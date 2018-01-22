Липчанка зашла в Центр красоты на бесплатную консультацию и вышла с долгом в 80 000 рублей

Женщина желает судиться с коммерческой организацией, считая действия ее сотрудников аферой.

В редакцию GOROD48 позвонила липчанка Екатерина Болдырева и пожаловалась на действия руководства косметологической клиники «Территория здоровья», где, как она считает, облапошили ее 56-летнюю маму.



- Моя мама, несмотря на возраст, уже пенсионерка, так как работала операционной сестрой. Не поставив никого из родственников в известность, она пошла в «Территорию здоровья», куда ее пригласили по телефону. Пошла она туда на бесплатную консультацию, а домой пришла с кредитным договором на 80 тысяч рублей! Из ее рассказа следовало, что на первом же посещении ей диагностировали рак. От этой новости она впала в прострацию, после чего согласилась на набор процедур, на которые у нее не было средств. Вернувшись домой, мама пришла в себя и тут же захотела расторгнуть этот кабальный договор, но не тут-то было! Более того, в клинике она встретилась с хамским обращением. Некий Антон Саркисович заявил ей, что это его личная клиника, и законы в ней он устанавливает сам. С помощью правозащитников мы подготовили иск в суд. Мы хотим расторгнуть навязанный нам кредитный договор.



Чтобы выслушать эту историю без посредников, мы связались с самой клиенткой «Территории здоровья».



Лариса Болдырева рассказывает, что ее пригласили на бесплатную консультацию по телефону, который она не оставляла для такого рода контакта. Она только что похоронила свою маму, а потому, желая немного развеяться и пообщаться, поехала в клинику в назначенное ей время.



- Сотрудница косметологического центра прислонила к моему лицу какие-то трубочки. Она сказала, что обнаруженный прыщик на коже может быть предвозвестником рака. Меланомы. Я, как медсестра, знаю, что рак кожи чреват летальным исходом. Я сильно испугалась. Потом у меня рассмотрели якобы развивающееся опущение века, затем выявили небольшое ожирение. При этом у меня выявили проблемы не только с весом - хотя при моем росте в 160 сантиметров вес 70 килограммов вовсе не критичен, - но и с внутренним жиром, висцеральным. Меня убедили, что этот жир очень опасен, что он наслаивается на внутренние органы и может спровоцировать ряд серьезных заболеваний. Понятно, что от таких новостей у меня скакнуло давление. Мне его замеряли, сказали, что 150 на 100 - это очень плохо, и посоветовали пройти ряд процедур.



Когда пенсионерка взглянула на калькуляцию, у нее потемнело в глазах: медработники насчитали ей 285 тысяч рублей! Видя, очевидно, колебание потенциальной клиентки, ей сделали скидку «как бывшему медработнику», округлили счет до 80 тысяч рублей



- Вам же не в тягость оплачивать 3300 рублей в месяц! - настаивали мои сопровождающие. И я согласилась! Прямо не знаю, что со мной произошло. Меня тут же отвели к работнику одного из банков, который находится прямо в клинике, и тот за несколько минут оформил кредитный договор сроком на два года, - говорит Лариса Болдырева.



По словам пенсионерки, ей несколько раз отказывали в расторжении договора. Дошло до того, что она вынужденно уплатила банку первый взнос, так привыкла платить по счетам и не быть ни у кого в должниках. Потом ей все же назначили встречу с неким Антоном Саркисовичем, на которую я для подстраховки взяла свою сестру. Из рассказа Болдыревой следует, что он раскричался, заявил, что является бывшим судьей и затаскает ее по судам.



- Я с вас все получу! - заявил этот мужчина. А потом, желая меня успокоить, стал уговаривать меня не разрывать договор и выплачивать кредит, узнав, что я получаю 10 тысяч рублей пенсии и 10 тысяч рублей зарплаты. И договор со мной в тот день не расторгли.



Лариса Бодырева обратилась с заявлением о совершенном в отношении нее преступлении в полицию, где ей резонно отказали, заявив, что договор она подписала добровольно. Потом незадачливая клиентка «Территории здоровья» обратилась в Роспотребнадзор, в управление по защите прав потребителей. Там ей помогли, обратившись с письменным заявлением в клинику. Потом Болдырева еще раз встретилась с Антоном Саркисовичем, но тот не отдал ей ее документ, свидетельствующий о прекращении договора кредитования. Так что иной перспективы отвязаться от косметологов кроме как через суд у липчанки, по ее словам, нет.



Клиника «Территория здоровья», куда корреспондент GOROD48 отправился за получением комментариев насчет этой истории, встретила тишиной, чистотой и учтивым персоналом.



- У нас большая база телефонных номеров. Ее формируют наши клиенты, которые из чувства благодарности за оказанные им услуги оставляют контакты своих знакомых и родственников. Наши сотрудники обзванивают женщин и приглашают их на действительно бесплатные консультации. Это - маркетинговый ход. Если хотите, наша миссия - сделать липчанок красивыми и здоровыми. И это их дело: следовать ли полученным у нас рекомендациям или нет. Мы предлагаем клиентам некие финансовые условия. И они сами решают, лечиться ли у нас или вон там, - 28-летний директор организации Дмитрий Салимов показывает в окно на здание городской поликлиники №2.



Говоря об инциденте с Ларисой Болдыревой, Дмитрий Салимов перечисляет названия импортной техники, которая позволяет диагностировать различные заболевания. Один из них, например, показывает наличие меланина в коже - чем больше такого пигмента, тем более вероятно возникновение меланомы. А это - рак кожи, чреватый высоким уровнем смертности. И об этом, как говорит директор Салимов, и было сказано пенсионерке:



- Но никто из наших работников никогда не скажет, что у нас в клинике можно вылечить рак! Очевидно, женщина что-то не так поняла.



Довольно много времени Дмитрий Салимов уделил рассказу о висцеральном жире, избыток которого является причиной заболеваний органов малого таза у женщин. Информацию об этом также, как говорит директор, довели до пациентки. Также ей сообщили о необходимости сбора анамнеза, по результатам которых и можно сказать, какие медицинские процедуры показаны или противопоказаны клиентам. И чем объемнее анамнез, тем лучше.



- Мы предлагаем клиентам три вида расчета - наличный, безналичный и в рассрочку посредством банков-партнеров. Рассрочка - это всегда кредит. Для нас это невыгодно, но мы делаем это в угоду нашей миссии. Но, конечно, на платных процедурах мы и зарабатываем. Но в своей деятельности мы опираемся на 32-ю статью Закона РФ «О защите прав потребителей», в которой сказано, что потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ или оказании услуг в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору». И с гражданкой Бодыревой мы обязательно расторгнем договор после того, как она оплатит полученные услуги, - говорит директор косметологического центра.



Потом мы поговорили с управляющим «Территория здоровья» Антоном Судаковым. Он сообщил, что клиентке Ларисе Болдыревой были оказаны несколько услуг, после чего женщина решила расторгнуть договор. Ей не отказали, попросив оплатить полученные услуги. На личной встрече пенсионерке было предложено собственноручно заполнить бланк заявления на расторжение договора, но она отказалась подписать документ без присутствия дочери. На этом он с ней и расстался.



- Лариса Александровна оказалась очень эмоциональной женщиной. А ее подруга - еще и крикливой. Я был вынужден даже сказать им, что вызову охрану, чтобы их успокоить. Со своей стороны я не проявлял агрессии. Зачем мне это было надо, если я сам письменно пригласил зту женщину на расторжение договора? - сказал Антон Судаков, категорически отрицая собственную эмоциональность, о которой с обидой говорила Лариса Болдырева.



За общим комментарием к ситуации GOROD48 обратился к Александре Тищенко, руководителю межрегиональной общественной организации по защите прав потребителей «Лига потребителей»:



- Любой человек может отказаться от услуг или работ, если они не понравились ему в силу каких-то причин. Это право гарантировано 32-й статьй Закона РФ «О защите прав потребителей». Клиника обязана разорвать договорные отношения с гражданкой Болдыревой по первому же ее требованию. Ей нужно было просто написать заявление об одностороннем отказе от договора. Если через семь дней договор не расторгнут - можно обращаться в суд с соответствующим иском.