Никто к нам на ЧМ не приедет: был Сенегал, да весь вышел

Последняя надежда принять у себя участника чемпионата мира ускользнула от нас.

Если кто-нибудь еще лелеял надежду на то, что Липецк выберет своей тренировочной базой одна из сборных-участниц чемпионата мира по футболу-2018, то теперь пора насовсем снимать «розовые очки».

Мы уже писали, что в январе у липецкого стадиона «Металлург» оставался последний шанс – сборная Сенегала, а все остальные участники турнира уже выбрали комфортные места для проживания и тренировок в других местах.

Но, похоже, и сенегальцы в Липецк «ни ногой». С вероятностью 90 процентов можно сказать, что Сенегал раскинет свой лагерь в Калуге. Вчера губернатор Калужской области Анатолий Артамонов официально заявил, что «в регион приедет одна из сборных, участвующих в чемпионате мира». Поскольку других не определившихся команд, кроме Сенегала, больше нет, то заявление главы региона, расставляет все точки над «ё».

Отметим, что еще неделю назад в СМИ была растиражирована информация, что Сенегал едет в Калугу, но потом последовало опровержение от местных властей, которые заявили, что «официальную информацию может предоставлять только FIFA» и сообщили, что «все будет объявлено 15 февраля». Эти слова, впрочем, почти все воспринимают, как типичный российский «политес» - Сенегал едет в Калугу, и сомнений ноль. В конце концов, значит есть что объявлять 15 февраля.

Формально в «свободной» остается и сборная Исландии, но на четко определила свой приоритет – город на черноморском побережье.

Отметим, что в Калуге построили даже две базы к чемпионату мира – на Грабцевском и Тульском шоссе. Любопытно, что их успели построить за год, затратив 364 миллиона рублей. В будущем одну из баз будет использовать соперник «Металлурга» по зоне «Центр» футбольный клуб «Калуга», вторую отдадут для подготовки юных спортсменов.

Липецк же не выбрал никто. Вчера мэр города Сергей Иванов посетил с проверкой стадион «Металлург» и остался доволен ходом работ. Собственно, спешить нам уже некуда. Одной из главных причин, почему в Липецк не приедет ни одна сборная, стало как раз то, что конца и края работам пока не видно. Напомним, что основная часть реконструкции стадиона «Металлург» должна была завершиться в конце 2017 года, а затем 5 месяцев рабочие должны были устранять недоделки. Сейчас же на стадионе не готово ничего – ни фасад, ни внутренние помещения с раздевалками, ни футбольное поле.

Есть сомнение, что и «Металлург» будущим летом начнет следующий сезон 2018/19 на главной арене области, а не на запасном стадионе «Сокол».

Где будут тренироваться сборные во время чемпионата мира-2018:

Группа A

Сборная России – Московская область, Новогорск. УТЦ «Новогорск».

Сборная Уругвая – Нижегородская область, Борский. Спорткомплекс «Борский».

Сборная Египта – Грозный. «Hotel Grozny City».

Сборная Саудовской Аравии – Грозный или Азов.

Группа B

Сборная Португалии – Московская область, Кратово. УТЦ «Сатурн».

Сборная Испании –Краснодарский край (варианты – Краснодар, Сочи, Анапа, Геленджик)

Сборная Ирана – Московская область, Баковка. База ФК «Локомотив».

Сборная Марокко – Воронеж.

Группа C

Сборная Франции – Московская область, Истра. Hilton Garden Inn New Riga.

Сборная Дании – Анапа. Beton Brut Resort.

Сборная Перу – Московская область, Шереметьево. Sheraton Moscow Sheremetyevo.

Сборная Австралии – Казань. База хоккейного клуба «Ак Барс».

Группа D

Сборная Аргентины – Московская область, Бронницы. УТЦ ГУОР.

Сборная Хорватии – Ленинградская область, «Лесная Рапсодия».

Сборная Исландии – Краснодарский край

Сборная Нигерии – Ессентуки, Ставропольский край.

Группа E

Сборная Бразилии – Сочи, Swissotel Resort Sochi Kamelia.

Сборная Швейцарии – Тольятти, Самарская область. Toliatti Resort.

Сборная Коста-Рики – Санкт-Петербург. Hilton Saint Petersburg ExpoForum.

Сборная Сербии – Светлогорск, Калининградская область. Falke Resort

Группа F

Сборная Германии – Московская область. Ватутинки. Спортивно-тренировочная база ЦСКА.

Сборная Мексики – Московская область, Новогорск. База «Динамо».

Сборная Швеции – Краснодарский край, Геленджик. Kempinski Grand Hotel Gelendzhik.

Сборная Южной Кореи - Санкт-Петербург. Отель «Новый Петергоф».

Группа G

Сборная Бельгии – Московская область, Нахабино. Moscow Country Club Nakhabino-1.

Сборная Англии – Ленинградская область, Репино. ForRestMix Club Sport & Relax.

Сборная Туниса – Московская область, Первомайское. Отель Imperial Park Hotel & SPA.

Сборная Панамы – Саранск. «Олимпийский спортивный центр».

Группа H

Сборная Польши – Сочи. Hyatt Regency Sochi.

Сборная Колумбии – Казань, спорткомплекс «Свияга».

Сборная Японии – Казань. База ФК «Рубин».

Сборная Сенегала – Калуга.