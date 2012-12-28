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59 минут назад

Кабина грузовика смялась после столкновения на трассе «Дон»

4 апреля на дорогах области зарегистрированы 24 аварии, в двух из них пострадали люди.

Серьезная авария случилась вчера днем на трассе «Дон» в Становлянском районе: грузовик «Фотон» врезался в стоящий «МАН».С места столкновения доставлен в больницу 52-летний водитель «Фотона».

В Липецке на улице Студеновской столнулись две «Лады Ларгус» —42-летнего водителя и 39-летней женщины. В результате два пассажира одного из автомобилей — девочки 10-ти и 7 лет получили травмы, и после оказания помощи были отпущены.

«4 апреля на дорогах области автоинспекторы выявили 4278 нарушений правил дорожного движения.  За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены восемь водителей, за неиспользование ремней безопасности — 81.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 3965 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки», — сообщили в УГИБДД по Липецкой области.

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