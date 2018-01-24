Происшествия

сегодня, 16:53

Расследованием избиения врачей и медсестеры елецкой больницы займется Следственный комитет

7 1986
#драка
2
Расследованием избиения врачей и медсестеры елецкой больницы займется Следственный комитет


Следственным управлением СК России по Липецкой области инициирована процедура передачи материалов по факту причинения телесных повреждений медицинским работникам Елецкой городской больницы №2 из полиции в следственные органы Следственного комитета для дачи юридической оценки и принятия процессуального решения.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, по данным следствия, ночью 24 январяза медицинской помощью в приемное отделение Елецкой городской больницы №2 с признаками отравления обратился 20-летний посетитель одного из городских кафе, где в компании отмечал совершеннолетие друга. При оказании неотложной медицинской помощи он недовольный действиями  врачей накинулся на них с кулаками. Услышав конфликт, двое знакомых, сопровождающие  больного, ворвались в процедурный кабинет и устроили драку. В ходе потасовки телесные повреждения причинены врачу- анестезиологу, заведующему реанимационным отделением и медсестре, оказывавшим медицинскую помощь. Степень и тяжесть причиненного им вреда будут установлены судмедэкспертами. После инцидента молодые люди покинули больницу.

Учитывая то, что насилие применено в отношении врачей при исполнении ими своих профессиональных обязанностей, территориальным следственным отделом направлено ходатайство прокурору об изъятии материалов по факту нанесения медработникам телесных повреждений из органов полиции и передаче их для дальнейшей проверки и принятия процессуального решения следователями 


7 1986
#драка
2

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

дедушка

сегодня, 19:04
Дрыщи малолетние безпонтовые совсем без понятий живут! Врача, адвоката и артиста никогда не обижай.
ответить

цирк

сегодня, 18:23
полиция уже разобралась по вите депутату, так и в этом случае-результат, как от стенке горох-вот что значит фальсификация выборов
ответить

ЛУЧШЕ ПРОВЕРЬТЕ

сегодня, 18:08
Потому что за них кто то получает зарплату.
ответить

Культурный

сегодня, 17:57
Полиция все замнет как всегда,может СК привлечет этих педерастов к ответу.
ответить

илюха

сегодня, 17:47
пишите правильно МЕДСЕСТЕРЫ
ответить

местная

сегодня, 17:25
Он обиделся за всовывание в жопу посторонних предметов без его согласия ;-)))))) и дал дохтуру в глаз или был недоволен их извлечением
ответить

Лучше проверьте

сегодня, 17:15
Почему больница УВД вакантные должности не подает в центр занятости??
ответить

Еще в рубрике

На улице Папина столкнулись «ВАЗ» и «Лада»
#авария #ДТП
3
На улице Папина столкнулись «ВАЗ» и «Лада»

сегодня, 17:22

Происшествия
В центре Липецка горел дом
#пожар
2
В центре Липецка горел дом

сегодня, 16:55

Происшествия
В торговом центре «На Неделина» ограбили продавца
#грабеж
6
В торговом центре «На Неделина» ограбили продавца

сегодня, 16:51

Происшествия
В Долгоруковском районе перевернулся фургон со свеклой
#авария #ДТП
16
В Долгоруковском районе перевернулся фургон со свеклой

сегодня, 16:39

Происшествия
Житель Липецкой области совершил преступление через пять дней после освобождения
#кража
2
Житель Липецкой области совершил преступление через пять дней после освобождения

сегодня, 15:26

Происшествия
В елецкой городской больнице пациент напал на врачей и медсестер
#драка
13
В елецкой городской больнице пациент напал на врачей и медсестер

сегодня, 12:59

Происшествия