это, пожала плечами. В кабинет она вернулась вместе с директором клиники Дмитрием Салимовым. Он нагрубил мне при муже и заявил, что отказывает мне в расторжении договора, - рассказывает липчанка.

Дмитрий Салимов, по ее словам, предложил ей внимательно прочитать договор. А потом пояснил, что ее 137 тысяч рублей автоматически при расторжении договора превращаются в 270 тысяч. Мол, полученная скидка при досрочном расторжении договора не учитывается.

- В клинику на процедуры я ходила месяц летом и и в декабре. И меня обязывают заплатить 137 тысяч рублей? Как так? По договору, мне должны были оказывать услуги 18 месяцев, а выплату 137 тысяч рублей, взятых в кредит, заключенный ООО «17 правил» («Территория здоровья» - это всего лишь вывеска) с банком, растянули на два года. Сколько стоят конкретные процедуры, я не знаю. Даже менеджер не смогла мне пояснить, что такое «жемчужное сияние», которым меня одарили! А как вам якобы тест на мой ДНК, который оказался по факту распечаткой из интернета с приколотой к ней таблицей килокалорий, содержащихся в фасоли, яблоках и иных продуктах, оцененных в 20 тысяч рублей?! А потом мне предложили на сумму не оказанных услуг сделать уколы ботокса. Но я к своему лицу никогда никому не позволяла прикасаться.  

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на фото: такой лист назначений выдали Галине Червяковой.

Галина Червякова, по ее словам, хотела сделать себе подарок к 60-летию. Пройти курс массажа, позаниматься с диетологом. Но диетолога ей не предоставили, массажист и косметолог уволились. Более того, работница «Территории здоровья», по словам Червяковой, посоветовала ей бежать из этого центра как можно скорее.

- Не понимаю, как я лопухнулась! Меня за всю жизнь ни разу никто не обманул. Поэтому я решилась идти до конца. Пойду в суд! Да, буду приезжать в Липецк. Да, потрачу нервы и время. Я ни разу не была в суде, клянусь, но это дело так не оставлю! - говорит Галина Червякова.

С 60-летней женщиной мы разговариваем в кабинете руководителя консультационного центра по защите прав потребителей управления Роспотребнадзора по Липецкой области Нелли Резниченко. Галина Червякова пришла туда на консультацию с еще одной недовольной работой «Территории здоровья» клиенткой.

- В данной ситуации только суд решит, кто прав в этой истории, - говорит Нелли Резниченко. - Если суд, куда обратятся истицы, сочтет необходимым получить заключение Роспотребнадзора, мы подготовим соответствующий документ.

Кстати, к иск героини нашей публикации Ларисы Болдыревой, возможно, присоединится как Галина Червякова, так и другие клиентки косметологической клиники. 

Игорь Луговой

P.S. Между тем в других профессиональных клиниках красоты на 137 тысяч рублей можно сделать из любой липчанки Памелу Андерсон или Анжелину Джоли. Первый вариант обойдется от 60 до 100 тысяч рублей, второй - около 120 тысяч рублей.    
45 8911
#кредит
7

Комментарии (45)

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34 минуты назад
Года два назад мне на сотовый стали поступать с завидной регулярностью звонки от какого-то салона красоты с приглашением посетить их и бесплатно пройти (по какой-то акции) процедуры. Звонки были и утром и днем и вечером. Очень навязчиво себя вели. На вопрос: "Откуда мой телефон в их базе?" - отвечали,что "Ваша подруга дала" и пр. чушь. Идти я туда не собиралась,но от звонков невозможно было отвязаться. Тогда я предупредила этих "милых" девушек ,что обращусь в полицию -"ноль" реакции. Ну что...пошла. Написала заявление участковому, выложила все распечатки звонков, Он конечно без особого энтузиазма принял его, но результат налицо - ни одного звонка с навязчивыми предложениями и что-то мои "подруги перестали меня сразу всюду рекомендовать". Не ведитесь,не ходите, тоже боритесь с ними - все эти акции,бесплатные процедуры и пр. - развод на большие деньги.
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34 минуты назад
Очередной грубый развод!
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Кацман - Глухареву

43 минуты назад
Ты скорее, малолетний ушлепок, туда уберешься, а женщина еще вполне ничего себе
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Глухарёв

49 минут назад
Старая ведьма,пора о душе подумать,какая красота в 60 ле т то,надо о внуках думать
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имейте в виду

сегодня, 22:19
от кремля да самых до окраин сидят лохотронщики
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Лариса Болдырева и Галина Червякова

сегодня, 21:58
Спасибо Вам з поддержку и добрые слова! «Территория здоровья» - это не центр красоты,а секта какаято из которой даже персонал боится уйти
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