Общество
16 минут назад
«Я бы с удовольствием работал на этой модели»
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В жестких погодных условиях в Липецке начались испытания электробуса.
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Сегодня на автобусный маршрут №2 в Липецке вышел электробус. Тот самый, который уже возил липчан в октябре. Тогда же в департаменте транспорта мэрии заявили, что желают обкатать новинку в морозы. И погода, как оказалось, поспособствовала эксперименту.
- Этот электробус еще не испытывали при температуре ниже пяти градусов мороза. Но сегодня утром в Липецке было минус 22 градуса ниже нуля. В 5.55 мы выехали на маршрут и уже совершили два полных круга по городу. Проехали свыше 70 километров и выяснилось, что даже с учетом двух дополнительных печек заряд батареи еще не израсходован и на половину, - говорит GOROD48 инженер-диагност ООО «Волгабас» Антон Готис.
Инженер-диагност ездит на заднем сидении электробуса. Он вооружен ноутбуком, в который заведены все данные машины на электротяге. А за рулем этой диковинки сидит водитель Виктор Высоцких. Тот, который управлял этой же машиной на осенних тестах.
- Думал, долго буду привыкать к новой машине, но уже через километр подумал, что будто с нее не слезал, - говорит водитель с 23-летним стажем управления троллейбусами.
Виктору Высоцких все в электробусе по душе. Даже к скрипу пластика в кабине от относится снисходительно. Водитель-профессионал считает, что лучшей машины он еще не водил.
- Я бы с удовольствием работал бы на такой машине. С огромным удовольствием! - говорит водитель.
По мнению Виктора Высоцких, в этой машине все продумано до мелочей. Если в татарском электробусе, «КамАЗе», который также тестировали в Липецке, водитель обогревался мини-печкой на дизтопливе, и тепло из кабины быстро выдувало, то здесь обогрев идет от системы климат-контроля, которую питает та же аккумуляторная батарея, от которой запитан и двигатель. От подзарядки до подзарядки (сам процесс занимает полчаса во время технологического перерыва) проходит 5 часов. Осенью электробус смог проехать без подзарядки 217 км - 10 рейсов туда-обратно по маршруту №7т. Зимой, как уже убедился водитель, машина сможет ездить с подзарядкой в обеденный перерыв до конца рабочего дня.
- Машина уверенно берет подъемы. А на маршруте их четыре - на улице Баумана, у педуниверситета, на Саперном спуске и на улице Советской, - говорит водитель.
В салоне электробуса - 10 градусов выше нуля. Перепад с температурой за бортом - 27 градусов. Больше нельзя по стандартам.
Пассажирам новая техника нравится. Но все они, как один, считают, что едут в автобусе. Когда узнают, что это, по сути. Троллейбус, но без «рогов»-токоприемников, сильно удивляются.
Итак, Липецк - первый город в России, где электробус испытывается в реальном режиме, т. е. с пассажирами. Он почти весь собран из отечественных комплектующих. Из импорта в нем только немецкие задний мост и внешняя передняя светодиодная светотехника, а также китайский кондиционер, который, очевидно, скопирован с немецкого. Сердце электробуса - новосибирские аккумуляторы. Производитель дает им 5 тысяч циклов зарядки-разрядки. То есть они могут проработать 10 лет. После чего стоить списать в утиль не только их, но и саму машину. Впрочем, по словам инженера-диагноста «Волгабаса» Антона Готиса, на заводе уже в серийную технику будут ставить другие, более мощные аккумуляторы, которые увеличат пробег от зарядки до зарядки с нынешних 200 до 300 километров.
По словам представителя завода-изготовителя, этот электробус - не концепт, а рабочая лошадка.
- Все в нем сделано для экономии электроэнергии, для большего запаса хода. В нем нет ни одного электрообогревателя - ни в салоне, ни в кабине водителя. Кондиционер питается от высоковольтных батарей без преобразования энергии. Машина не требует обслуживания - из технических жидкостей в ней только масло в заднем мосту, - перечисляет достоинства этого электробуса специалист.
Впрочем, один недостаток у машины все же есть - ООО «Волгабас» произвел всего два электробуса. А в мэрии уже заявили, что при успешном зимнем испытании к середине этого года Липецк получит пять таких машин, а к концу года - еще пять.
- Это не проблема. Наш новый завод во Владимире рассчитан на выпуск до 1500 электробусов и автобусов на дизельном топливе в год. Так что будет заказ - будут и машины.
- Этот электробус еще не испытывали при температуре ниже пяти градусов мороза. Но сегодня утром в Липецке было минус 22 градуса ниже нуля. В 5.55 мы выехали на маршрут и уже совершили два полных круга по городу. Проехали свыше 70 километров и выяснилось, что даже с учетом двух дополнительных печек заряд батареи еще не израсходован и на половину, - говорит GOROD48 инженер-диагност ООО «Волгабас» Антон Готис.
Инженер-диагност ездит на заднем сидении электробуса. Он вооружен ноутбуком, в который заведены все данные машины на электротяге. А за рулем этой диковинки сидит водитель Виктор Высоцких. Тот, который управлял этой же машиной на осенних тестах.
- Думал, долго буду привыкать к новой машине, но уже через километр подумал, что будто с нее не слезал, - говорит водитель с 23-летним стажем управления троллейбусами.
Виктору Высоцких все в электробусе по душе. Даже к скрипу пластика в кабине от относится снисходительно. Водитель-профессионал считает, что лучшей машины он еще не водил.
- Я бы с удовольствием работал бы на такой машине. С огромным удовольствием! - говорит водитель.
По мнению Виктора Высоцких, в этой машине все продумано до мелочей. Если в татарском электробусе, «КамАЗе», который также тестировали в Липецке, водитель обогревался мини-печкой на дизтопливе, и тепло из кабины быстро выдувало, то здесь обогрев идет от системы климат-контроля, которую питает та же аккумуляторная батарея, от которой запитан и двигатель. От подзарядки до подзарядки (сам процесс занимает полчаса во время технологического перерыва) проходит 5 часов. Осенью электробус смог проехать без подзарядки 217 км - 10 рейсов туда-обратно по маршруту №7т. Зимой, как уже убедился водитель, машина сможет ездить с подзарядкой в обеденный перерыв до конца рабочего дня.
- Машина уверенно берет подъемы. А на маршруте их четыре - на улице Баумана, у педуниверситета, на Саперном спуске и на улице Советской, - говорит водитель.
В салоне электробуса - 10 градусов выше нуля. Перепад с температурой за бортом - 27 градусов. Больше нельзя по стандартам.
Пассажирам новая техника нравится. Но все они, как один, считают, что едут в автобусе. Когда узнают, что это, по сути. Троллейбус, но без «рогов»-токоприемников, сильно удивляются.
Итак, Липецк - первый город в России, где электробус испытывается в реальном режиме, т. е. с пассажирами. Он почти весь собран из отечественных комплектующих. Из импорта в нем только немецкие задний мост и внешняя передняя светодиодная светотехника, а также китайский кондиционер, который, очевидно, скопирован с немецкого. Сердце электробуса - новосибирские аккумуляторы. Производитель дает им 5 тысяч циклов зарядки-разрядки. То есть они могут проработать 10 лет. После чего стоить списать в утиль не только их, но и саму машину. Впрочем, по словам инженера-диагноста «Волгабаса» Антона Готиса, на заводе уже в серийную технику будут ставить другие, более мощные аккумуляторы, которые увеличат пробег от зарядки до зарядки с нынешних 200 до 300 километров.
По словам представителя завода-изготовителя, этот электробус - не концепт, а рабочая лошадка.
- Все в нем сделано для экономии электроэнергии, для большего запаса хода. В нем нет ни одного электрообогревателя - ни в салоне, ни в кабине водителя. Кондиционер питается от высоковольтных батарей без преобразования энергии. Машина не требует обслуживания - из технических жидкостей в ней только масло в заднем мосту, - перечисляет достоинства этого электробуса специалист.
Впрочем, один недостаток у машины все же есть - ООО «Волгабас» произвел всего два электробуса. А в мэрии уже заявили, что при успешном зимнем испытании к середине этого года Липецк получит пять таких машин, а к концу года - еще пять.
- Это не проблема. Наш новый завод во Владимире рассчитан на выпуск до 1500 электробусов и автобусов на дизельном топливе в год. Так что будет заказ - будут и машины.
1 310
Липчанка