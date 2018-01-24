Расследованием избиения врачей и медсестеры елецкой больницы займется Следственный комитет



Следственным управлением СК России по Липецкой области инициирована процедура передачи материалов по факту причинения телесных повреждений медицинским работникам Елецкой городской больницы №2 из полиции в следственные органы Следственного комитета для дачи юридической оценки и принятия процессуального решения.



Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, по данным следствия, ночью 24 январяза медицинской помощью в приемное отделение Елецкой городской больницы №2 с признаками отравления обратился 20-летний посетитель одного из городских кафе, где в компании отмечал совершеннолетие друга. При оказании неотложной медицинской помощи он недовольный действиями врачей накинулся на них с кулаками. Услышав конфликт, двое знакомых, сопровождающие больного, ворвались в процедурный кабинет и устроили драку . В ходе потасовки телесные повреждения причинены врачу- анестезиологу, заведующему реанимационным отделением и медсестре, оказывавшим медицинскую помощь. Степень и тяжесть причиненного им вреда будут установлены судмедэкспертами. После инцидента молодые люди покинули больницу.

Учитывая то, что насилие применено в отношении врачей при исполнении ими своих профессиональных обязанностей, территориальным следственным отделом направлено ходатайство прокурору об изъятии материалов по факту нанесения медработникам телесных повреждений из органов полиции и передаче их для дальнейшей проверки и принятия процессуального решения следователями